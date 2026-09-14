Naufragio de Ferry en Indonesia deja 6 muertos y 129 desaparecidos: mal tiempo frena rescate

Una operación con cientos de rescatistas intenta localizar sobrevivientes, pero el fuerte oleaje impide acceder con seguridad al barco volcado.

Los equipos de rescate de Indonesia buscan a 129 personas desaparecidas tras el naufragio de un buque de pasajeros que deja al menos seis muertos, según Reuters.

Por qué importa: El tiempo es crucial para encontrar sobrevivientes, pero los fuertes vientos y el mar embravecido están limitando las operaciones en la zona.

Más de 600 rescatistas participan en la búsqueda tras Naufragio de Ferry

Indonesia desplegó al menos 622 personas, 17 barcos, cinco helicópteros y aviones para localizar a los pasajeros desaparecidos, informó Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de rescate.

Algunas embarcaciones lograron llegar hasta el lugar del naufragio. Sin embargo, las condiciones del mar dificultan acercarse al buque, que permanece volcado y parcialmente sumergido.

En números: Hasta la tarde del lunes, el balance permanecía en seis muertos y 129 desaparecidos, según las autoridades citadas por Reuters.

El obstáculo: Ninguna de las personas reportadas como desaparecidas había sido localizada hasta esa actualización.

El fuerte oleaje impide realizar rescates subacuáticos