Sarampión golpea a EE.UU.: tercera muerte eleva la alarma mientras crece la disputa política
Publicado el13/09/2026 a las 14:00
Pensilvania confirmó este domingo una tercera muerte asociada al sarampión en 2026, mientras Estados Unidos enfrenta su mayor número de contagios de la enfermedad en 35 años.
La víctima fue una mujer de 40 años que murió el sábado por complicaciones asociadas con el sarampión, según informó la Oficina del Forense del Condado de Jefferson.
Las autoridades no revelaron la identidad de la mujer por razones de privacidad y tampoco informaron si había recibido la vacuna contra la enfermedad.
El fallecimiento ocurre apenas tres semanas después de que Pensilvania reportara otras dos muertes, las primeras vinculadas al sarampión en ese estado en 35 años.
- Por qué importa: tercera muerte reportada.
- El dato: casi 3,300 contagios.
- El proceso: autoridades investigan los casos.
- Qué pueden hacer: reconocer síntomas y consultar.
Casos de sarampión en EE.UU.: tercera muerte eleva alarma
Muere una mujer de 40 años con sarampión en Pennsylvania, mientras EE.UU. enfrenta su peor brote en décadas.https://t.co/JbHQednmYk
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 13, 2026
Estados Unidos acumula casi 3,300 casos de sarampión durante 2026, la cifra más alta registrada desde 1991 y también desde que la enfermedad fue declarada eliminada del país en 2000.
El aumento coincide con una reducción en la cobertura de vacunación entre niños de preescolar, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
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La tasa cayó del 95.2% durante el ciclo escolar 2019-2020 al 92.4% en 2025-2026, una disminución que dejó a unos 280,000 estudiantes considerados “en riesgo”.
“Aunque los casos graves siguen siendo infrecuentes, esta tragedia refleja que el sarampión no debe tomarse a la ligera”, señaló el director subforense Jason Stiver.
Muertes por sarampión abren una disputa entre Pensilvania y Washington
Pensilvania, 13 de septiembre de 2026- Una mujer de 40 años murió por complicaciones asociadas al sarampión en el condado de Jefferson, convirtiéndose en la tercera muerte vinculada con esta enfermedad en Pensilvania durante este año.
El Departamento de Salud estatal informó que… pic.twitter.com/mHFYHBPZGG
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La emergencia sanitaria también abrió una controversia política porque el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., cuestionó las muertes reportadas por Pensilvania.
Kennedy acusó al estado, gobernado por el demócrata Josh Shapiro, de “tal vez haber fabricado” los fallecimientos por razones políticas y pidió a los CDC no incluirlos en su registro oficial.
Shapiro respondió pidiendo al secretario que incentive la vacunación y deje de “difundir desinformación” sobre las vacunas, en medio del enfrentamiento por la respuesta federal al brote.
La disputa genera dos planos diferentes: Pensilvania ha reportado tres fallecimientos asociados con el sarampión durante 2026, mientras el Gobierno federal rechaza contabilizarlos oficialmente.
Caída de vacunación aumenta preocupación por nuevos contagios
El retroceso de la cobertura de vacunación preocupa porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y mantener una elevada inmunización comunitaria ayuda a limitar su propagación.
El escenario de 2026 supone un cambio considerable respecto a décadas anteriores, cuando Estados Unidos consiguió mantener niveles de transmisión suficientemente bajos para declarar eliminada la enfermedad.
Stiver destacó que las medidas de salud pública, detectar tempranamente los síntomas y consultar con profesionales sanitarios siguen siendo herramientas importantes ante posibles casos.
Con casi 3,300 contagios y tres muertes reportadas por Pensilvania, el brote coloca nuevamente la vacunación y la respuesta de las autoridades en el centro del debate sanitario nacional.
Fuentes: Efe, Telemundo.