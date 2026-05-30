Israel gana más terreno en Gaza con una nueva zona bajo supervisión militar

Israel amplía control territorial

Surge nueva línea naranja

Crecen riesgos humanitarios

Israel ha establecido una nueva demarcación dentro de Gaza conocida como la “línea naranja”, una zona cuyo tránsito requiere coordinación con las fuerzas israelíes y que amplía el control del país sobre parte del enclave palestino.

La nueva delimitación profundiza la presencia y supervisión israelí en Gaza, reduce el espacio disponible para la población y afecta las operaciones humanitarias que se desarrollan en la zona.

La línea naranja se extiende más allá de la línea amarilla

El Ejército israelí ha establecido una nueva demarcación imaginaria que se adentra aún más en Gaza denominada ‘línea naranja’, cuyo tránsito debe coordinarse con las fuerzas armadas. ✍️Paula Bernabéuhttps://t.co/aE5B0VhBux — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 30, 2026



Segun EFE, mientras las tropas israelíes permanecen desplegadas detrás de la denominada “línea amarilla”, el Ejército ha establecido una segunda frontera imaginaria que avanza más hacia el interior de Gaza.

Según un trabajador humanitario consultado por EFE bajo condición de anonimato, las autoridades israelíes informaron por primera vez sobre la existencia de la línea naranja en octubre del año pasado.

Posteriormente, la información fue actualizada en marzo.

De acuerdo con esta fuente, todo movimiento humanitario dentro del perímetro delimitado por la línea naranja debe coordinarse previamente con Israel.

Mapas difundidos por el Ejército y consultados por EFE muestran que esta nueva frontera discurre paralela a la línea amarilla.

Según cálculos de la ONG israelí Gisha, el área comprendida entre ambas líneas representa un 11 % adicional del territorio gazatí.

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Contabilizando esa superficie, Israel controlaría el 64 % de Gaza.

El brazo militar israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios ocupados, conocido como COGAT, confirmó que existen áreas adyacentes a la línea amarilla donde es necesaria la coordinación de movimientos por parte de actores internacionales.

El organismo añadió que los límites de estas zonas son determinados y actualizados según la evaluación de la situación.

Asimismo, un portavoz señaló que la línea naranja no está marcada físicamente sobre el terreno.