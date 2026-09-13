Congresista republicano sobrevive a aterrizaje de emergencia: tuvo que nadar para salvarse

Avioneta cae en lago

Tiffany nada para salvarse

Piloto realiza aterrizaje de emergencia

Un vuelo nocturno terminó en una emergencia para el congresista republicano Tom Tiffany, quien tuvo que abandonar una avioneta que comenzó a hundirse en un lago de Wisconsin.

Tiffany regresaba de la cena del Día de Lincoln del condado de La Crosse cuando la aeronave perdió potencia mientras se aproximaba al aeropuerto del centro de Wausau.

El piloto consiguió realizar un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau, pero tanto el congresista como el piloto terminaron en el agua.

Ambos lograron salir de la aeronave y nadar hasta una zona segura mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Tom Tiffany relata cómo escapó del avión

Rep. Tom Tiffany had to swim to safety after a small plane lost power and made an emergency landing in Lake Wausau, Wisconsin; he and the pilot suffered minor injuries, according to a statement. pic.twitter.com/KBWY2OI8ty — Scope Report (@ScopeReport_) September 13, 2026

Tiffany explicó en X que, después del aterrizaje, lograron comunicarse inmediatamente con el servicio de emergencias 911 para solicitar ayuda.

“Tras aterrizar, llamamos al 911. Cuando el avión empezó a hundirse, salimos de la aeronave y nadamos hasta una zona poco profunda”, escribió.

El congresista agregó que permanecieron allí esperando hasta que los servicios de emergencia consiguieron llegar hasta ellos utilizando una embarcación.

Tanto Tiffany como el piloto fueron trasladados posteriormente a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por heridas consideradas leves.