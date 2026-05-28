Incendio en escuela de niñas en Kenia deja 16 estudiantes fallecidas y decenas de heridas
Publicado el28/05/2026 a las 07:49
- Dormitorio consumido por fuego
- Estudiantes murieron atrapadas
- Investigan causas del incendio
Un incendio devastador en una escuela para niñas en el centro de Kenia dejó al menos 16 estudiantes muertas y decenas de heridas, en una nueva tragedia que vuelve a poner bajo presión las condiciones de seguridad en los internados del país africano.
El fuego consumió uno de los dormitorios de la Escuela de Niñas Utumishi, ubicada en la localidad de Gilgil, a unos 120 kilómetros de Nairobi, durante la madrugada del jueves.
Las autoridades confirmaron que el incendio comenzó poco después de la medianoche y se extendió rápidamente dentro de las instalaciones del internado.
Equipos de emergencia, policías y miembros de la Cruz Roja llegaron al lugar mientras padres desesperados intentaban conocer el estado de sus hijas.
Las autoridades investigan si la escuela cumplía las normas de seguridad
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El ministro de Educación de Kenia, Julius Ogamba, informó que además de las 16 fallecidas, otras 79 estudiantes resultaron heridas.
La escuela alberga a más de 800 alumnas y está administrada por el Servicio de Policía de Kenia, ya que muchas de las jóvenes son hijas de agentes.
Ogamba aseguró que el gobierno revisará si la institución cumplía con las normas de seguridad contra incendios y si existían protocolos adecuados para enfrentar emergencias dentro de los dormitorios estudiantiles.
La policía keniana explicó que lideraba las operaciones de rescate y asistencia médica, mientras los hospitales de la región recibían a las estudiantes lesionadas.
Hasta ahora, las víctimas mortales no han sido identificadas oficialmente, situación que provocó enojo y angustia entre las familias reunidas frente al colegio.
Padres relatan escenas de pánico y estudiantes atrapadas en el fuego
🇰🇪 | 16 alumnas mueren en el incendio de una escuela en Kenia. pic.twitter.com/dWRJ87kANB
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 28, 2026
Los testimonios de familiares y sobrevivientes reflejan la desesperación vivida durante el incendio.
Elizabeth Rioba, madre de dos alumnas del colegio, contó que logró reencontrarse con sus hijas, aunque una de ellas quedó profundamente afectada tras presenciar cómo otra estudiante quedaba atrapada.
“Está muy traumatizada, pero me alivia que esté bien y me entristece por todos estos niños que han muerto”, dijo a The Associated Press.
Otra familiar, Wambui Nderitu, explicó que varias estudiantes lograron escapar saltando por las ventanas mientras el fuego avanzaba rápidamente por el dormitorio.
“Aunque mi prima escapó con una lesión en la pierna, nos han dicho que muchas niñas están heridas y algunas murieron”, señaló Wambui Nderitu.
Por su parte, Eunice Mureithi, madre de una estudiante sobreviviente, relató a la cadena NTV cómo el diseño del edificio complicó la evacuación de muchas menores.
“El fuego comenzó en una cúpula superior y se extendió por todo el lugar en muy poco tiempo”, declaró. “Había bloqueado una parte de la cúpula hacia un lado y, hacia el otro, las estudiantes no podían salir, aunque muchas lograron escapar”.
El gobierno de Kenia lamenta una tragedia que vuelve a repetirse
La Cruz Roja de Kenia confirmó que varias estudiantes fueron trasladadas a distintos hospitales y anunció el despliegue de apoyo psicológico para las familias afectadas.
El organismo señaló que movilizó “equipos de rastreo y apoyo psicosocial para apoyar a las estudiantes y familias afectadas”.
El presidente William Ruto también reaccionó públicamente al desastre y expresó sus condolencias en un comunicado difundido este jueves.
“No hay palabras que realmente puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesa, esperanza y sueños para el futuro”, dijo Ruto. “Como nación, lloramos con los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están soportando esta tragedia inimaginable”.
La causa exacta del incendio aún no ha sido determinada y las investigaciones continúan.
Los incendios escolares siguen siendo una crisis recurrente en Kenia
TRAGEDIA EN INTERNADO FEMENINO DE KENIA
🇰🇪🚨| Al menos 16 niñas fallecieron y otras 74 sufrieron heridas tras un devastador incendio ocurrido este jueves en un dormitorio de la Academia Femenina Utumishi, ubicada en Gilgil, condado de Nakuru, Kenia.
De acuerdo con las… pic.twitter.com/rJA9khzsKL
— News On Demand (@OnDemand_News) May 28, 2026
Los incendios en escuelas e internados se han convertido en una preocupación constante para las autoridades educativas de Kenia y otros países africanos.
Muchas instituciones presentan problemas de hacinamiento, infraestructura deficiente y ausencia de equipos adecuados para combatir incendios.
En varios casos anteriores, las autoridades atribuyeron los siniestros a fallas eléctricas o incluso a incendios provocados.
Investigaciones realizadas en Kenia también han documentado que algunos estudiantes han iniciado fuegos en protesta por malas condiciones o disciplina estricta.
La tragedia más mortal en una escuela keniana ocurrió en 2001, cuando 67 estudiantes murieron durante un incendio en un internado del condado de Machakos.
Más recientemente, en 2024, otro incendio escolar dejó 21 alumnos muertos en el centro del país, tragedia por la cual el gobierno decretó tres días de duelo nacional.
En 2017, otro incendio en Nairobi causó la muerte de 10 estudiantes y un alumno fue acusado posteriormente de asesinato.
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FUENTE: CNN