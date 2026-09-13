EE.UU. cierra el cerco sobre Irán: 100 barcos frenados y el petróleo vuelve a $100

100 barcos fueron desviados

WTI supera los $100

Irán busca rutas seguras

Estados Unidos aseguró haber impedido el tránsito de 100 embarcaciones comerciales hacia o desde puertos iraníes durante los primeros 60 días del nuevo bloqueo marítimo.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas estadounidenses desviaron esas embarcaciones desde que se reanudó la operación contra Irán.

Según Centcom, ningún barco ha conseguido atravesar el bloqueo sin autorización estadounidense, mientras las tropas permanecen concentradas en mantener el control marítimo.

La operación aumenta la presión sobre una de las rutas energéticas más importantes del planeta y coincide con una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.

Por qué importa: El estrecho de Ormuz concentraba cerca del 20% del crudo mundial antes de la guerra, por lo que cualquier interrupción puede trasladarse a los mercados energéticos.

Bloqueo de EE.UU. a Irán frena 100 barcos en 60 días

Estados Unidos ha impedido durante los últimos dos meses el tránsito de un centenar de embarcaciones comerciales con destino o procedencia de puertos iraníes, como parte del nuevo bloqueo marítimo impuesto por Washington en medio de la creciente tensión en el estrecho de… pic.twitter.com/jeL2yTAnY7 — debate.do (@midebate) September 13, 2026

La actual fase del bloqueo comenzó el 14 de julio, después de que el presidente Donald Trump diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio.

Washington tomó la decisión ante los persistentes ataques iraníes contra embarcaciones que transitaban por Ormuz, de acuerdo con la información proporcionada.

No es la primera operación de este tipo: entre el 13 de abril y el 18 de junio, fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques.

Durante aquella fase también fueron inhabilitadas nueve embarcaciones que desobedecieron órdenes, mientras más de 50 barcos con ayuda humanitaria recibieron autorización para continuar.