Naufragio de Ferry en Indonesia deja 6 muertos y 129 desaparecidos: mal tiempo frena rescate
Publicado el14/09/2026 a las 03:49
Una operación con cientos de rescatistas intenta localizar sobrevivientes, pero el fuerte oleaje impide acceder con seguridad al barco volcado.
- Los equipos de rescate de Indonesia buscan a 129 personas desaparecidas tras el naufragio de un buque de pasajeros que deja al menos seis muertos, según Reuters.
Por qué importa: El tiempo es crucial para encontrar sobrevivientes, pero los fuertes vientos y el mar embravecido están limitando las operaciones en la zona.
Más de 600 rescatistas participan en la búsqueda tras Naufragio de Ferry
Indonesia desplegó al menos 622 personas, 17 barcos, cinco helicópteros y aviones para localizar a los pasajeros desaparecidos, informó Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de rescate.
Algunas embarcaciones lograron llegar hasta el lugar del naufragio. Sin embargo, las condiciones del mar dificultan acercarse al buque, que permanece volcado y parcialmente sumergido.
En números: Hasta la tarde del lunes, el balance permanecía en seis muertos y 129 desaparecidos, según las autoridades citadas por Reuters.
El obstáculo: Ninguna de las personas reportadas como desaparecidas había sido localizada hasta esa actualización.
El fuerte oleaje impide realizar rescates subacuáticos
Las autoridades contemplan enviar especialistas capaces de buscar bajo el agua, pero las condiciones meteorológicas todavía no permiten realizar esas operaciones.
At least six people were killed and 129 others remain missing after a passenger ship capsized Sunday in Indonesia’s Java Sea. pic.twitter.com/Q2HZBODcqn
— Breaking911 (@Breaking911) September 14, 2026
- “También desplegaríamos personal capacitado para rescates subacuáticos, pero las condiciones actuales no nos lo permiten”, explicó Syafii.
Mientras esperan una mejoría del tiempo, las autoridades están identificando más personal con habilidades especiales que pueda incorporarse a las labores de búsqueda.
La dificultad: Los rescatistas necesitan condiciones más seguras para aproximarse al barco y desarrollar operaciones bajo el agua.
El barco está a casi 150 kilómetros del centro de mando
La embarcación volcada está a unas 80 millas náuticas, casi 150 kilómetros, del centro de mando ubicado en el puerto de Trisakti, en Banjarmasin, según otro funcionario citado por Reuters.
- “Las condiciones allí son bastante ventosas, lo que dificulta el atraque de los buques de rescate”, explicó el funcionario Arianto Ardi.
Las imágenes difundidas por el servicio de rescate muestran al gran barco rojo y negro parcialmente sumergido en aguas agitadas. Cerca de la embarcación también aparecen dos pequeños botes con personas a bordo.
Qué sigue: Los equipos esperan una mejoría de las condiciones meteorológicas para ampliar la búsqueda y permitir la participación del personal especializado en rescates subacuáticos.
Por ahora, las autoridades mantienen activa la operación mientras 129 personas continúan desaparecidas y el estado del mar condiciona los esfuerzos para llegar hasta el buque.