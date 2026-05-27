Flávio Bolsonaro obtiene respaldo de Trump rumbo a elecciones brasileñas

Trump respalda candidatura Bolsonaro

Escándalo golpea encuestas brasileñas

Bolsonaro promete alianza hemisférica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial en Brasil.

La reunión ocurrió menos de tres semanas después de que Trump se reuniera con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro publicó en redes sociales una fotografía junto al mandatario estadounidense en el Despacho Oval.

El senador brasileño había viajado a Washington desde el domingo por la noche.

Su objetivo era conseguir un espacio en la agenda de Trump para sostener el encuentro.

Hasta el momento de la reunión, la Casa Blanca no había confirmado oficialmente la cita.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro buscaba fortalecer su campaña presidencial en medio de una caída en las encuestas.

El retroceso electoral se produjo después de filtraciones que lo vinculan con Daniel Vorcaro.

Vorcaro es un banquero encarcelado por sospechas relacionadas con el mayor fraude financiero de la historia de Brasil.

Filtraciones afectan candidatura de Flávio Bolsonaro



Segun la agencia EFE, en audios filtrados a la prensa, el senador llama “hermano” a Vorcaro.

Además, le solicita una suma millonaria para financiar una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro reconoció públicamente el vínculo con el banquero.

Sin embargo, negó cualquier irregularidad relacionada con la financiación.

Según el senador, se trata de “dinero privado”.

Las revelaciones impactaron negativamente su desempeño en las encuestas presidenciales.

Los sondeos ahora lo ubican varios puntos detrás de Lula.

Anteriormente, ambos aparecían en empate técnico.

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La familia Bolsonaro mantiene afinidad ideológica con Donald Trump.

El presidente estadounidense intentó intervenir sin éxito en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

El exmandatario brasileño fue condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.

Durante ese conflicto, Trump impuso aranceles elevados a importaciones brasileñas.

También aplicó sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del caso contra Jair Bolsonaro.

Posteriormente, el mandatario estadounidense dio marcha atrás tras negociaciones con el Gobierno brasileño.