Un meteoro explotó sobre Estados Unidos y el estruendo alarmó a miles de personas
Publicado el31/05/2026 a las 09:10
- Meteoro explotó sobre EU
- Estruendo alarmó residentes
- Sin heridos ni daños
Un meteoro que ingresó a la atmósfera terrestre provocó una potente explosión sobre el noreste de Estados Unidos durante la tarde del 30 de mayo, generando un fuerte estruendo que fue percibido en varios estados de la región.
La detonación causó alarma entre residentes de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire, quienes reportaron haber escuchado una fuerte explosión e incluso haber sentido vibraciones en algunas viviendas y edificios.
El estallido fue escuchado en varios estados
🇺🇸 METEORO SACUDE EL NORESTE DE EE.UU.
Un meteoro, de aproximadamente un metro de ancho, ingresó a la atmósfera cerca de la frontera entre Massachusetts y Nuevo Hampshire, generando un doble estruendo que sacudió edificios y fue percibido desde Delaware hasta Montreal pic.twitter.com/B2sAK754tE
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) May 31, 2026
Segun Heraldo De Mexico, El fenómeno fue reportado por numerosos usuarios en redes sociales poco después de ocurrir.
Habitantes de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire señalaron que el estruendo se escuchó con gran intensidad.
Algunos reportes indicaron que la onda generada por la explosión llegó a sacudir casas y edificios en distintas comunidades de la región.
A través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, comenzaron a circular videos que captaron el momento del estallido.
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Otros registros compartidos en internet mostraron el breve paso del cuerpo celeste mientras atravesaba la atmósfera terrestre antes de desintegrarse.
La intensidad del sonido provocó sorpresa entre los residentes, quienes inicialmente desconocían el origen del fenómeno.
NASA confirma potencia equivalente a 300 toneladas de TNT
La NASA informó que el meteoro se desintegró a las 14:06 horas sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire.
Según la agencia espacial, el objeto viajaba a una velocidad superior a los 120.000 kilómetros por hora.
Además, se encontraba a una altitud superior a los 60 kilómetros cuando ocurrió la explosión.
La NASA indicó que la energía liberada durante el evento fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT.
Los datos permitieron dimensionar la magnitud del fenómeno que generó preocupación temporal entre los habitantes de la zona.
Las autoridades y especialistas siguieron de cerca los reportes para determinar las características del evento.
El meteoro se desintegró sin causar daños
De acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoritos, el cuerpo celeste tenía aproximadamente 0,9 metros de ancho.
El organismo señaló que el meteoro habría ingresado a la atmósfera terrestre cerca de la frontera entre los estados de New Hampshire y Massachusetts.
Pese a la intensidad de la explosión y al ruido percibido por miles de personas, las autoridades descartaron consecuencias mayores.
No se reportaron personas lesionadas como resultado del fenómeno.
Tampoco se registraron daños materiales en el noreste de Estados Unidos.
Las autoridades confirmaron que el evento quedó limitado al paso y posterior desintegración del meteoro en la atmósfera.
Los videos compartidos por usuarios en redes sociales permitieron documentar uno de los momentos más llamativos del fenómeno, que logró captar la atención de residentes de varios estados de la región.
Aunque el estruendo generó incertidumbre inicial, los reportes oficiales descartaron riesgos para la población y confirmaron que la explosión ocurrió a gran altitud antes de que el objeto pudiera alcanzar la superficie terrestre.