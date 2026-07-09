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Francia vence a Marruecos y avanza a semifinales
Francia derrotó 2-0 a Marruecos con gol de Mbappé y se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026.
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Francia vence a Marruecos y avanza a semifinales

Publicado el09/07/2026 a las 13:27

Francia confirmó su candidatura al título al derrotar 2-0 a Marruecos y convertirse en el primer semifinalista del Mundial 2026.

El equipo de Didier Deschamps mostró superioridad total y llega a semifinales con autoridad, liderado por un Kylian Mbappé decisivo.

Francia dominó desde el inicio

Foto: EFE. Francia vence a Marruecos y avanza a semifinales

El control fue evidente.

Desde los primeros minutos, los franceses impusieron ritmo, presión y generación ofensiva, obligando a Marruecos a replegarse sin respuesta clara.

El guion se marcó rápido.

Marruecos no logró reaccionar

Foto: EFE. Francia vence a Marruecos y avanza a semifinales

El plan no funcionó.

El conjunto africano apostó por esperar y salir al contragolpe, pero nunca logró incomodar seriamente a la defensa francesa.

La diferencia se notó.

Mbappé falló, pero no se escondió

Mundial - Marruecos
Foto: EFE. Francia vence a Marruecos y avanza a semifinales

El primer golpe no llegó de inmediato.

El delantero falló un penalti en el primer tiempo tras una atajada de Bono, que mantuvo el partido abierto por varios minutos.

La tensión siguió.

El gol que rompió el partido

Francia
Foto: EFE

Todo cambió en el complemento.

A los 60 minutos, Mbappé apareció con una definición al ángulo que dejó sin opciones al arquero marroquí y abrió el marcador.

El líder respondió.

Dembélé sentenció la clasificación

Foto: EFE

La tranquilidad llegó rápido.

Apenas seis minutos después, Ousmane Dembélé marcó el 2-0 con un remate que terminó dentro tras un leve desvío del arquero.

El partido se cerró.

Francia administró sin desgaste

El cierre fue controlado.

Con la ventaja asegurada, Deschamps movió el banquillo y cuidó a sus figuras, pensando en el siguiente desafío.

La gestión fue inteligente.

Mbappé sigue haciendo historia

El impacto es constante.

Con su gol, el delantero alcanzó los ocho tantos en el torneo, igualando a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026.

La pelea sigue.

Francia ya piensa en la final

El objetivo está cerca.

El conjunto francés espera ahora al ganador entre España y Bélgica para disputar el pase a la gran final del torneo.

La ilusión crece.

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