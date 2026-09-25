Amnistía Internacional pone a ICE bajo la lupa: informe denuncia abusos en redadas

Una investigación de 130 páginas examina actuaciones de ICE, CBP y otras agencias federales en cuatro áreas metropolitanas durante 2025 y 2026.

Amnistía Internacional denunció violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios federales realizados en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C., durante 2025 y 2026.

Por qué importa: La organización sostiene que los casos analizados forman parte de un patrón más amplio y pide cambios profundos en el sistema de control migratorio estadounidense.

154 entrevistas y más de 30 pruebas audiovisuales

El informe tiene 130 páginas y se elaboró después de 154 entrevistas y el análisis de más de 30 evidencias audiovisuales, según EFE.

La investigación examinó actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales.

🇺🇸⚖️ Amnistía Internacional denunció un presunto patrón de violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios de las autoridades estadounidenses y pidió eliminar ICE. 📋 La organización recopiló más de 150 testimonios entre marzo y junio en Chicago, Nueva Orleans,… pic.twitter.com/5JwmbFkUTW — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 25, 2026

El dato: Amnistía estudió operativos desarrollados en cuatro zonas con contextos políticos, legales y comunitarios diferentes.

La organización denuncia detenciones arbitrarias, discriminación racial, intimidación, vigilancia ilícita y uso injustificado de la fuerza durante algunas de las operaciones investigadas.