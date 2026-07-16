Suspenden la búsqueda de tres desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en San Francisco
Publicado el15/07/2026 a las 17:33
- Suspenden búsqueda en California.
- Tres personas desaparecidas.
- Funeral terminó en tragedia.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió este miércoles las labores de búsqueda de las tres personas que permanecen desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación en la bahía de San Francisco, un accidente que también dejó una persona fallecida y terminó con la muerte de un perro que viajaba a bordo.
La decisión fue anunciada luego de casi 24 horas de operaciones ininterrumpidas en una amplia zona entre el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz, donde ocurrió el incidente durante la tarde del martes.
Las autoridades informaron que, pese al despliegue de recursos y al rastreo intensivo del área, no fue posible localizar a los desaparecidos ni encontrar la embarcación bajo el agua.
El caso mantiene la atención de las autoridades locales debido a que el grupo realizaba un servicio funerario cuando ocurrió el accidente, una circunstancia que convirtió la tragedia en un hecho especialmente doloroso para las familias involucradas.
La Guardia Costera pone fin al operativo tras casi un día de búsqueda
#Internacionales.- Una persona perdió la vida, tres permanecían desaparecidas y otras 16 fueron rescatadas luego de que una embarcación tipo pontón se hundiera la tarde del martes frente a las costas de San Francisco, informaron las autoridades. La mayoría de los ocupantes… pic.twitter.com/P5JhOl858s
— Noticias RNN (@NoticiasRNN) July 15, 2026
El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas locales del martes, cuando una embarcación que navegaba entre dos de los puntos más conocidos de San Francisco se volcó y comenzó a hundirse.
En el bote viajaban 20 personas adultas junto con un perro, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.
Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para rescatar a quienes habían caído al agua tras el vuelco.
Como resultado del operativo, 17 personas fueron sacadas con vida, aunque una de ellas falleció posteriormente mientras recibía atención médica en un hospital.
Tres personas siguen desaparecidas tras el hundimiento del bote
A pesar del amplio operativo desplegado por la Guardia Costera, tres ocupantes continuaban desaparecidos hasta la tarde de este miércoles.
Las labores incluyeron recorridos por una extensa zona de la bahía con el objetivo de encontrar sobrevivientes o localizar la embarcación hundida.
Sin embargo, el comandante del sector San Francisco de la Guardia Costera de Estados Unidos, Jarod Toczko, confirmó que el operativo llegaba a su fin.
El funcionario explicó que la determinación fue tomada únicamente después de agotar todas las posibilidades razonables de búsqueda.
Toczko señaló ante los medios que la decisión no fue sencilla para los equipos de rescate.
Además, indicó que los rescatistas habían rastreado “exhaustivamente” una gran área de búsqueda por casi 24 horas sin hallar a las personas desaparecidas ni la embarcación, según información citada por ABC.
Investigan qué provocó el vuelco de la embarcación
Las investigaciones preliminares apuntan a que una ola impactó con fuerza la embarcación antes de que perdiera estabilidad y terminara hundiéndose.
Las autoridades consideran que ese fuerte oleaje pudo haber provocado que el bote se volcara de manera repentina.
También manejan la hipótesis de que las tres personas desaparecidas quedaron atrapadas dentro de la embarcación mientras esta se hundía.
Hasta el momento no se ha informado cuándo podrían retomarse las labores de recuperación si cambian las condiciones o aparecen nuevos indicios.
Los investigadores continúan recopilando evidencia para reconstruir con precisión la secuencia del accidente.
Las autoridades tampoco han revelado la identidad de la persona fallecida ni de quienes permanecen desaparecidos.
Un servicio funerario terminó convertido en una tragedia familiar
🇺🇸EE.UU.: UN MUERTO Y 3 DESAPARECIDOS TRAS HUNDIMIENTO DE UN BARCO FRENTE A SAN FRANCISCO
Operación de rescate frente a las costas de San Francisco. Una embarcación se hundió dejando una persona fallecida, tres desaparecidas y 16 rescatadas.
La mayoría de los ocupantes… pic.twitter.com/d2WfaNp8Cv
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Las autoridades confirmaron que las veinte personas que viajaban en la embarcación eran adultos.
La mayoría de los pasajeros pertenecía a la misma familia o mantenía algún vínculo cercano entre sí.
El grupo participaba en un servicio funerario realizado a bordo cuando ocurrió el accidente en aguas de la bahía.
Ese contexto convirtió el naufragio en una tragedia que golpeó a varias familias al mismo tiempo.
Además de la víctima mortal y de las tres personas desaparecidas, el perro que acompañaba al grupo también murió durante el accidente.
Mientras concluye la fase activa de búsqueda, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud las causas del hundimiento y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al accidente.
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FUENTE: EFE