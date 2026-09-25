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Amnistía Internacional pone a ICE bajo la lupa: informe denuncia abusos en redadas
Investigación de Amnistía examina operativos de ICE y señala presuntas detenciones arbitrarias, discriminación y uso injustificado de fuerza.
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informe de Amnistía Internacional sobre ICE
FOTO: EFE

Publicado el25/09/2026 a las 09:15

Una investigación de 130 páginas examina actuaciones de ICE, CBP y otras agencias federales en cuatro áreas metropolitanas durante 2025 y 2026.

  • Amnistía Internacional denunció violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios federales realizados en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C., durante 2025 y 2026.

Por qué importa: La organización sostiene que los casos analizados forman parte de un patrón más amplio y pide cambios profundos en el sistema de control migratorio estadounidense.

154 entrevistas y más de 30 pruebas audiovisuales

El informe tiene 130 páginas y se elaboró después de 154 entrevistas y el análisis de más de 30 evidencias audiovisuales, según EFE.

La investigación examinó actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales.

El dato: Amnistía estudió operativos desarrollados en cuatro zonas con contextos políticos, legales y comunitarios diferentes.

La organización denuncia detenciones arbitrarias, discriminación racial, intimidación, vigilancia ilícita y uso injustificado de la fuerza durante algunas de las operaciones investigadas.

  • También señala condiciones de detención que considera crueles, inhumanas o degradantes y situaciones que, según su evaluación, podrían vulnerar la prohibición de la tortura.
derechos humanos de migrantes
FOTO: Shutterstock

Amnistía señala posibles desapariciones forzadas

El informe sostiene que algunos detenidos no pudieron comunicarse con abogados o familiares y que, en determinados casos, las autoridades no revelaron su paradero.

Amnistía considera que algunas de esas situaciones podrían constituir detenciones en régimen de incomunicación o posibles desapariciones forzadas.

  • La ONG también examinó varios episodios con uso de fuerza letal y sostiene que algunas muertes podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

El límite: Estas son conclusiones y caracterizaciones de Amnistía Internacional. El informe no equivale a una sentencia judicial que determine responsabilidad legal en cada caso.

abusos en operativos de ICE
FOTO: EFE

El informe pide al Congreso disolver ICE

Amnistía sostiene que los problemas identificados no pueden explicarse únicamente por actuaciones individuales, capacitación insuficiente o fallas de supervisión.

Por ello, la organización reclama el desmantelamiento de ICE y plantea reconstruir el sistema de control migratorio bajo estándares internacionales de derechos humanos.

  • El informe también afirma que los operativos generaron temor en comunidades migrantes, afectando actividades cotidianas en escuelas, centros médicos, iglesias, trabajos y vecindarios.

La publicación eleva así el debate más allá de operativos específicos: coloca nuevamente bajo escrutinio las prácticas de las agencias federales encargadas de ejecutar la política migratoria de Estados Unidos.

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