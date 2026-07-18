Trump entregará Copa Mundial 2026 y genera polémica

Trump entrega la Copa

FIFA rompe protocolo histórico

Debate político en final

Donald Trump participará en la entrega del trofeo al campeón del Mundial 2026, una decisión inédita que marca un cambio en el protocolo tradicional de la FIFA.

La presencia directa del presidente de EE.UU. en la premiación introduce un componente político en uno de los momentos más simbólicos del fútbol mundial.

Infantino confirma el cambio en la ceremonia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Trump estará en la entrega del trofeo.

Explicó que ambos compartirán el momento final tras la final en el MetLife Stadium.

Según el dirigente, Trump “presentará el trofeo junto a mí”.

Esto significa que no será solo un invitado, sino parte activa del acto central.

Un giro frente a los Mundiales recientes