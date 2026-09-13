Sarampión golpea a EE.UU.: tercera muerte eleva la alarma mientras crece la disputa política

Pensilvania confirmó este domingo una tercera muerte asociada al sarampión en 2026, mientras Estados Unidos enfrenta su mayor número de contagios de la enfermedad en 35 años.

La víctima fue una mujer de 40 años que murió el sábado por complicaciones asociadas con el sarampión, según informó la Oficina del Forense del Condado de Jefferson.

Las autoridades no revelaron la identidad de la mujer por razones de privacidad y tampoco informaron si había recibido la vacuna contra la enfermedad.

El fallecimiento ocurre apenas tres semanas después de que Pensilvania reportara otras dos muertes, las primeras vinculadas al sarampión en ese estado en 35 años.

Por qué importa: tercera muerte reportada.

El dato: casi 3,300 contagios.

El proceso: autoridades investigan los casos.

Qué pueden hacer: reconocer síntomas y consultar.

Casos de sarampión en EE.UU.: tercera muerte eleva alarma

Muere una mujer de 40 años con sarampión en Pennsylvania, mientras EE.UU. enfrenta su peor brote en décadas.https://t.co/JbHQednmYk — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 13, 2026

Estados Unidos acumula casi 3,300 casos de sarampión durante 2026, la cifra más alta registrada desde 1991 y también desde que la enfermedad fue declarada eliminada del país en 2000.

El aumento coincide con una reducción en la cobertura de vacunación entre niños de preescolar, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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La tasa cayó del 95.2% durante el ciclo escolar 2019-2020 al 92.4% en 2025-2026, una disminución que dejó a unos 280,000 estudiantes considerados “en riesgo”.

“Aunque los casos graves siguen siendo infrecuentes, esta tragedia refleja que el sarampión no debe tomarse a la ligera”, señaló el director subforense Jason Stiver.