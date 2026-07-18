Trump entregará Copa Mundial 2026 y genera polémica
Publicado el17/07/2026 a las 17:44
- Trump entrega la Copa
- FIFA rompe protocolo histórico
- Debate político en final
Donald Trump participará en la entrega del trofeo al campeón del Mundial 2026, una decisión inédita que marca un cambio en el protocolo tradicional de la FIFA.
La presencia directa del presidente de EE.UU. en la premiación introduce un componente político en uno de los momentos más simbólicos del fútbol mundial.
Infantino confirma el cambio en la ceremonia
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Trump estará en la entrega del trofeo.
Explicó que ambos compartirán el momento final tras la final en el MetLife Stadium.
Según el dirigente, Trump “presentará el trofeo junto a mí”.
Esto significa que no será solo un invitado, sino parte activa del acto central.
Un giro frente a los Mundiales recientes
La decisión rompe con el protocolo de las últimas Copas del Mundo.
En Qatar 2022, el emir acompañó la ceremonia, pero Infantino entregó la copa.
En Rusia 2018 ocurrió lo mismo, pese a la presencia de Vladimir Putin.
En ambos casos, el presidente de la FIFA mantuvo el rol principal.
Ahora, por primera vez en años, un jefe de Estado tendrá protagonismo directo.
La relación Trump–FIFA detrás de la decisión
El cambio llega en medio de una relación cercana entre Trump e Infantino.
Ambos han coincidido en eventos oficiales vinculados al Mundial 2026.
La FIFA ha reconocido públicamente el apoyo de la administración estadounidense.
Estados Unidos es sede clave del torneo, lo que refuerza el peso político del evento.
Este contexto ayuda a explicar la inclusión del mandatario en la ceremonia.
Una final con carga deportiva y política
La decisión ha generado debate entre aficionados y analistas.
Algunos ven el gesto como reconocimiento al país anfitrión.
Otros cuestionan la mezcla entre política y fútbol en un momento simbólico.
La final entre Argentina y España tendrá así un ingrediente extra fuera del campo.
El trofeo no solo coronará a un campeón, sino también un nuevo precedente institucional.
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