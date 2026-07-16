Suspenden la búsqueda de tres desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en San Francisco

Suspenden búsqueda en California.

Tres personas desaparecidas.

Funeral terminó en tragedia.

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió este miércoles las labores de búsqueda de las tres personas que permanecen desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación en la bahía de San Francisco, un accidente que también dejó una persona fallecida y terminó con la muerte de un perro que viajaba a bordo.

La decisión fue anunciada luego de casi 24 horas de operaciones ininterrumpidas en una amplia zona entre el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz, donde ocurrió el incidente durante la tarde del martes.

Las autoridades informaron que, pese al despliegue de recursos y al rastreo intensivo del área, no fue posible localizar a los desaparecidos ni encontrar la embarcación bajo el agua.

El caso mantiene la atención de las autoridades locales debido a que el grupo realizaba un servicio funerario cuando ocurrió el accidente, una circunstancia que convirtió la tragedia en un hecho especialmente doloroso para las familias involucradas.

La Guardia Costera pone fin al operativo tras casi un día de búsqueda

#Internacionales.- Una persona perdió la vida, tres permanecían desaparecidas y otras 16 fueron rescatadas luego de que una embarcación tipo pontón se hundiera la tarde del martes frente a las costas de San Francisco, informaron las autoridades. La mayoría de los ocupantes… pic.twitter.com/P5JhOl858s — Noticias RNN (@NoticiasRNN) July 15, 2026

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas locales del martes, cuando una embarcación que navegaba entre dos de los puntos más conocidos de San Francisco se volcó y comenzó a hundirse.

En el bote viajaban 20 personas adultas junto con un perro, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para rescatar a quienes habían caído al agua tras el vuelco.

Como resultado del operativo, 17 personas fueron sacadas con vida, aunque una de ellas falleció posteriormente mientras recibía atención médica en un hospital.