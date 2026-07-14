España desarma a Francia y regresa a una final del Mundial
Publicado el14/07/2026 a las 13:38
España venció 2-0 a Francia en semifinales del Mundial 2026 con una actuación sólida que confirmó su regreso a la élite del fútbol mundial.
La Roja eliminó al favorito y vuelve a una final mundialista con un modelo de juego colectivo que desafía el poder individual.
Dominio del juego y control total del ritmo
España ganó donde se deciden los partidos.
El equipo de Luis de la Fuente impuso su estilo desde la posesión, controlando el balón y marcando el ritmo del encuentro.
Francia, pese a su poder ofensivo, nunca logró imponer condiciones ni conectar con sus delanteros.
Mbappé quedó aislado.
El partido se convirtió en una batalla en el mediocampo, donde España fue superior en precisión y lectura.
Un error que cambió el partido
El momento clave llegó en el primer tiempo.
Una falta innecesaria de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área abrió la puerta al 1-0.
Mikel Oyarzabal no falló desde el punto penal.
Ese gol permitió a España asumir el control absoluto del partido.
Francia no logró reaccionar.
El peso del colectivo sobre las individualidades
España volvió a su esencia.
A diferencia de Francia, que depende en gran medida de sus figuras, la Roja mostró un funcionamiento colectivo sólido.
Jugadores como Yamal, Olmo, Cucurella y Oyarzabal se complementaron con fluidez.
Las triangulaciones en ataque y la disciplina defensiva marcaron la diferencia.
El equipo potenció a sus figuras, no al revés.
Madurez y contundencia para cerrar el partido
El segundo gol selló la clasificación.
Una jugada colectiva dejó a Pedro Porro frente al arco para el 2-0 definitivo.
España mostró madurez para manejar la ventaja y cerrar el partido sin sobresaltos.
Francia ofreció su peor versión del torneo y no logró competir en ningún momento.
Ahora, la selección española jugará la final del Mundial 2026 ante el ganador de Argentina vs Inglaterra.
La Roja está de vuelta.
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