Sheinbaum asistirá final Mundial tras invitación de Trump
Publicado el18/07/2026 a las 00:21
- Sheinbaum acepta invitación
- Reencuentro con Trump
- Tensión política presente
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tras recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El encuentro se da en medio de tensiones bilaterales y convierte a la final en un escenario político clave, más allá del fútbol.
Invitación directa desde la Casa Blanca
Sheinbaum reveló que la invitación provino personalmente de Trump.
“Tomé la decisión de sí asistir”, dijo en declaraciones a la prensa.
La mandataria viajará a Estados Unidos el sábado por la noche.
Está previsto que regrese a México el lunes.
También estará presente el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Un reencuentro en medio de tensiones
Será uno de los pocos encuentros presenciales entre ambos líderes.
El último cara a cara ocurrió en el sorteo del Mundial en diciembre.
La relación bilateral atraviesa un momento complejo.
Washington presiona a México por resultados en la lucha contra el narcotráfico.
También hay diferencias en temas comerciales y de seguridad.
Fútbol como escenario diplomático
La final del Mundial reunirá a líderes internacionales.
Se espera la presencia del rey Felipe VI de España.
El evento refuerza el papel del fútbol como espacio de diálogo político.
Sheinbaum no asistió al partido inaugural, rompiendo una tradición.
En esa ocasión, cedió su entrada a una joven indígena.
Temas sensibles en la agenda bilateral
Entre los temas pendientes destacan las negociaciones comerciales.
También está sobre la mesa la revisión del tratado de libre comercio.
Estados Unidos ha solicitado extradiciones por narcotráfico.
Trump ha planteado incluso acciones más agresivas contra los cárteles.
Sheinbaum, por su parte, insiste en defender la soberanía mexicana.