EE.UU. cierra el cerco sobre Irán: 100 barcos frenados y el petróleo vuelve a $100
Publicado el13/09/2026 a las 07:26
- 100 barcos fueron desviados
- WTI supera los $100
- Irán busca rutas seguras
Estados Unidos aseguró haber impedido el tránsito de 100 embarcaciones comerciales hacia o desde puertos iraníes durante los primeros 60 días del nuevo bloqueo marítimo.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas estadounidenses desviaron esas embarcaciones desde que se reanudó la operación contra Irán.
Según Centcom, ningún barco ha conseguido atravesar el bloqueo sin autorización estadounidense, mientras las tropas permanecen concentradas en mantener el control marítimo.
La operación aumenta la presión sobre una de las rutas energéticas más importantes del planeta y coincide con una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.
Por qué importa: El estrecho de Ormuz concentraba cerca del 20% del crudo mundial antes de la guerra, por lo que cualquier interrupción puede trasladarse a los mercados energéticos.
Bloqueo de EE.UU. a Irán frena 100 barcos en 60 días
Estados Unidos ha impedido durante los últimos dos meses el tránsito de un centenar de embarcaciones comerciales con destino o procedencia de puertos iraníes, como parte del nuevo bloqueo marítimo impuesto por Washington en medio de la creciente tensión en el estrecho de… pic.twitter.com/jeL2yTAnY7
— debate.do (@midebate) September 13, 2026
La actual fase del bloqueo comenzó el 14 de julio, después de que el presidente Donald Trump diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio.
Washington tomó la decisión ante los persistentes ataques iraníes contra embarcaciones que transitaban por Ormuz, de acuerdo con la información proporcionada.
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No es la primera operación de este tipo: entre el 13 de abril y el 18 de junio, fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques.
Durante aquella fase también fueron inhabilitadas nueve embarcaciones que desobedecieron órdenes, mientras más de 50 barcos con ayuda humanitaria recibieron autorización para continuar.
El petróleo supera los $100 mientras aumenta la tensión en Ormuz
Estados Unidos impide el paso de 100 barcos comerciales tras dos meses del nuevo bloqueo marítimo a Irán.https://t.co/vYkQ37Xq9C
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 12, 2026
El escenario volvió a deteriorarse el 30 de agosto, cuando Estados Unidos e Irán reanudaron sus ataques cruzados tras semanas de tensión.
El impacto ya alcanza al mercado energético: el petróleo intermedio de Texas (WTI) terminó la semana en $100.50 por barril.
La importancia de Ormuz convierte el conflicto en un riesgo que trasciende a ambos países, especialmente para economías dependientes de importaciones de petróleo y combustibles.
Una prolongación de las restricciones marítimas podría mantener la presión sobre el crudo, aunque los precios también dependen de producción, demanda y expectativas globales.
Irán busca rutas alternativas mientras Trump anticipa el fin de la guerra
Irán anunció que discutirá con Omán la creación de rutas marítimas provisionales y seguras para mantener la navegación comercial por el estrecho.
La reunión está prevista para el lunes en Mascate y también contará con representantes de países árabes del golfo Pérsico.
Mientras tanto, Trump afirmó este sábado en Irlanda que la guerra terminará “justo después de las elecciones de medio término”, previstas para el 3 de noviembre.
El mandatario agregó que entonces “pronto caería el petróleo”, vinculando el eventual final del conflicto con una posible reducción de los precios energéticos.