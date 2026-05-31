La ONU convocará una reunión de emergencia tras el avance de la ofensiva israelí en Líbano

ONU convoca sesión urgente

Francia pide intervención

Israel amplía ofensiva

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia para abordar el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, después de que Francia solicitara formalmente la reunión ante la escalada militar registrada en los últimos días.

La convocatoria se produce en medio de una expansión de las operaciones israelíes en territorio libanés y mientras continúan las preocupaciones internacionales por el impacto del conflicto en la estabilidad de Oriente Medio.

Francia impulsa reunión urgente del Consejo de Seguridad

Segun EFE, Naciones Unidas confirmó que el Consejo de Seguridad se reunirá para analizar la situación en el Líbano.

La sesión fue solicitada de urgencia por Francia durante este domingo.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, explicó que la petición responde a la ampliación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

La reunión se llevará a cabo pese a que el organismo ya tenía programada una sesión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacional.

Esa reunión había sido convocada después de que Rumanía denunciara que drones rusos cruzaron su espacio aéreo.

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La ONU continúa trabajando en la agenda definitiva del encuentro.

Según la información disponible, un representante del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz podría intervenir para exponer la situación actual.

El objetivo de la sesión será examinar los acontecimientos más recientes y escuchar las evaluaciones de Naciones Unidas sobre el conflicto.