China responde a Trump sobre interferencia en las elecciones de Estados Unidos

El Gobierno de China rechazó este viernes las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Pekín intentó interferir en las elecciones estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, calificó las declaraciones como una «completa falsedad» y aseguró que su país nunca ha intervenido en procesos electorales de Estados Unidos.

Pekín responde con firmeza

Lin Jian afirmó que China «no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos» y acusó a Washington de utilizar a Pekín como un tema de campaña política.

El portavoz también describió las declaraciones de Trump como una «campaña de difamación malintencionada» y sostuvo que cualquier supuesto indicio o prueba que respalde esas afirmaciones carece de fundamento.

Además, cuestionó el historial de Estados Unidos en materia de intervención internacional y vigilancia global, e instó a la administración estadounidense a realizar una «autocrítica» en lugar de responsabilizar a otros países.

China pide fortalecer la relación bilateral

El funcionario chino hizo un llamado a Washington para que deje de emitir acusaciones sin pruebas y, en cambio, impulse acciones que contribuyan a fortalecer la relación entre ambas potencias.