China responde a Trump sobre interferencia en las elecciones de Estados Unidos
Publicado el17/07/2026 a las 04:00
El Gobierno de China rechazó este viernes las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Pekín intentó interferir en las elecciones estadounidenses.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, calificó las declaraciones como una «completa falsedad» y aseguró que su país nunca ha intervenido en procesos electorales de Estados Unidos.
Pekín responde con firmeza
Lin Jian afirmó que China «no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos» y acusó a Washington de utilizar a Pekín como un tema de campaña política.
El portavoz también describió las declaraciones de Trump como una «campaña de difamación malintencionada» y sostuvo que cualquier supuesto indicio o prueba que respalde esas afirmaciones carece de fundamento.
Además, cuestionó el historial de Estados Unidos en materia de intervención internacional y vigilancia global, e instó a la administración estadounidense a realizar una «autocrítica» en lugar de responsabilizar a otros países.
China pide fortalecer la relación bilateral
El funcionario chino hizo un llamado a Washington para que deje de emitir acusaciones sin pruebas y, en cambio, impulse acciones que contribuyan a fortalecer la relación entre ambas potencias.
Lin evitó pronunciarse sobre si las declaraciones de Trump podrían afectar la visita que el presidente Xi Jinping tiene prevista realizar a Estados Unidos a finales de septiembre.
¿Qué dijo Donald Trump?
Durante un mensaje transmitido desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que información de inteligencia apuntaba a presuntos intentos de China por influir en las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo la supuesta fabricación de documentos falsificados para facilitar votos ilegales.
Sin embargo, los documentos citados por la administración estadounidense contienen acusaciones que no han sido verificadas y evaluaciones internas que ponen en duda la confiabilidad de algunas fuentes. Además, investigaciones previas de las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que no existían evidencias de que actores extranjeros hubieran alterado los resultados de esos comicios.
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En su discurso, Trump también volvió a cuestionar el sistema electoral estadounidense, criticó el voto por correo y relacionó la inmigración irregular con la seguridad de las elecciones, mientras insistía en la aprobación de una legislación que endurecería las normas electorales antes de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.