Retiran miles de cajas de jabón en EE.UU. por posible contaminación bacteriana

Retiran seis jabones de manos

Alerta alcanza a 15 estados

FDA clasifica riesgo Clase II

Segun informa nbcnews, miles de cajas de jabón de manos distribuidas en Estados Unidos están bajo retiro después de detectarse una posible contaminación bacteriana, una alerta que afecta seis productos comercializados en 15 estados y que ahora cuenta con clasificación de riesgo Clase II de la FDA.

Intercon Chemical Co., con sede en St. Louis, inició voluntariamente el retiro el 29 de junio y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo clasificó posteriormente como Clase II.

Esta categoría significa que la exposición a un producto involucrado puede provocar consecuencias temporales o médicamente reversibles para la salud, o que la probabilidad de consecuencias graves es remota, según la definición oficial de la FDA.

El retiro comprende 2,696 cajas y alcanza California, Georgia, Illinois, Iowa, Maryland, Mississippi, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin.

¿Qué jabones fueron retirados por posible contaminación bacteriana?

The affected hand soap products were sold in various states, including California, Georgia, and Illinois, according to the Food and Drug Administration. https://t.co/dWJsQ9e2kv — FOX 9 (@FOX9) September 17, 2026



Los productos involucrados pertenecen a las marcas Intercon, Clearly Better by Intercon, Summit, Vestis y Laura Lynn, por lo que consumidores y empresas deben revisar cuidadosamente los envases antes de continuar utilizándolos.

La lista incluye Intercon Foaming Hand Wash Pear & Aloe, Clearly Better by Intercon Foaming Hand Wash Pear & Aloe, Summit 150 Foaming Hand Wash y Vestis Foaming Hand Wash Fresh Pear.

Segun fox9, también están incluidos Laura Lynn Honey Apple Scent Hand Soap, en presentación de 8 onzas líquidas, y Laura Lynn Pear Scent Foaming Hand Soap with Moisturizers, en una presentación de 7.5 onzas líquidas.

El motivo del retiro es la posible presencia de bacterias de los géneros Pseudomonas y Serratia, incluidas Pseudomonas aeruginosa, P. putida, P. monteilii, Serratia marcescens y S. nematodiphila.