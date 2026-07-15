Tragedia en la bahía de San Francisco deja un muerto y dos desaparecidos tras naufragio

Naufragio deja un muerto

Dos personas siguen desaparecidas

Rescataron a 16 ocupantes

El hundimiento de una embarcación en la bahía de San Francisco dejó al menos una persona muerta y otras dos desaparecidas, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda para localizar a las víctimas.

Dicho accidente ocurrió la tarde de este martes en una de las zonas más transitadas de la bahía, entre el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz, un punto frecuentado por embarcaciones turísticas y recreativas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el barco viajaban 19 personas cuando, por causas que todavía son materia de investigación, la embarcación volcó y comenzó a hundirse en cuestión de minutos.

Las autoridades recibieron inicialmente una llamada de emergencia que alertaba sobre una embarcación en llamas, lo que desencadenó una rápida movilización de los equipos de rescate hacia el lugar.

Intenso operativo permitió salvar a la mayoría de los ocupantes

Tras recibir el aviso, diversas agencias desplegaron un operativo de emergencia con lanchas y helicópteros para atender la situación y buscar a quienes permanecían en el agua.

Los rescatistas lograron sacar con vida a 16 personas, varias de las cuales fueron trasladadas a hospitales cercanos para ser evaluadas por posibles lesiones derivadas del accidente.

TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos

Mientras tanto, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo fue recuperado durante las labores de búsqueda realizadas en la bahía.

Las autoridades continúan rastreando la zona para localizar a dos pasajeros que permanecen desaparecidos desde el momento en que la embarcación se hundió.