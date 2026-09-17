Retiran miles de cajas de jabón en EE.UU. por posible contaminación bacteriana
Publicado el17/09/2026 a las 17:00
- Retiran seis jabones de manos
- Alerta alcanza a 15 estados
- FDA clasifica riesgo Clase II
Segun informa nbcnews, miles de cajas de jabón de manos distribuidas en Estados Unidos están bajo retiro después de detectarse una posible contaminación bacteriana, una alerta que afecta seis productos comercializados en 15 estados y que ahora cuenta con clasificación de riesgo Clase II de la FDA.
Intercon Chemical Co., con sede en St. Louis, inició voluntariamente el retiro el 29 de junio y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo clasificó posteriormente como Clase II.
Esta categoría significa que la exposición a un producto involucrado puede provocar consecuencias temporales o médicamente reversibles para la salud, o que la probabilidad de consecuencias graves es remota, según la definición oficial de la FDA.
El retiro comprende 2,696 cajas y alcanza California, Georgia, Illinois, Iowa, Maryland, Mississippi, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin.
¿Qué jabones fueron retirados por posible contaminación bacteriana?
The affected hand soap products were sold in various states, including California, Georgia, and Illinois, according to the Food and Drug Administration. https://t.co/dWJsQ9e2kv
— FOX 9 (@FOX9) September 17, 2026
Los productos involucrados pertenecen a las marcas Intercon, Clearly Better by Intercon, Summit, Vestis y Laura Lynn, por lo que consumidores y empresas deben revisar cuidadosamente los envases antes de continuar utilizándolos.
La lista incluye Intercon Foaming Hand Wash Pear & Aloe, Clearly Better by Intercon Foaming Hand Wash Pear & Aloe, Summit 150 Foaming Hand Wash y Vestis Foaming Hand Wash Fresh Pear.
Segun fox9, también están incluidos Laura Lynn Honey Apple Scent Hand Soap, en presentación de 8 onzas líquidas, y Laura Lynn Pear Scent Foaming Hand Soap with Moisturizers, en una presentación de 7.5 onzas líquidas.
El motivo del retiro es la posible presencia de bacterias de los géneros Pseudomonas y Serratia, incluidas Pseudomonas aeruginosa, P. putida, P. monteilii, Serratia marcescens y S. nematodiphila.
FDA clasifica el retiro de jabón como Clase II
La clasificación Clase II no significa que todas las personas que hayan utilizado estos jabones sufrirán problemas de salud; describe el nivel de riesgo asociado con la exposición al producto retirado bajo los criterios de la agencia federal.
La FDA explica además que las clasificaciones pueden determinarse después de que una empresa haya iniciado voluntariamente un retiro, una diferencia que ayuda a entender por qué la medida comenzó en junio y recibió posteriormente una clasificación federal.
Para los consumidores, lo más importante es identificar el producto exacto y evitar asumir que todos los jabones de las marcas mencionadas están afectados, ya que el retiro corresponde específicamente a los artículos incluidos en la alerta.
La agencia mantiene una base de datos de informes de cumplimiento donde los consumidores pueden consultar los retiros supervisados por la FDA y conocer su clasificación, estado y otros detalles disponibles.
Qué hacer si tiene uno de los jabones retirados
La posible contaminación bacteriana puede representar un riesgo para la salud, razón por la que los productos afectados fueron retirados y posteriormente clasificados como Clase II por la FDA.
El retiro comprende 2,696 cajas de seis productos distribuidos en 15 estados, por lo que es importante comparar el nombre y presentación del jabón antes de desecharlo.
Intercon Chemical inició voluntariamente el retiro y la FDA realizó después su evaluación de riesgo, procedimiento habitual en el que una clasificación puede publicarse posteriormente.
Quienes identifiquen uno de los productos afectados deben suspender su uso y consultar la información del retiro; si presentan síntomas o tienen inquietudes médicas tras la exposición, deben contactar a un profesional de salud.