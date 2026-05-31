Un dispositivo llamado «bomba» provoca el regreso de un vuelo transatlántico
Publicado el31/05/2026 a las 09:38
- Vuelo regresó por alerta
- Bluetooth activó protocolo seguridad
- Adolescente fue detenido
Un vuelo de United Airlines que viajaba desde Newark, Nueva Jersey, hacia Palma de Mallorca, España, tuvo que regresar a su punto de partida después de que un dispositivo Bluetooth identificado con la palabra “BOMB” generara una alerta de seguridad durante el trayecto.
La situación obligó a la tripulación y a los pilotos a activar protocolos de seguridad cuando la aeronave ya se encontraba sobre el océano Atlántico, provocando el retorno del vuelo y una inspección completa del avión tras el aterrizaje.
La alerta surgió cuando el avión ya cruzaba el Atlántico
#Internacionales| Un avión de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark (New Jersey) y Palma de Mallorca (España), tuvo que regresar poco después de iniciar el vuelo por un dispositivo Bluetooth al que un pasajero había bautizado como ‘bomba’, según informaron pasajeros a… pic.twitter.com/Yu2L3eyiYI
— ICN.Digital (@ICNDigital) May 31, 2026
Segun EFE, el vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty a las 17:58 horas del sábado con destino a Palma de Mallorca.
Según la información proporcionada por pasajeros a medios especializados, la situación se produjo aproximadamente dos horas después del despegue.
En ese momento, la tripulación solicitó a todos los pasajeros desconectar de inmediato sus dispositivos Bluetooth.
De acuerdo con testimonios recogidos por AirLive, los auxiliares de vuelo explicaron que la instrucción provenía de las oficinas centrales de United Airlines en Chicago.
Además, advirtieron que si los dispositivos no eran apagados, la aeronave tendría que regresar al aeropuerto de origen.
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Uno de los pasajeros indicó que la tripulación informó que una persona había realizado una acción relacionada con Bluetooth que comprometía la seguridad del vuelo.
Tras varios avisos dirigidos a los pasajeros, al menos dos dispositivos permanecieron encendidos.
Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto
Ante la negativa de apagar todos los dispositivos solicitados, los pilotos optaron por regresar a Newark.
La decisión se tomó mientras el avión se encontraba en medio del Atlántico.
Según una grabación de audio de las comunicaciones entre la cabina y el control de tráfico aéreo, la alerta se originó por un dispositivo identificado con una palabra específica de cuatro letras.
Pasajeros consultados por medios especializados en aviación señalaron que el nombre visible era “BOMB”, que significa “bomba” en inglés.
Los dispositivos Bluetooth permiten modificar el nombre con el que aparecen ante otros aparatos cercanos.
Ese nombre puede ser detectado por dispositivos que se encuentren dentro del rango de conexión.
La situación fue considerada una posible amenaza de seguridad, lo que llevó a la activación de los procedimientos correspondientes.
Inspeccionan la aeronave y detienen a un adolescente
Tras aterrizar nuevamente en Newark, las autoridades ordenaron la evacuación de los pasajeros.
Los viajeros abandonaron la aeronave llevando consigo sus pasaportes y teléfonos móviles mientras se desarrollaba la inspección.
Personal de seguridad revisó el avión para descartar cualquier riesgo.
Las verificaciones permitieron determinar que no existía ningún artefacto peligroso a bordo.
Las autoridades concluyeron que la alerta estaba relacionada únicamente con el nombre asignado al dispositivo Bluetooth.
Según los medios citados, el responsable fue identificado como un adolescente de 16 años.
Posteriormente fue detenido por las autoridades.
Hasta el momento no se han dado a conocer los cargos que podrían presentarse en su contra.
Sin embargo, los reportes indican que el incidente podría derivar en consecuencias legales importantes.
El caso provocó la interrupción de un vuelo internacional y la aplicación de medidas de seguridad que obligaron a la aeronave a regresar a Estados Unidos antes de continuar su ruta prevista hacia España.