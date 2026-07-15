Argentina remonta a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

Argentina volvió a demostrar carácter y épica al vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, con dos goles en los minutos finales que sellaron su pase a la final del Mundial 2026.

La Albiceleste mantiene vivo el sueño del bicampeonato y enfrentará a España en una final que promete ser histórica.

Inglaterra golpea primero en un duelo intenso

El partido arrancó con tensión y mucha fricción.

Desde los primeros minutos hubo roces, faltas y discusiones, reflejo de un clásico cargado de historia.

Inglaterra encontró espacios por la izquierda con Bellingham y Gordon, sus jugadores más peligrosos.

Argentina respondió con intensidad defensiva, pero le costó generar claridad en ataque.

El equipo de Tuchel terminó mejor el primer tiempo, con llegadas claras y mayor control del juego.

El gol inglés complica el panorama argentino