Francia vence a Marruecos y avanza a semifinales

Francia derrotó 2-0 a Marruecos con gol de Mbappé y se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026.

Francia confirmó su candidatura al título al derrotar 2-0 a Marruecos y convertirse en el primer semifinalista del Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps mostró superioridad total y llega a semifinales con autoridad, liderado por un Kylian Mbappé decisivo. Francia dominó desde el inicio El control fue evidente. Desde los primeros minutos, los franceses impusieron ritmo, presión y generación ofensiva, obligando a Marruecos a replegarse sin respuesta clara. El guion se marcó rápido. Marruecos no logró reaccionar El plan no funcionó.

El conjunto africano apostó por esperar y salir al contragolpe, pero nunca logró incomodar seriamente a la defensa francesa. La diferencia se notó. Mbappé falló, pero no se escondió El primer golpe no llegó de inmediato. El delantero falló un penalti en el primer tiempo tras una atajada de Bono, que mantuvo el partido abierto por varios minutos. La tensión siguió. El gol que rompió el partido Todo cambió en el complemento.

A los 60 minutos, Mbappé apareció con una definición al ángulo que dejó sin opciones al arquero marroquí y abrió el marcador. El líder respondió. Dembélé sentenció la clasificación La tranquilidad llegó rápido. Apenas seis minutos después, Ousmane Dembélé marcó el 2-0 con un remate que terminó dentro tras un leve desvío del arquero. El partido se cerró. Francia administró sin desgaste El cierre fue controlado. Con la ventaja asegurada, Deschamps movió el banquillo y cuidó a sus figuras, pensando en el siguiente desafío.