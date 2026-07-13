 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Multan a la FMF por uso ilegal de datos de aficionados
La FMF recibe multa millonaria por irregularidades en el FAN ID y el uso de datos personales de aficionados.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Multan a la FMF por uso ilegal de datos de aficionados

Publicado el12/07/2026 a las 18:44

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue multada con 42,8 millones de pesos por violaciones en el manejo de datos personales de aficionados mediante el sistema FAN ID.

El caso pone en duda la privacidad de millones de fans en uno de los eventos más grandes del mundo.

El problema con el FAN ID

Foto: EFE. Multan a la FMF por uso ilegal de datos de aficionados

La sanción apunta directamente al sistema.

El FAN ID fue utilizado para el acceso a estadios durante el Mundial 2026 en México.

La medida ahora está bajo escrutinio.

Uso indebido de datos sensibles

Foto: EFE. Multan a la FMF por uso ilegal de datos de aficionados

La falta fue grave.

Autoridades concluyeron que la FMF no informó correctamente sobre el uso de datos biométricos.

Los aficionados no sabían el alcance.

Sin consentimiento válido

Foto: EFE. Multan a la FMF por uso ilegal de datos de aficionados

El fallo es clave.

La federación no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito para usar datos sensibles.

Una casilla web no fue suficiente.

Dos violaciones principales

FMF multa datos personales, FAN ID México polémica, datos biométricos aficionados, Mundial 2026 México seguridad, privacidad aficionados fútbol, FMF, México
Foto: EFE

El caso se centra en omisiones.

No se advirtió que las fotografías eran datos sensibles y tampoco se pidió autorización adecuada.

Ambos puntos violan la ley.

Multa millonaria por la gravedad

Foto: EFE

La sanción no fue menor.

El monto se fijó por la gravedad de la falta, el tipo de datos y la capacidad económica de la FMF.

El castigo es ejemplar.

Un sistema creado tras la violencia

FMF multa datos personales, FAN ID México polémica, datos biométricos aficionados, Mundial 2026 México seguridad, privacidad aficionados fútbol, FMF, México
Foto: EFE

El origen del FAN ID es claro.

Fue implementado tras incidentes violentos en estadios para controlar el acceso de aficionados.

Ahora genera polémica.

La FMF aún puede impugnar

El caso no está cerrado.

La federación tiene la opción de recurrir legalmente la sanción impuesta por el Gobierno.

La batalla continúa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Francia vence a Marruecos y avanza a semifinales

Etiquetas:,