EE.UU. declara terroristas a las dos mayores bandas criminales de Brasil
Publicado el28/05/2026 a las 16:16
- EE.UU. sanciona bandas brasileñas
- PCC y CV terroristas
- Bolsonaro celebra decisión estadounidense
Estados Unidos anunció este jueves que las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) serán incluidas oficialmente en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del próximo 5 de junio de 2026.
La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado, que describió a ambas pandillas como las organizaciones criminales más grandes de Brasil y responsables de ataques violentos contra policías, funcionarios y civiles.
La medida representa un endurecimiento de la política estadounidense contra grupos criminales en América Latina y ocurre en medio de la campaña presidencial brasileña rumbo a las elecciones de octubre.
EE.UU. incluye al PCC y CV en lista terrorista
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Segun la agencia EFE, el Departamento de Estado justificó la designación señalando que el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital han ejecutado ataques brutales y mantienen amplias redes criminales.
La inclusión en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras entrará en vigor el 5 de junio.
La decisión fue anunciada pocos días después de que el senador brasileño Flávio Bolsonaro solicitara personalmente al presidente Donald Trump que ambas organizaciones fueran clasificadas como “narcoterroristas”.
La petición ocurrió durante la visita del legislador a la Casa Blanca el martes.
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Flávio Bolsonaro argumentó que las organizaciones cumplían con los requisitos necesarios para recibir esa designación.
El senador conservador competirá en las elecciones presidenciales de octubre y ha convertido el combate al crimen organizado en una de las principales banderas de su campaña.
Las dos organizaciones criminales han expandido su presencia en Brasil desde la década de 1970 y controlan parte importante del sistema penitenciario del país.
Según estimaciones de autoridades y expertos en seguridad, el PCC y el CV cuentan con decenas de miles de integrantes y colaboradores.
Lula rechaza posible intervención extranjera
La decisión de Estados Unidos también profundiza el choque político entre Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula se ha manifestado en contra de la designación de ambas bandas como organizaciones terroristas.
El mandatario brasileño argumentó que esa clasificación podría abrir la puerta a una eventual intervención militar estadounidense en territorio brasileño.
Mientras tanto, Flávio Bolsonaro celebró públicamente la decisión tomada por Washington.
“Gran día”, escribió el senador en redes sociales tras conocerse el anuncio.
Más tarde difundió un video en el que agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio.
El legislador afirmó que ambos atendieron “rápidamente” su solicitud.
También sostuvo que sus reuniones recientes en Washington ayudaron a concretar la medida.
Flávio Bolsonaro presume respaldo de Trump
En el video publicado en redes sociales, el senador aseguró que durante su viaje como precandidato presidencial logró más avances en seguridad que el Partido de los Trabajadores y Lula durante sus años de gobierno.
“En un viaje como precandidato hice más por la seguridad de los brasileños que el Partido de los Trabajadores (PT) y Lula en sus 17 años de mandato”, afirmó.
Flávio Bolsonaro también acusó al mandatario brasileño de actuar a favor de las organizaciones criminales.
“Mientras Lula fue de rodillas ante Trump para hacer ‘lobby’ a favor del CV y del PCC, yo fui a trabajar para que fueran tratados como terroristas, que es lo que son”, declaró.
En los últimos años, Estados Unidos ha aplicado medidas similares contra otras organizaciones criminales transnacionales.
Entre ellas figuran los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua.
Las sanciones buscan limitar el financiamiento, la movilidad internacional y las operaciones de estos grupos criminales.