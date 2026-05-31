Un meteoro explotó sobre Estados Unidos y el estruendo alarmó a miles de personas

Meteoro explotó sobre EU

Estruendo alarmó residentes

Sin heridos ni daños

Un meteoro que ingresó a la atmósfera terrestre provocó una potente explosión sobre el noreste de Estados Unidos durante la tarde del 30 de mayo, generando un fuerte estruendo que fue percibido en varios estados de la región.

La detonación causó alarma entre residentes de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire, quienes reportaron haber escuchado una fuerte explosión e incluso haber sentido vibraciones en algunas viviendas y edificios.

El estallido fue escuchado en varios estados

🇺🇸 METEORO SACUDE EL NORESTE DE EE.UU. Un meteoro, de aproximadamente un metro de ancho, ingresó a la atmósfera cerca de la frontera entre Massachusetts y Nuevo Hampshire, generando un doble estruendo que sacudió edificios y fue percibido desde Delaware hasta Montreal pic.twitter.com/B2sAK754tE — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) May 31, 2026



Segun Heraldo De Mexico, El fenómeno fue reportado por numerosos usuarios en redes sociales poco después de ocurrir.

Habitantes de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire señalaron que el estruendo se escuchó con gran intensidad.

Algunos reportes indicaron que la onda generada por la explosión llegó a sacudir casas y edificios en distintas comunidades de la región.

A través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, comenzaron a circular videos que captaron el momento del estallido.

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Otros registros compartidos en internet mostraron el breve paso del cuerpo celeste mientras atravesaba la atmósfera terrestre antes de desintegrarse.

La intensidad del sonido provocó sorpresa entre los residentes, quienes inicialmente desconocían el origen del fenómeno.