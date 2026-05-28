Uganda toma drástica medida ante expansión del ébola en África

Uganda cerró la frontera

Ébola preocupa a OMS

EE.UU. refuerza controles

Uganda ordenó este miércoles el cierre de su frontera con la República Democrática del Congo debido al aumento de casos sospechosos de ébola relacionados con un raro tipo del virus conocido como Bundibugyo.

La decisión refleja el creciente temor en África Oriental ante la propagación de una variante rara del ébola para la que no existen vacunas ni medicamentos aprobados.

La medida también contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha advertido sobre los riesgos de cerrar fronteras durante brotes epidémicos.

Las autoridades ugandesas confirmaron siete casos de ébola en el país, incluida una muerte.

Según datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la OMS, en el Congo ya se registran 121 casos confirmados y 17 muertes confirmadas.

Además, existen al menos 1.077 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas relacionadas con la enfermedad.

Uganda endurece controles fronterizos

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Segun CBS , la decisión de cerrar la frontera fue tomada por un grupo de trabajo sanitario ugandés.

Las autoridades explicaron que trabajadores de salud del país estuvieron expuestos al virus después de atender a pacientes congoleños que cruzaron la frontera antes de que se declarara oficialmente el brote el pasado 15 de mayo.

La doctora Diana Atwine, del Ministerio de Salud de Uganda, indicó que los cruces fronterizos solo serán permitidos en casos de emergencia.

Entre las excepciones se encuentran situaciones relacionadas con brotes epidémicos, transporte de mercancías y motivos de seguridad.

Toda persona que ingrese desde el Congo bajo circunstancias de emergencia deberá cumplir un aislamiento obligatorio de 21 días.

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El rastreo y aislamiento de contactos son considerados fundamentales para contener la propagación del ébola.

La enfermedad suele manifestarse como fiebre hemorrágica.

El virus se transmite mediante contacto cercano con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas.

Los expertos señalan que trabajadores sanitarios y familiares encargados del cuidado de pacientes enfrentan el mayor riesgo de contagio.