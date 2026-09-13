Elecciones de Delaware 2026: guía para votar en las primarias del 15 de septiembre

El voto anticipado termina este domingo 13 de septiembre, mientras los electores se preparan para definir candidatos estatales y federales antes de noviembre.

Las primarias de Delaware llegan este martes 15 de septiembre, con contiendas estatales, legislativas y federales que determinarán quién avanzará a las elecciones generales.

Por qué importa: Delaware celebra unas de las primarias más tardías del país, reduciendo el tiempo entre la definición de candidatos y las elecciones de noviembre.

Elecciones de Delaware 2026: guía para las primarias

Los votantes todavía tienen una última oportunidad para sufragar anticipadamente: el período habilitado termina este domingo 13 de septiembre a las 7:00 p.m.

El último tramo de votación anticipada comenzó el 9 de septiembre, con centros abiertos diariamente entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m.

El dato: Los centros habilitados para voto anticipado pueden consultarse en el sitio web del Departamento de Elecciones de Delaware.

Quienes no voten anticipadamente podrán acudir a las urnas el martes 15 de septiembre en el centro electoral que les haya sido asignado.

Los colegios electorales estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., el mismo horario previsto para las elecciones generales.