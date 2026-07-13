Multan a la FMF por uso ilegal de datos de aficionados

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue multada con 42,8 millones de pesos por violaciones en el manejo de datos personales de aficionados mediante el sistema FAN ID.

El caso pone en duda la privacidad de millones de fans en uno de los eventos más grandes del mundo.

El problema con el FAN ID

La sanción apunta directamente al sistema.

El FAN ID fue utilizado para el acceso a estadios durante el Mundial 2026 en México.

La medida ahora está bajo escrutinio.

Uso indebido de datos sensibles

La falta fue grave.