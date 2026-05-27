Flávio Bolsonaro obtiene respaldo de Trump rumbo a elecciones brasileñas
Publicado el26/05/2026 a las 15:05
- Trump respalda candidatura Bolsonaro
- Escándalo golpea encuestas brasileñas
- Bolsonaro promete alianza hemisférica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial en Brasil.
La reunión ocurrió menos de tres semanas después de que Trump se reuniera con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Flávio Bolsonaro publicó en redes sociales una fotografía junto al mandatario estadounidense en el Despacho Oval.
El senador brasileño había viajado a Washington desde el domingo por la noche.
Su objetivo era conseguir un espacio en la agenda de Trump para sostener el encuentro.
Hasta el momento de la reunión, la Casa Blanca no había confirmado oficialmente la cita.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro buscaba fortalecer su campaña presidencial en medio de una caída en las encuestas.
El retroceso electoral se produjo después de filtraciones que lo vinculan con Daniel Vorcaro.
Vorcaro es un banquero encarcelado por sospechas relacionadas con el mayor fraude financiero de la historia de Brasil.
Filtraciones afectan candidatura de Flávio Bolsonaro
— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 26, 2026
Segun la agencia EFE, en audios filtrados a la prensa, el senador llama “hermano” a Vorcaro.
Además, le solicita una suma millonaria para financiar una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro reconoció públicamente el vínculo con el banquero.
Sin embargo, negó cualquier irregularidad relacionada con la financiación.
Según el senador, se trata de “dinero privado”.
Las revelaciones impactaron negativamente su desempeño en las encuestas presidenciales.
Los sondeos ahora lo ubican varios puntos detrás de Lula.
Anteriormente, ambos aparecían en empate técnico.
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La familia Bolsonaro mantiene afinidad ideológica con Donald Trump.
El presidente estadounidense intentó intervenir sin éxito en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.
El exmandatario brasileño fue condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.
Durante ese conflicto, Trump impuso aranceles elevados a importaciones brasileñas.
También aplicó sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del caso contra Jair Bolsonaro.
Posteriormente, el mandatario estadounidense dio marcha atrás tras negociaciones con el Gobierno brasileño.
Bolsonaro promete alianza hemisférica contra el crimen
Después de la reunión, Flávio Bolsonaro ofreció declaraciones a la prensa.
El senador aseguró que, si gana las elecciones presidenciales de octubre, Brasil se unirá al Escudo de las Américas.
Se trata de una alianza regional impulsada por Washington contra el narcotráfico.
Actualmente participan gobiernos de derecha como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador.
Bolsonaro afirmó que Brasil formaría parte de “una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado”.
También reveló que pidió a Trump designar como organizaciones terroristas a los grupos criminales PCC y Comando Vermelho.
El Gobierno de Lula rechaza esa posibilidad.
Las autoridades brasileñas consideran que esa medida vulneraría la soberanía nacional.
El senador negó que esa designación implique la posibilidad de acciones militares estadounidenses en Brasil.
“Esto está fuera de la mesa”, afirmó.
Bolsonaro destacó además el interés de Estados Unidos en las reservas brasileñas de minerales críticos.
Según dijo, Brasil debe convertirse en una “alternativa” frente al dominio de China en ese sector.
Trump refuerza relación con la familia Bolsonaro
Flávio Bolsonaro permaneció más de una hora y media en el complejo de la Casa Blanca.
No precisó cuánto tiempo compartió directamente con Trump.
El senador destacó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe a un precandidato presidencial brasileño durante un año electoral.
A su juicio, esto demuestra el “aprecio” que Trump siente por él y por Brasil.
Bolsonaro relató además que la primera pregunta de Trump estuvo relacionada con la salud y situación de su padre.
Jair Bolsonaro mantiene una estrecha relación política e ideológica con el mandatario estadounidense.
El encuentro también ocurre en un contexto político sensible para Brasil.
Lula busca la reelección presidencial mientras la derecha intenta reorganizarse alrededor del apellido Bolsonaro.
La visita a Washington representó para Flávio Bolsonaro un intento de fortalecer su imagen internacional y recuperar impulso político de cara a la campaña electoral.