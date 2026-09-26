Posible presencia de trigo provoca retiro de 1.7 millones de libras de azúcar

Retiran 1.7 millones de libras.

Tres marcas están involucradas.

Ocho estados recibieron productos.

Un fabricante de Minnesota inició un retiro voluntario de casi 1.7 millones de libras de azúcar morena clara y azúcar en polvo ante la posible presencia de granos de trigo, un riesgo especialmente relevante para consumidores con alergia o sensibilidad a este ingrediente.

La alerta incluye productos comercializados bajo las marcas United, Good & Gather y Crystal Sugar, pero no significa que todas sus presentaciones estén involucradas: el retiro está limitado a determinados productos, tamaños y números de lote identificados en los empaques.

La cantidad afectada comprende aproximadamente 1.3 millones de libras de azúcar morena clara y otras 426,500 libras de azúcar en polvo, convirtiendo la identificación correcta del producto en el primer paso antes de desecharlo o devolverlo.

Los productos fueron distribuidos en Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Ohio, Pennsylvania y Texas, tanto en presentaciones destinadas directamente a consumidores como en formatos utilizados por establecimientos y otros clientes comerciales.

Good & Gather, United y Crystal Sugar: qué productos revisar

Nearly 1.7 million pounds of sugar have been recalled because of a “potential wheat kernel contamination.” https://t.co/TynEpnGXry — FOX26Houston (@FOX26Houston) September 26, 2026



Entre los productos señalados aparece United Light Brown Sugar en bolsas de 50 libras, mientras que Good & Gather Light Brown Sugar fue distribuido en presentaciones de dos libras con número de artículo 817773 y UPC 0 85239-08454 0.

Para el azúcar en polvo, el retiro contempla United 6X Powdered Sugar de 50 libras, Crystal Sugar Powdered Sugar de 25 libras y Good & Gather Powdered Sugar de dos libras, cada uno con información específica que permite diferenciar los paquetes afectados.

Los números de lote involucrados se encuentran dentro de la serie MHD26223 a MHD26230, dependiendo de la marca y presentación. Por ello, los consumidores deben comparar toda la información impresa en su bolsa y no basarse únicamente en el nombre comercial.

La presencia potencial de trigo es especialmente importante para personas alérgicas porque el cereal no debería encontrarse en estos productos. Una exposición accidental puede provocar reacciones cuya gravedad depende de la sensibilidad individual del consumidor.