Congresista republicano sobrevive a aterrizaje de emergencia: tuvo que nadar para salvarse
Publicado el13/09/2026 a las 08:59
- Avioneta cae en lago
- Tiffany nada para salvarse
- Piloto realiza aterrizaje de emergencia
Un vuelo nocturno terminó en una emergencia para el congresista republicano Tom Tiffany, quien tuvo que abandonar una avioneta que comenzó a hundirse en un lago de Wisconsin.
Tiffany regresaba de la cena del Día de Lincoln del condado de La Crosse cuando la aeronave perdió potencia mientras se aproximaba al aeropuerto del centro de Wausau.
El piloto consiguió realizar un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau, pero tanto el congresista como el piloto terminaron en el agua.
Ambos lograron salir de la aeronave y nadar hasta una zona segura mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.
Tom Tiffany relata cómo escapó del avión
Rep. Tom Tiffany had to swim to safety after a small plane lost power and made an emergency landing in Lake Wausau, Wisconsin; he and the pilot suffered minor injuries, according to a statement. pic.twitter.com/KBWY2OI8ty
— Scope Report (@ScopeReport_) September 13, 2026
Tiffany explicó en X que, después del aterrizaje, lograron comunicarse inmediatamente con el servicio de emergencias 911 para solicitar ayuda.
“Tras aterrizar, llamamos al 911. Cuando el avión empezó a hundirse, salimos de la aeronave y nadamos hasta una zona poco profunda”, escribió.
El congresista agregó que permanecieron allí esperando hasta que los servicios de emergencia consiguieron llegar hasta ellos utilizando una embarcación.
Tanto Tiffany como el piloto fueron trasladados posteriormente a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por heridas consideradas leves.
El accidente irrumpe en plena campaña electoral
Wisconsin Congressman Tom Tiffany suffers minor injuries after emergency landing in a lake https://t.co/md2ayeD5uM
— CBS News (@CBSNews) September 13, 2026
El incidente ocurre mientras Tiffany compite por la gobernación de Wisconsin como candidato del Partido Republicano y desarrolla actividades políticas de cara a la elección.
El congresista cuenta además con el respaldo del presidente Donald Trump, un apoyo que ha elevado su perfil dentro de la contienda por el gobierno estatal.
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Su rival demócrata, David Crowley, reaccionó al accidente y manifestó alivio porque el incidente no hubiera terminado con víctimas o lesiones graves.
Crowley también destacó públicamente el “heroísmo del piloto” después de que consiguiera llevar la aeronave hasta el lago durante la emergencia.
¿Qué se sabe de la avioneta involucrada?
Like President Donald Trump in Butler, PA two years ago, God spared Tom Tiffany’s life in Wausau, WI last night. Praise be to God! pic.twitter.com/syUX2ngRUT
— Scott Walker (@ScottWalker) September 13, 2026
La aeronave en la que viajaban Tiffany y el piloto era un Bonanza monomotor con capacidad para cuatro personas.
El problema comenzó cuando el avión experimentó una pérdida de potencia durante su aproximación al aeropuerto del centro de Wausau.
La decisión de aterrizar sobre el lago permitió que ambos ocupantes abandonaran posteriormente la aeronave antes de que continuara hundiéndose.
El episodio terminó con Tiffany y el piloto fuera de peligro, pero convirtió un regreso de campaña en una inesperada emergencia aérea en Wisconsin.