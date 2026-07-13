Multan a la FMF por uso ilegal de datos de aficionados
Publicado el12/07/2026 a las 18:44
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue multada con 42,8 millones de pesos por violaciones en el manejo de datos personales de aficionados mediante el sistema FAN ID.
El caso pone en duda la privacidad de millones de fans en uno de los eventos más grandes del mundo.
El problema con el FAN ID
La sanción apunta directamente al sistema.
El FAN ID fue utilizado para el acceso a estadios durante el Mundial 2026 en México.
La medida ahora está bajo escrutinio.
Uso indebido de datos sensibles
La falta fue grave.
Autoridades concluyeron que la FMF no informó correctamente sobre el uso de datos biométricos.
Los aficionados no sabían el alcance.
Sin consentimiento válido
El fallo es clave.
La federación no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito para usar datos sensibles.
Una casilla web no fue suficiente.
Dos violaciones principales
El caso se centra en omisiones.
No se advirtió que las fotografías eran datos sensibles y tampoco se pidió autorización adecuada.
Ambos puntos violan la ley.
Multa millonaria por la gravedad
La sanción no fue menor.
El monto se fijó por la gravedad de la falta, el tipo de datos y la capacidad económica de la FMF.
El castigo es ejemplar.
Un sistema creado tras la violencia
El origen del FAN ID es claro.
Fue implementado tras incidentes violentos en estadios para controlar el acceso de aficionados.
Ahora genera polémica.
La FMF aún puede impugnar
El caso no está cerrado.
La federación tiene la opción de recurrir legalmente la sanción impuesta por el Gobierno.
La batalla continúa.
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