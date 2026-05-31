La ONU convocará una reunión de emergencia tras el avance de la ofensiva israelí en Líbano
Publicado el31/05/2026 a las 11:39
- ONU convoca sesión urgente
- Francia pide intervención
- Israel amplía ofensiva
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia para abordar el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, después de que Francia solicitara formalmente la reunión ante la escalada militar registrada en los últimos días.
La convocatoria se produce en medio de una expansión de las operaciones israelíes en territorio libanés y mientras continúan las preocupaciones internacionales por el impacto del conflicto en la estabilidad de Oriente Medio.
Francia impulsa reunión urgente del Consejo de Seguridad
Segun EFE, Naciones Unidas confirmó que el Consejo de Seguridad se reunirá para analizar la situación en el Líbano.
La sesión fue solicitada de urgencia por Francia durante este domingo.
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, explicó que la petición responde a la ampliación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.
La reunión se llevará a cabo pese a que el organismo ya tenía programada una sesión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacional.
Esa reunión había sido convocada después de que Rumanía denunciara que drones rusos cruzaron su espacio aéreo.
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La ONU continúa trabajando en la agenda definitiva del encuentro.
Según la información disponible, un representante del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz podría intervenir para exponer la situación actual.
El objetivo de la sesión será examinar los acontecimientos más recientes y escuchar las evaluaciones de Naciones Unidas sobre el conflicto.
Israel amplía operaciones militares en territorio libanés
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El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort.
La posición se encuentra en el sur del Líbano y al norte del río Litani.
Según las autoridades israelíes, las operaciones militares también incluyeron ataques contra lo que describieron como infraestructuras de Hizbulá.
Las acciones se desarrollaron en la ciudad costera de Tiro y en otras zonas del sur del país.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la toma del castillo representa un «hito crucial».
También señaló que la ocupación supone un «cambio radical en la política» aplicada por Israel en el país vecino.
La expansión de las operaciones ocurre después de varios días de intensificación de la ofensiva israelí.
Las acciones militares forman parte de un conflicto que se amplió tras los ataques realizados por Hizbulá.
La ONU mantiene críticas a la ofensiva y a los planes de anexión
Israel había establecido previamente el río Litani como el límite del territorio que pretendía anexionar del Líbano.
La ocupación del castillo de Beaufort supone avanzar más allá de esa referencia.
La situación genera especial atención debido a la existencia de un alto el fuego vigente entre Israel y Líbano.
También coincide con reportes de medios que señalan que el cese de hostilidades en territorio libanés formaría parte de las negociaciones que mantienen Estados Unidos e Irán.
De acuerdo con la información disponible, esas conversaciones incluirían diversos aspectos relacionados con la situación regional.
Naciones Unidas ha condenado los ataques desde el inicio de la ofensiva.
El organismo internacional también ha criticado los planes anexionistas impulsados por Israel.
La ONU ha instado repetidamente al Gobierno israelí a respetar la Línea Azul.
Esa línea constituye la demarcación establecida por Naciones Unidas entre Israel y Líbano.
La sesión prevista para este lunes permitirá a los miembros del Consejo de Seguridad analizar la evolución más reciente del conflicto y escuchar las valoraciones de los organismos encargados del seguimiento de la situación en Oriente Medio.