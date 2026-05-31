Un dispositivo llamado «bomba» provoca el regreso de un vuelo transatlántico

Vuelo regresó por alerta

Bluetooth activó protocolo seguridad

Adolescente fue detenido

Un vuelo de United Airlines que viajaba desde Newark, Nueva Jersey, hacia Palma de Mallorca, España, tuvo que regresar a su punto de partida después de que un dispositivo Bluetooth identificado con la palabra “BOMB” generara una alerta de seguridad durante el trayecto.

La situación obligó a la tripulación y a los pilotos a activar protocolos de seguridad cuando la aeronave ya se encontraba sobre el océano Atlántico, provocando el retorno del vuelo y una inspección completa del avión tras el aterrizaje.

La alerta surgió cuando el avión ya cruzaba el Atlántico

#Internacionales| Un avión de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark (New Jersey) y Palma de Mallorca (España), tuvo que regresar poco después de iniciar el vuelo por un dispositivo Bluetooth al que un pasajero había bautizado como ‘bomba’, según informaron pasajeros a… pic.twitter.com/Yu2L3eyiYI — ICN.Digital (@ICNDigital) May 31, 2026



Segun EFE, el vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty a las 17:58 horas del sábado con destino a Palma de Mallorca.

Según la información proporcionada por pasajeros a medios especializados, la situación se produjo aproximadamente dos horas después del despegue.

En ese momento, la tripulación solicitó a todos los pasajeros desconectar de inmediato sus dispositivos Bluetooth.

De acuerdo con testimonios recogidos por AirLive, los auxiliares de vuelo explicaron que la instrucción provenía de las oficinas centrales de United Airlines en Chicago.

Además, advirtieron que si los dispositivos no eran apagados, la aeronave tendría que regresar al aeropuerto de origen.

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Uno de los pasajeros indicó que la tripulación informó que una persona había realizado una acción relacionada con Bluetooth que comprometía la seguridad del vuelo.

Tras varios avisos dirigidos a los pasajeros, al menos dos dispositivos permanecieron encendidos.