España desarma a Francia y regresa a una final del Mundial

España venció 2-0 a Francia en semifinales del Mundial 2026 con una actuación sólida que confirmó su regreso a la élite del fútbol mundial.

La Roja eliminó al favorito y vuelve a una final mundialista con un modelo de juego colectivo que desafía el poder individual.

Dominio del juego y control total del ritmo

España ganó donde se deciden los partidos.

El equipo de Luis de la Fuente impuso su estilo desde la posesión, controlando el balón y marcando el ritmo del encuentro.

Francia, pese a su poder ofensivo, nunca logró imponer condiciones ni conectar con sus delanteros.

Mbappé quedó aislado.

El partido se convirtió en una batalla en el mediocampo, donde España fue superior en precisión y lectura.

Un error que cambió el partido