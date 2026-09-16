Eliana Moreno y George Marciniw: ¿quiénes eran las víctimas del helicóptero que cayó en Los Ángeles?

Helicóptero cayó durante cobertura

Tres personas perdieron la vida

Autoridades investigan las causas

Una cobertura de última hora terminó en tragedia en Los Ángeles: la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw murieron al estrellarse el helicóptero en el que trabajaban.

El NewsChopper4 cayó poco antes de las 7:00 p.m. del 15 de septiembre en Chatsworth, mientras cubría un accidente mortal entre un autobús y otro vehículo.

La aeronave era propiedad y estaba operada por Angel City Air y prestaba servicio de cobertura aérea para NBC4 Los Angeles y Telemundo 52.

El accidente dejó tres muertos: Moreno, Marciniw y una persona que se encontraba en tierra. Otras dos personas fueron hospitalizadas tras el impacto.

¿Qué pasó con el helicóptero de NBC4 y Telemundo 52?

“¿Puedes elevarte?”: fueron las palabras de la reportera Eliana Moreno a su piloto segundos antes de que el helicóptero de noticias se desplomara en Los Ángeles.https://t.co/CONY8XYT4p — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 16, 2026

El helicóptero cayó en un área comercial de Chatsworth, entre edificios, vehículos y otras estructuras, y posteriormente se produjo un incendio en el lugar.

La señal de NewsChopper4 se perdió poco antes de las 7:00 p.m., después de que la aeronave despegara aproximadamente a las 5:20 p.m. para realizar la cobertura.

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Las autoridades federales investigan ahora qué provocó el desplome. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participan en las pesquisas.

Hasta este 16 de septiembre, las autoridades no habían anunciado públicamente una causa definitiva del accidente, por lo que cualquier explicación sobre el origen del siniestro continúa pendiente de investigación.