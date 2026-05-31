Revelan imágenes de los últimos momentos de Alexander Avendaño antes de morir
Publicado el31/05/2026 a las 11:00
- Difunden video clave
- Investigan muerte en Guatapé
- Hallan cuerpo tras búsqueda
La difusión de un video en redes sociales ha aportado nuevos elementos sobre el caso de Alexander Avendaño, un joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el embalse El Peñol-Guatapé días después de haber sido reportado como desaparecido.
Las imágenes muestran una serie de hechos ocurridos antes de que el joven cayera al agua y podrían convertirse en una pieza clave para que las autoridades determinen si hubo personas involucradas en su muerte.
El video muestra una confrontación antes de la caída
🚨 | URGENTE;
Este es el momento en que el joven que se ahogó en la represa El Peñol de Guatape, es lanzado por uno de sus amigos desde el planchón donde se encontraban.
La policía, fiscalía, y cualquier otro ente judicial debe investigar hasta el final este asesinato cometido… pic.twitter.com/0jozw99Dul
— Santiago Alvarán (@SALVARANM) May 30, 2026
Segun Heraldo de mexico, en el material difundido en redes sociales se observa a Alexander Avendaño a bordo de una embarcación junto a otras personas.
Las imágenes muestran al joven forcejeando con varios ocupantes del bote mientras se escuchan gritos y silbidos de fondo.
El video también registra momentos en los que Avendaño intenta sostenerse mientras es sujetado por otras personas.
Según se aprecia en la grabación, durante el altercado se escuchan voces que gritan frases como “¡tírenlo!” y “¡ahóguelo!”.
Las imágenes muestran además que el joven es arrastrado durante el incidente.
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El material ha generado interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su caída al agua.
Hasta ahora, el video representa uno de los principales elementos que podrían ser analizados por las autoridades en el marco de la investigación.
Testigos observan mientras el joven cae al agua
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La grabación también muestra el momento en que Alexander Avendaño termina cayendo al embalse.
En ese instante se escucha la voz de una mujer que grita “¡ayúdenlo!” y “él no sabe nadar”.
Las imágenes muestran al joven intentando mantenerse a flote mientras es arrastrado por el agua.
Según el video, Avendaño realiza movimientos con los brazos en un aparente intento por mantenerse a salvo.
Posteriormente se observa cómo desaparece bajo la superficie.
En la embarcación permanecen varios jóvenes observando la situación.
El material audiovisual muestra que algunas personas reaccionan con desconcierto ante lo ocurrido.
Sin embargo, la embarcación continúa su recorrido.
El video no muestra que se realicen maniobras de auxilio después de la caída.
Las autoridades revisan nuevos elementos del caso
Alexander Avendaño fue reportado como desaparecido el pasado 24 de mayo.
Según la información disponible, el joven cayó al embalse El Peñol-Guatapé sin saber nadar.
Su cuerpo fue localizado sin vida durante la noche del 29 de mayo.
La información fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos de El Peñol.
En las labores de búsqueda participaron 14 buzos pertenecientes a distintos cuerpos de bomberos.
La institución informó que el hallazgo ocurrió después de más de 120 horas continuas de búsqueda.
Posteriormente, el cuerpo fue asegurado y entregado a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.
Antes de la aparición de este video, una de las hipótesis contempladas era que se trataba de un accidente.
Sin embargo, el nuevo material audiovisual podría aportar información relevante para establecer qué ocurrió antes de la caída.
Las autoridades buscarán determinar si existen personas que puedan estar implicadas en la muerte del joven.
Las imágenes también muestran que Avendaño habría ingresado al agua mientras intentaba evitar la agresión que se desarrollaba a bordo de la embarcación.
El caso continúa bajo análisis mientras las autoridades revisan los elementos disponibles para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven de 22 años.