Amnistía Internacional pone a ICE bajo la lupa: informe denuncia abusos en redadas
Publicado el25/09/2026 a las 09:15
Una investigación de 130 páginas examina actuaciones de ICE, CBP y otras agencias federales en cuatro áreas metropolitanas durante 2025 y 2026.
- Amnistía Internacional denunció violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios federales realizados en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C., durante 2025 y 2026.
Por qué importa: La organización sostiene que los casos analizados forman parte de un patrón más amplio y pide cambios profundos en el sistema de control migratorio estadounidense.
154 entrevistas y más de 30 pruebas audiovisuales
El informe tiene 130 páginas y se elaboró después de 154 entrevistas y el análisis de más de 30 evidencias audiovisuales, según EFE.
La investigación examinó actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales.
🇺🇸⚖️ Amnistía Internacional denunció un presunto patrón de violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios de las autoridades estadounidenses y pidió eliminar ICE.
📋 La organización recopiló más de 150 testimonios entre marzo y junio en Chicago, Nueva Orleans,… pic.twitter.com/5JwmbFkUTW
— El Nacional (@ElNacionalWeb) September 25, 2026
El dato: Amnistía estudió operativos desarrollados en cuatro zonas con contextos políticos, legales y comunitarios diferentes.
La organización denuncia detenciones arbitrarias, discriminación racial, intimidación, vigilancia ilícita y uso injustificado de la fuerza durante algunas de las operaciones investigadas.
- También señala condiciones de detención que considera crueles, inhumanas o degradantes y situaciones que, según su evaluación, podrían vulnerar la prohibición de la tortura.
Amnistía señala posibles desapariciones forzadas
El informe sostiene que algunos detenidos no pudieron comunicarse con abogados o familiares y que, en determinados casos, las autoridades no revelaron su paradero.
Amnistía considera que algunas de esas situaciones podrían constituir detenciones en régimen de incomunicación o posibles desapariciones forzadas.
- La ONG también examinó varios episodios con uso de fuerza letal y sostiene que algunas muertes podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.
El límite: Estas son conclusiones y caracterizaciones de Amnistía Internacional. El informe no equivale a una sentencia judicial que determine responsabilidad legal en cada caso.
El informe pide al Congreso disolver ICE
Amnistía sostiene que los problemas identificados no pueden explicarse únicamente por actuaciones individuales, capacitación insuficiente o fallas de supervisión.
Por ello, la organización reclama el desmantelamiento de ICE y plantea reconstruir el sistema de control migratorio bajo estándares internacionales de derechos humanos.
- El informe también afirma que los operativos generaron temor en comunidades migrantes, afectando actividades cotidianas en escuelas, centros médicos, iglesias, trabajos y vecindarios.
La publicación eleva así el debate más allá de operativos específicos: coloca nuevamente bajo escrutinio las prácticas de las agencias federales encargadas de ejecutar la política migratoria de Estados Unidos.