EE.UU. declara terroristas a las dos mayores bandas criminales de Brasil

EE.UU. sanciona bandas brasileñas

PCC y CV terroristas

Bolsonaro celebra decisión estadounidense

Estados Unidos anunció este jueves que las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) serán incluidas oficialmente en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del próximo 5 de junio de 2026.

La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado, que describió a ambas pandillas como las organizaciones criminales más grandes de Brasil y responsables de ataques violentos contra policías, funcionarios y civiles.

La medida representa un endurecimiento de la política estadounidense contra grupos criminales en América Latina y ocurre en medio de la campaña presidencial brasileña rumbo a las elecciones de octubre.

EE.UU. incluye al PCC y CV en lista terrorista

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Segun la agencia EFE, el Departamento de Estado justificó la designación señalando que el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital han ejecutado ataques brutales y mantienen amplias redes criminales.

La inclusión en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras entrará en vigor el 5 de junio.

La decisión fue anunciada pocos días después de que el senador brasileño Flávio Bolsonaro solicitara personalmente al presidente Donald Trump que ambas organizaciones fueran clasificadas como “narcoterroristas”.

La petición ocurrió durante la visita del legislador a la Casa Blanca el martes.

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Flávio Bolsonaro argumentó que las organizaciones cumplían con los requisitos necesarios para recibir esa designación.

El senador conservador competirá en las elecciones presidenciales de octubre y ha convertido el combate al crimen organizado en una de las principales banderas de su campaña.

Las dos organizaciones criminales han expandido su presencia en Brasil desde la década de 1970 y controlan parte importante del sistema penitenciario del país.

Según estimaciones de autoridades y expertos en seguridad, el PCC y el CV cuentan con decenas de miles de integrantes y colaboradores.