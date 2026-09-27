Un tiroteo ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de septiembre dejó 11 adolescentes heridos en Carolyn Crayton Park, en Macon, Georgia, en un episodio que movilizó a policías y servicios de emergencia y que permanece bajo investigación.
La Oficina del Sheriff del Condado de Bibb informó que los agentes fueron alertados poco después de la medianoche y, mientras se dirigían al parque, recibieron información de que varias personas heridas de bala ya estaban llegando a un centro médico.
Las víctimas tienen entre 17 y 18 años: las autoridades identificaron entre los heridos a cuatro hombres de 18 años, cinco jóvenes varones de 17 y dos mujeres de 18 años, todos trasladados para recibir atención médica.
La información más reciente señala que dos de los adolescentes permanecían en condición crítica, mientras que los otros nueve se encontraban estables; hasta este domingo, las autoridades no habían informado públicamente sobre fallecidos relacionados con el ataque.
Tiroteo en Macon: autoridades investigan qué ocurrió en el parque
La División de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Bibb quedó a cargo del caso y trabaja para determinar qué ocurrió antes de los disparos y quién o quiénes fueron responsables del ataque.
Hasta el momento no se han divulgado públicamente detalles sobre posibles sospechosos o arrestos, por lo que una de las principales incógnitas de la investigación continúa siendo qué desencadenó la balacera y cuántas personas pudieron haber participado.
Un testigo citado por medios locales aseguró que durante la noche había una concentración numerosa en el parque, posiblemente relacionada con una reunión de exalumnos; posteriormente escuchó disparos y observó a varias personas correr y abandonar el lugar en vehículos.
Al amanecer, el parque había recuperado parte de su actividad habitual, aunque permanecían numerosas marcas realizadas sobre el pavimento en el área del estacionamiento mientras continuaba la investigación de las autoridades.
Policía busca información sobre el tiroteo en Carolyn Crayton Park
[caption id="attachment_1672468" align="alignnone" width="1200"] Tiroteo en Macon deja 11 adolescentes heridos en un parque FOTO: EFE[/caption]
Las autoridades no han confirmado públicamente si el ataque comenzó después de una discusión, si los involucrados se conocían o si hubo más de una persona disparando, elementos que serán determinantes para reconstruir lo sucedido.
El caso mantiene bajo atención a Carolyn Crayton Park, un espacio público de Macon, mientras investigadores recopilan evidencia física, declaraciones de testigos y cualquier otra información que permita establecer la secuencia de los disparos.
La Oficina del Sheriff solicita la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el incidente o disponga de videos, fotografías u otros datos que puedan ayudar a identificar a los responsables.
Quienes tengan información pueden comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Bibb al 478-751-7500 o con Macon Regional Crime Stoppers al 1-877-68CRIME; la investigación continúa abierta y podrían conocerse nuevos detalles.
FUENTE: atlantanewsfirst , fox5atlanta