Uganda toma drástica medida ante expansión del ébola en África
Publicado el27/05/2026 a las 15:37
- Uganda cerró la frontera
- Ébola preocupa a OMS
- EE.UU. refuerza controles
Uganda ordenó este miércoles el cierre de su frontera con la República Democrática del Congo debido al aumento de casos sospechosos de ébola relacionados con un raro tipo del virus conocido como Bundibugyo.
La decisión refleja el creciente temor en África Oriental ante la propagación de una variante rara del ébola para la que no existen vacunas ni medicamentos aprobados.
La medida también contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha advertido sobre los riesgos de cerrar fronteras durante brotes epidémicos.
Las autoridades ugandesas confirmaron siete casos de ébola en el país, incluida una muerte.
Según datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la OMS, en el Congo ya se registran 121 casos confirmados y 17 muertes confirmadas.
Además, existen al menos 1.077 casos sospechosos y 246 muertes sospechosas relacionadas con la enfermedad.
Uganda endurece controles fronterizos
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Segun CBS, la decisión de cerrar la frontera fue tomada por un grupo de trabajo sanitario ugandés.
Las autoridades explicaron que trabajadores de salud del país estuvieron expuestos al virus después de atender a pacientes congoleños que cruzaron la frontera antes de que se declarara oficialmente el brote el pasado 15 de mayo.
La doctora Diana Atwine, del Ministerio de Salud de Uganda, indicó que los cruces fronterizos solo serán permitidos en casos de emergencia.
Entre las excepciones se encuentran situaciones relacionadas con brotes epidémicos, transporte de mercancías y motivos de seguridad.
Toda persona que ingrese desde el Congo bajo circunstancias de emergencia deberá cumplir un aislamiento obligatorio de 21 días.
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El rastreo y aislamiento de contactos son considerados fundamentales para contener la propagación del ébola.
La enfermedad suele manifestarse como fiebre hemorrágica.
El virus se transmite mediante contacto cercano con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas.
Los expertos señalan que trabajadores sanitarios y familiares encargados del cuidado de pacientes enfrentan el mayor riesgo de contagio.
OMS alerta sobre riesgos del cierre fronterizo
La OMS desaconsejó el cierre de fronteras con el Congo pese a reconocer el alto riesgo regional de contagio.
La agencia declaró este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Según el organismo, las restricciones fronterizas pueden provocar que personas y mercancías utilicen rutas informales sin control sanitario.
La frontera entre Uganda y el Congo se extiende por varios cientos de kilómetros.
Además, cuenta con numerosos senderos utilizados diariamente por comerciantes y familias que cruzan entre ambos países.
Las autoridades sanitarias congoleñas enfrentan dificultades para contener el brote.
La OMS indicó que el virus se está propagando más rápido de lo que los equipos de respuesta pueden controlarlo.
La rara variante Bundibugyo fue identificada semanas después del inicio del brote debido a que inicialmente se realizaron pruebas para detectar una variante más común del ébola.
Estados Unidos refuerza controles por el brote
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió un alto el fuego en el este del Congo para facilitar el trabajo de los equipos médicos.
Tedros aseguró que los ataques contra centros de salud hacen “prácticamente imposible” el rastreo de casos y contactos.
Entre los obstáculos para controlar la epidemia también figuran la presencia de grupos armados, el desplazamiento masivo de personas y la deficiente infraestructura sanitaria.
Mientras tanto, Estados Unidos trabaja para habilitar un centro en Kenia destinado a ciudadanos estadounidenses expuestos o infectados con ébola.
Funcionarios de los CDC confirmaron además que varios estadounidenses han sido trasladados a Alemania y República Checa para observación médica.
Las autoridades estadounidenses reforzaron los controles de ingreso para viajeros procedentes del Congo, Uganda y Sudán del Sur.
Actualmente, quienes hayan estado recientemente en esos países solo pueden ingresar a Estados Unidos por aeropuertos específicos en Houston, Washington, Atlanta y próximamente Nueva York.
El aeropuerto de Houston prevé revisar hasta 50 pasajeros diarios bajo estos controles reforzados.
Además, los titulares de residencia permanente y ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemente en esos países tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos.
“No podemos ni permitiremos que ningún caso de ébola entre en Estados Unidos”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.