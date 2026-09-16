Eliana Moreno y George Marciniw: ¿quiénes eran las víctimas del helicóptero que cayó en Los Ángeles?
Publicado el16/09/2026 a las 16:00
- Helicóptero cayó durante cobertura
- Tres personas perdieron la vida
- Autoridades investigan las causas
Una cobertura de última hora terminó en tragedia en Los Ángeles: la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw murieron al estrellarse el helicóptero en el que trabajaban.
El NewsChopper4 cayó poco antes de las 7:00 p.m. del 15 de septiembre en Chatsworth, mientras cubría un accidente mortal entre un autobús y otro vehículo.
La aeronave era propiedad y estaba operada por Angel City Air y prestaba servicio de cobertura aérea para NBC4 Los Angeles y Telemundo 52.
El accidente dejó tres muertos: Moreno, Marciniw y una persona que se encontraba en tierra. Otras dos personas fueron hospitalizadas tras el impacto.
¿Qué pasó con el helicóptero de NBC4 y Telemundo 52?
“¿Puedes elevarte?”: fueron las palabras de la reportera Eliana Moreno a su piloto segundos antes de que el helicóptero de noticias se desplomara en Los Ángeles.https://t.co/CONY8XYT4p
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 16, 2026
El helicóptero cayó en un área comercial de Chatsworth, entre edificios, vehículos y otras estructuras, y posteriormente se produjo un incendio en el lugar.
La señal de NewsChopper4 se perdió poco antes de las 7:00 p.m., después de que la aeronave despegara aproximadamente a las 5:20 p.m. para realizar la cobertura.
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Las autoridades federales investigan ahora qué provocó el desplome. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participan en las pesquisas.
Hasta este 16 de septiembre, las autoridades no habían anunciado públicamente una causa definitiva del accidente, por lo que cualquier explicación sobre el origen del siniestro continúa pendiente de investigación.
¿Quién era Eliana Moreno, conocida como “Eli in the heli”?
Reportera de KNBC en Los Angeles y su piloto, mueren mientras cubrián un accidente en tierra desde el aire; la escena desgarradora cuando KNBC llega para cubrir una tragedia de su propios compañeros. El helicóptero de NBC 4 sufrió una falla grave mientras cubría un accidente de… pic.twitter.com/hz5Bav80vf
— Klaveec (@klaveec) September 16, 2026
Moreno era una experimentada fotoperiodista aérea bilingüe, originaria del condado de Orange.
En 2010 se graduó de Chapman University en periodismo audiovisual y ciencias políticas. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air.
Desde allí construyó una trayectoria cubriendo algunas de las principales noticias del sur de California.
Para las audiencias de NBC4 y Telemundo 52 se convirtió en una voz habitual desde el aire. Realizaba reportes en inglés y español sobre incendios, persecuciones policiales y otras emergencias.
En redes sociales se identificaba como “Eli in the heli”, nombre que se volvió característico de su trabajo.
Moreno acumuló 16 años de trayectoria vinculada al periodismo y la cobertura aérea.
George Marciniw acumulaba décadas como piloto
🇺🇸| MUERE LA PERIODISTA ELIANA MORENO TRAS CUMPLIR SU LABOR EN EL TRÁGICO ACCIDENTE AÉREO DE NBC EN LOS ÁNGELES 🖤
La comunicadora de NBC4 perdió la vida de forma instantánea junto a sus compañeros de tripulación al precipitarse la aeronave mientras transmitía en vivo la… pic.twitter.com/afhIogzOds
— News On Demand (@OnDemand_News) September 16, 2026
George Marciniw era un piloto veterano con más de tres décadas de experiencia y también había trabajado como instructor de personas que buscaban aprender a volar.
Marciniw y Moreno comenzaron a volar juntos en 2023 y desde entonces acumularon cientos de horas compartiendo coberturas para las estaciones del sur de California.
Su trabajo conjunto incluyó incendios forestales, persecuciones y otras noticias de última hora, además de imágenes aéreas de diferentes puntos del área de Los Ángeles.
La muerte de ambos provocó mensajes de duelo entre colegas y las redacciones de NBC4 y Telemundo 52, mientras continúa la investigación sobre los últimos minutos del NewsChopper4.