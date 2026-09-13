Retiran casi 180,000 juguetes vendidos en Amazon por peligro para niños
Publicado el13/09/2026 a las 06:40
- Retiran casi 180,000 juguetes
- Pilas representan grave peligro
- Amazon los vendió por años
Casi 180,000 juguetes infantiles vendidos en Amazon fueron retirados del mercado en Estados Unidos por un riesgo relacionado con las pequeñas baterías que contienen.
La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) informó que el retiro afecta a 179,739 unidades distribuidas por Cade California Electronic.
Se trata de pequeñas linternas luminosas para los dedos que fueron comercializadas en Amazon entre marzo de 2015 y julio de 2026.
El problema está en sus pilas de botón, que pueden quedar al alcance de los niños y provocar lesiones graves si son ingeridas.
¿Por qué importa?
- Riesgo de quemaduras internas.
- Puede provocar la muerte.
- No hay heridos reportados.
Las pilas de botón provocaron el retiro de los juguetes
Children’s finger light toys sold on Amazon have been recalled because they can cause serious injuries and death in children. https://t.co/2Z2EvOGyR4 pic.twitter.com/4FRDFf3GuP
— FOX 2 Detroit (@FOX2News) September 13, 2026
Según la CPSC, los juguetes incumplen una norma obligatoria de seguridad porque los menores pueden acceder con facilidad a las baterías instaladas en su interior.
“Si se ingieren pilas de botón, pueden causar lesiones graves, incluidas quemaduras químicas internas, e incluso la muerte”, advirtió la agencia en su comunicado.
Cada una de las linternas para dedos contiene tres pilas de botón, lo que eleva la importancia de mantener el producto lejos de los menores.
Los artículos fueron vendidos en paquetes de 50 unidades, con pequeñas luces disponibles en colores blanco, azul, rojo y verde.
El dato
- 179,739 unidades retiradas
- Vendidas durante más de 11 años
- Costaban entre $5 y $16
¿Cómo identificar los juguetes vendidos en Amazon?
Thousands of popular light-up toys sold on Amazon are being recalled for violating federal safety standards and posing serious ingestion hazards. Here’s how to see if you have one and how to request a refund. pic.twitter.com/egxoMNVvIV
— PennLive.com (@PennLive) September 11, 2026
Los consumidores pueden revisar el empaque para determinar si tienen en casa alguno de los juguetes incluidos en esta alerta de seguridad.
En la parte frontal aparecen impresas las palabras “California Cade Electronic” y “Finger Flashlights”, de acuerdo con la información del retiro.
TE PUEDE INTERESAR: Waymo alerta a la policía: dos menores son detenidos con un rifle clandestino en un robotaxi
Los productos estuvieron disponibles exclusivamente a través de Amazon durante un periodo que comenzó en marzo de 2015 y terminó en julio de 2026.
Hasta el momento del aviso, no se habían reportado personas lesionadas, pero la recomendación oficial es dejar de utilizar inmediatamente los artículos afectados.
El proceso
- Revisar el nombre del paquete.
- Apartarlo inmediatamente del menor.
- Contactar a la empresa.
¿Qué deben hacer los padres si tienen estos juguetes?
La CPSC pidió a padres y cuidadores retirar inmediatamente los juguetes de las manos de los niños y evitar que vuelvan a utilizarlos.
Los consumidores afectados pueden devolver los productos a Cade California Electronic para solicitar un reembolso completo, según las instrucciones divulgadas con el retiro.
También es importante prestar atención a las baterías: el aviso advierte que las pilas de botón representan un peligro y no deben quedar accesibles para menores.
Las baterías deben desecharse o reciclarse siguiendo las regulaciones y recomendaciones locales para el reciclaje de pilas, en lugar de dejarlas al alcance de los niños.
¿Qué pueden hacer?
- Dejar de usar el juguete.
- Mantener las pilas alejadas.
- Solicitar el reembolso correspondiente.