Retiran casi 180,000 juguetes vendidos en Amazon por peligro para niños

Retiran casi 180,000 juguetes

Pilas representan grave peligro

Amazon los vendió por años

Casi 180,000 juguetes infantiles vendidos en Amazon fueron retirados del mercado en Estados Unidos por un riesgo relacionado con las pequeñas baterías que contienen.

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) informó que el retiro afecta a 179,739 unidades distribuidas por Cade California Electronic.

Se trata de pequeñas linternas luminosas para los dedos que fueron comercializadas en Amazon entre marzo de 2015 y julio de 2026.

El problema está en sus pilas de botón, que pueden quedar al alcance de los niños y provocar lesiones graves si son ingeridas.

¿Por qué importa?

Riesgo de quemaduras internas.

Puede provocar la muerte.

No hay heridos reportados.

Las pilas de botón provocaron el retiro de los juguetes

Children’s finger light toys sold on Amazon have been recalled because they can cause serious injuries and death in children. https://t.co/2Z2EvOGyR4 pic.twitter.com/4FRDFf3GuP — FOX 2 Detroit (@FOX2News) September 13, 2026

Según la CPSC, los juguetes incumplen una norma obligatoria de seguridad porque los menores pueden acceder con facilidad a las baterías instaladas en su interior.

“Si se ingieren pilas de botón, pueden causar lesiones graves, incluidas quemaduras químicas internas, e incluso la muerte”, advirtió la agencia en su comunicado.

Cada una de las linternas para dedos contiene tres pilas de botón, lo que eleva la importancia de mantener el producto lejos de los menores.

Los artículos fueron vendidos en paquetes de 50 unidades, con pequeñas luces disponibles en colores blanco, azul, rojo y verde.

El dato