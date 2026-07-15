Tragedia en la bahía de San Francisco deja un muerto y dos desaparecidos tras naufragio
Publicado el15/07/2026 a las 09:56
- Naufragio deja un muerto
- Dos personas siguen desaparecidas
- Rescataron a 16 ocupantes
El hundimiento de una embarcación en la bahía de San Francisco dejó al menos una persona muerta y otras dos desaparecidas, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda para localizar a las víctimas.
Dicho accidente ocurrió la tarde de este martes en una de las zonas más transitadas de la bahía, entre el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz, un punto frecuentado por embarcaciones turísticas y recreativas.
De acuerdo con los primeros reportes, en el barco viajaban 19 personas cuando, por causas que todavía son materia de investigación, la embarcación volcó y comenzó a hundirse en cuestión de minutos.
Las autoridades recibieron inicialmente una llamada de emergencia que alertaba sobre una embarcación en llamas, lo que desencadenó una rápida movilización de los equipos de rescate hacia el lugar.
Intenso operativo permitió salvar a la mayoría de los ocupantes
Tras recibir el aviso, diversas agencias desplegaron un operativo de emergencia con lanchas y helicópteros para atender la situación y buscar a quienes permanecían en el agua.
Los rescatistas lograron sacar con vida a 16 personas, varias de las cuales fueron trasladadas a hospitales cercanos para ser evaluadas por posibles lesiones derivadas del accidente.
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Mientras tanto, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo fue recuperado durante las labores de búsqueda realizadas en la bahía.
Las autoridades continúan rastreando la zona para localizar a dos pasajeros que permanecen desaparecidos desde el momento en que la embarcación se hundió.
Continúan las investigaciones sobre las causas del accidente
Hasta ahora no se ha determinado qué provocó que el barco terminara volcado y posteriormente se hundiera en las aguas de la bahía de San Francisco.
Los investigadores trabajan para establecer si el incendio reportado antes del accidente tuvo relación directa con el naufragio o si se trató de un hecho independiente.
Las condiciones en las que ocurrió el incidente también forman parte de las diligencias que realizan las autoridades responsables de esclarecer lo sucedido.
Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni de los dos pasajeros que continúan desaparecidos.
La búsqueda sigue activa en la bahía de San Francisco
El operativo de rescate permanece activo mientras embarcaciones especializadas y unidades aéreas continúan recorriendo el área donde ocurrió el hundimiento.
Las autoridades mantienen la esperanza de localizar a los desaparecidos, aunque el paso de las horas representa un desafío para las labores de búsqueda.
Los organismos de emergencia han pedido evitar la zona mientras continúan las operaciones y los investigadores recopilan evidencia sobre el accidente.
El caso sigue bajo investigación y las autoridades informarán sobre cualquier avance conforme continúen tanto las tareas de rescate como el análisis de las circunstancias que rodearon el hundimiento de la embarcación, señaló ‘EFE’ y ‘CNN‘.