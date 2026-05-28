Incendio en escuela de niñas en Kenia deja 16 estudiantes fallecidas y decenas de heridas

Dormitorio consumido por fuego

Estudiantes murieron atrapadas

Investigan causas del incendio

Un incendio devastador en una escuela para niñas en el centro de Kenia dejó al menos 16 estudiantes muertas y decenas de heridas, en una nueva tragedia que vuelve a poner bajo presión las condiciones de seguridad en los internados del país africano.

El fuego consumió uno de los dormitorios de la Escuela de Niñas Utumishi, ubicada en la localidad de Gilgil, a unos 120 kilómetros de Nairobi, durante la madrugada del jueves.

Las autoridades confirmaron que el incendio comenzó poco después de la medianoche y se extendió rápidamente dentro de las instalaciones del internado.

Equipos de emergencia, policías y miembros de la Cruz Roja llegaron al lugar mientras padres desesperados intentaban conocer el estado de sus hijas.

Las autoridades investigan si la escuela cumplía las normas de seguridad

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El ministro de Educación de Kenia, Julius Ogamba, informó que además de las 16 fallecidas, otras 79 estudiantes resultaron heridas.

La escuela alberga a más de 800 alumnas y está administrada por el Servicio de Policía de Kenia, ya que muchas de las jóvenes son hijas de agentes.

Ogamba aseguró que el gobierno revisará si la institución cumplía con las normas de seguridad contra incendios y si existían protocolos adecuados para enfrentar emergencias dentro de los dormitorios estudiantiles.

La policía keniana explicó que lideraba las operaciones de rescate y asistencia médica, mientras los hospitales de la región recibían a las estudiantes lesionadas.

Hasta ahora, las víctimas mortales no han sido identificadas oficialmente, situación que provocó enojo y angustia entre las familias reunidas frente al colegio.