Revelan imágenes de los últimos momentos de Alexander Avendaño antes de morir

Difunden video clave

Investigan muerte en Guatapé

Hallan cuerpo tras búsqueda

La difusión de un video en redes sociales ha aportado nuevos elementos sobre el caso de Alexander Avendaño, un joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el embalse El Peñol-Guatapé días después de haber sido reportado como desaparecido.

Las imágenes muestran una serie de hechos ocurridos antes de que el joven cayera al agua y podrían convertirse en una pieza clave para que las autoridades determinen si hubo personas involucradas en su muerte.

El video muestra una confrontación antes de la caída

🚨 | URGENTE; Este es el momento en que el joven que se ahogó en la represa El Peñol de Guatape, es lanzado por uno de sus amigos desde el planchón donde se encontraban. La policía, fiscalía, y cualquier otro ente judicial debe investigar hasta el final este asesinato cometido… pic.twitter.com/0jozw99Dul — Santiago Alvarán (@SALVARANM) May 30, 2026



Segun Heraldo de mexico, en el material difundido en redes sociales se observa a Alexander Avendaño a bordo de una embarcación junto a otras personas.

Las imágenes muestran al joven forcejeando con varios ocupantes del bote mientras se escuchan gritos y silbidos de fondo.

El video también registra momentos en los que Avendaño intenta sostenerse mientras es sujetado por otras personas.

Según se aprecia en la grabación, durante el altercado se escuchan voces que gritan frases como “¡tírenlo!” y “¡ahóguelo!”.

Las imágenes muestran además que el joven es arrastrado durante el incidente.

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El material ha generado interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su caída al agua.

Hasta ahora, el video representa uno de los principales elementos que podrían ser analizados por las autoridades en el marco de la investigación.