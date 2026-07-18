Sheinbaum asistirá final Mundial tras invitación de Trump

Sheinbaum acepta invitación

Reencuentro con Trump

Tensión política presente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tras recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro se da en medio de tensiones bilaterales y convierte a la final en un escenario político clave, más allá del fútbol.

Invitación directa desde la Casa Blanca

Sheinbaum reveló que la invitación provino personalmente de Trump.

“Tomé la decisión de sí asistir”, dijo en declaraciones a la prensa.

La mandataria viajará a Estados Unidos el sábado por la noche.

Está previsto que regrese a México el lunes.

También estará presente el primer ministro canadiense, Mark Carney.