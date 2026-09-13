Elecciones de Delaware 2026: guía para votar en las primarias del 15 de septiembre
Publicado el13/09/2026 a las 09:43
El voto anticipado termina este domingo 13 de septiembre, mientras los electores se preparan para definir candidatos estatales y federales antes de noviembre.
Las primarias de Delaware llegan este martes 15 de septiembre, con contiendas estatales, legislativas y federales que determinarán quién avanzará a las elecciones generales.
Por qué importa: Delaware celebra unas de las primarias más tardías del país, reduciendo el tiempo entre la definición de candidatos y las elecciones de noviembre.
Elecciones de Delaware 2026: guía para las primarias
Los votantes todavía tienen una última oportunidad para sufragar anticipadamente: el período habilitado termina este domingo 13 de septiembre a las 7:00 p.m.
El último tramo de votación anticipada comenzó el 9 de septiembre, con centros abiertos diariamente entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m.
El dato: Los centros habilitados para voto anticipado pueden consultarse en el sitio web del Departamento de Elecciones de Delaware.
Quienes no voten anticipadamente podrán acudir a las urnas el martes 15 de septiembre en el centro electoral que les haya sido asignado.
Los colegios electorales estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., el mismo horario previsto para las elecciones generales.
El plazo para pedir una boleta por correo ya terminó
Para quienes califican para votar por correo, el plazo para solicitar que el estado enviara una boleta terminó el viernes 11 de septiembre.
Sin embargo, quienes ya recibieron una todavía tienen tiempo para entregarla, siempre que el Departamento de Elecciones la reciba dentro del plazo establecido.
La fecha límite: Las boletas por correo deben llegar al departamento antes de las 8:00 p.m. del 15 de septiembre.
Los electores que prefieran votar presencialmente el martes deberán acudir al centro que les corresponde, en lugar de elegir libremente cualquier sitio electoral.
Para registrarse como votante, una persona debe ser ciudadana estadounidense, residente de Delaware y tener al menos 18 años para la próxima elección general o antes.
Los residentes elegibles pueden utilizar el Portal del Votante estatal o acudir presencialmente a una oficina del Departamento de Elecciones, entre otros métodos disponibles.
Estas son algunas de las contiendas que estarán en juego
Las papeletas incluyen importantes primarias para cargos estatales, entre ellas las disputas a tres bandas por fiscal general y tesorero estatal.
También hay elecciones legislativas bajo observación y primarias para decidir candidatos de Delaware al Congreso de Estados Unidos.
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En juego: La papeleta incluye las contiendas por el Senado federal y el único escaño de Delaware en la Cámara de Representantes.
Actualmente, esos puestos son ocupados por el senador Chris Coons y la representante Sarah McBride, respectivamente.
Las primarias se celebran el segundo martes después del primer lunes de septiembre, colocando a Delaware entre los estados que deciden sus candidatos más tarde.
¿Qué deben revisar los votantes antes del martes?
Quienes planeen participar deben confirmar con anticipación su información electoral y el centro de votación asignado para evitar contratiempos el 15 de septiembre.
La información sobre registro, lugares de votación y procedimientos electorales está disponible a través del Departamento de Elecciones de Delaware.
Qué sigue: Después de las primarias, los candidatos seleccionados avanzarán hacia las elecciones generales de noviembre.
Con apenas semanas entre ambas elecciones, el resultado del martes marcará rápidamente cuáles serán las principales contiendas políticas de Delaware durante la recta final de 2026.
Fuentes: Delaware Online, Delaware Live.