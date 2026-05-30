Israel gana más terreno en Gaza con una nueva zona bajo supervisión militar
Publicado el30/05/2026 a las 10:49
- Israel amplía control territorial
- Surge nueva línea naranja
- Crecen riesgos humanitarios
Israel ha establecido una nueva demarcación dentro de Gaza conocida como la “línea naranja”, una zona cuyo tránsito requiere coordinación con las fuerzas israelíes y que amplía el control del país sobre parte del enclave palestino.
La nueva delimitación profundiza la presencia y supervisión israelí en Gaza, reduce el espacio disponible para la población y afecta las operaciones humanitarias que se desarrollan en la zona.
La línea naranja se extiende más allá de la línea amarilla
El Ejército israelí ha establecido una nueva demarcación imaginaria que se adentra aún más en Gaza denominada ‘línea naranja’, cuyo tránsito debe coordinarse con las fuerzas armadas.
✍️Paula Bernabéuhttps://t.co/aE5B0VhBux
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 30, 2026
Segun EFE, mientras las tropas israelíes permanecen desplegadas detrás de la denominada “línea amarilla”, el Ejército ha establecido una segunda frontera imaginaria que avanza más hacia el interior de Gaza.
Según un trabajador humanitario consultado por EFE bajo condición de anonimato, las autoridades israelíes informaron por primera vez sobre la existencia de la línea naranja en octubre del año pasado.
Posteriormente, la información fue actualizada en marzo.
De acuerdo con esta fuente, todo movimiento humanitario dentro del perímetro delimitado por la línea naranja debe coordinarse previamente con Israel.
Mapas difundidos por el Ejército y consultados por EFE muestran que esta nueva frontera discurre paralela a la línea amarilla.
Según cálculos de la ONG israelí Gisha, el área comprendida entre ambas líneas representa un 11 % adicional del territorio gazatí.
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Contabilizando esa superficie, Israel controlaría el 64 % de Gaza.
El brazo militar israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios ocupados, conocido como COGAT, confirmó que existen áreas adyacentes a la línea amarilla donde es necesaria la coordinación de movimientos por parte de actores internacionales.
El organismo añadió que los límites de estas zonas son determinados y actualizados según la evaluación de la situación.
Asimismo, un portavoz señaló que la línea naranja no está marcada físicamente sobre el terreno.
Organismos alertan sobre riesgos para la población
La nueva delimitación ha incorporado a numerosos residentes que viven cerca de la línea amarilla dentro de una zona de coordinación humanitaria.
Ese espacio funciona como una franja de amortiguación previa al área militarizada.
Según el texto, Israel mantiene múltiples puestos militares detrás de la línea amarilla.
Desde esos puntos, las fuerzas israelíes abren fuego con frecuencia contra personas que consideran amenazas al aproximarse a la zona.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estimó en un informe de enero que 14.133 hogares se encontraban entre las líneas naranja y amarilla.
Esa cifra fue calculada antes de la ampliación del perímetro realizada en marzo.
Fuentes de la Media Luna Roja Palestina calificaron como “muy peligroso” acceder a la zona comprendida por la línea naranja.
Por su parte, un funcionario de Naciones Unidas indicó a EFE que la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) cuenta con al menos 27 instalaciones dentro de ese perímetro.
Tras la ampliación de marzo, UNRWA sumó otras 10 instalaciones a la zona afectada, incluidos refugios para desplazados.
Consultado sobre la seguridad de la población en el área, un portavoz de COGAT respondió que esa cuestión no corresponde a su responsabilidad.
Reportan desplazamientos en zonas incorporadas al perímetro
Testigos y periodistas locales indicaron a EFE que el 21 de mayo el Ejército israelí solicitó la evacuación de habitantes de Wadi al Salqa, al sureste de Deir al Balah.
La petición se produjo ante el avance de vehículos militares en la zona.
Según el reporte, una semana antes milicias palestinas armadas por Israel habían ingresado al lugar para advertir a los residentes que debían abandonar el área.
El motivo, según las fuentes citadas, era que el sector pasaría a formar parte de la zona limitada por la línea naranja.
Un comunicado de OCHA del 15 de mayo señala que cientos de familias fueron desplazadas de áreas del este de Deir al Balah hacia otras partes de Gaza.
El organismo indicó que milicias palestinas acudieron a refugios y obligaron a la población a abandonar esos lugares.
Algunos desplazados también recibieron llamadas telefónicas de interlocutores que se identificaron como “fuerzas israelíes”.
El 6 de mayo se reportó un episodio similar en la parte oriental de Jan Yunis.
Según testigos, hombres armados irrumpieron en el área para forzar el desplazamiento de residentes.
Tanto el Ejército israelí como COGAT rechazaron pronunciarse sobre estas órdenes de desplazamiento.
Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que los palestinos en Gaza están siendo obligados a vivir en un espacio cada vez más reducido.
La organización señaló que alrededor de 2,1 millones de gazatíes se concentran actualmente en el 40 % restante del territorio.