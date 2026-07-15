Argentina remonta a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026
Publicado el15/07/2026 a las 13:59
Argentina volvió a demostrar carácter y épica al vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, con dos goles en los minutos finales que sellaron su pase a la final del Mundial 2026.
La Albiceleste mantiene vivo el sueño del bicampeonato y enfrentará a España en una final que promete ser histórica.
Inglaterra golpea primero en un duelo intenso
El partido arrancó con tensión y mucha fricción.
Desde los primeros minutos hubo roces, faltas y discusiones, reflejo de un clásico cargado de historia.
Inglaterra encontró espacios por la izquierda con Bellingham y Gordon, sus jugadores más peligrosos.
Argentina respondió con intensidad defensiva, pero le costó generar claridad en ataque.
El equipo de Tuchel terminó mejor el primer tiempo, con llegadas claras y mayor control del juego.
El gol inglés complica el panorama argentino
El segundo tiempo cambió el ritmo.
Argentina salió con otra actitud, más agresiva y con la pelota, pero Inglaterra golpeó primero.
A los 55 minutos, Anthony Gordon aprovechó un error defensivo y marcó el 1-0.
El gol obligó a la Albiceleste a adelantar líneas.
Scaloni movió el banco buscando reacción, mientras Inglaterra se replegó para sostener la ventaja.
Argentina insiste y encuentra el empate
El equipo argentino no dejó de buscar.
Messi empezó a tomar protagonismo y los cambios le dieron frescura al ataque.
Las llegadas comenzaron a acumularse, aunque Pickford respondió en varias ocasiones.
La insistencia tuvo premio.
A los 85 minutos, Enzo Fernández sacó un derechazo desde fuera del área que terminó en el 1-1.
El empate encendió el partido y dejó a Inglaterra contra las cuerdas.
Lautaro firma la remontada y la clasificación
El cierre fue puro drama.
Con nueve minutos de descuento, Argentina fue con todo en busca de la victoria.
A los 92 minutos llegó el golpe definitivo.
Centro preciso de Messi y cabezazo de Lautaro Martínez para el 2-1.
La remontada desató la euforia y selló otra noche histórica para la Albiceleste.
Ahora, el campeón del mundo jugará la final ante España en Nueva Jersey, con la ilusión de levantar su cuarta Copa del Mundo.
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