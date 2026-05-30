Trump encabezará la feria del 250 aniversario tras ola de cancelaciones artísticas
Publicado el30/05/2026 a las 13:04
- Trump abrirá la feria
- Artistas cancelan presentaciones
- Evento celebra aniversario nacional
El presidente Donald Trump encabezará la ceremonia de apertura de la Gran Feria Estatal Americana en Washington, D.C., después de que varios artistas anunciaron que no participarán en el evento programado para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.
La celebración ha enfrentado cambios en su programación luego de que varios músicos cancelaran sus presentaciones por preocupaciones relacionadas con el carácter político del evento.
Trump abrirá oficialmente la Gran Feria Estatal Americana
Trump set to headline ‘Great American State Fair’ after artists drop out over ties https://t.co/9K8wgzbY4D
— ABC13 Houston (@abc13houston) May 30, 2026
Segun CBS, Freedom 250, la organización responsable de la feria, anunció este sábado que Trump participará en la inauguración del evento el próximo 24 de junio.
La ceremonia de apertura marcará el inicio de una serie de actividades organizadas para celebrar el aniversario número 250 de Estados Unidos.
Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, confirmó la participación del mandatario.
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“Como creadores de la Gran Feria Estatal Americana, nos complace anunciar que el presidente Trump inaugurará personalmente esta celebración histórica el miércoles 24 de junio en una ceremonia de apertura que conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos”, señaló.
La feria ha sido descrita como una celebración nacional vinculada al aniversario del país.
Las actividades se desarrollarán en Washington, D.C.
El evento incluye una programación artística y cultural organizada por Freedom 250.
Trump plantea realizar un mitin durante el evento
El presidente también abordó el tema este sábado mediante una publicación en redes sociales.
En el mensaje, indicó que está considerando realizar un mitin denominado “Estados Unidos ha vuelto” dentro de la feria estatal.
Según explicó, el objetivo sería pronunciar un discurso dirigido a impulsar al país.
Trump también hizo referencia a las cancelaciones registradas entre algunos de los artistas invitados.
“Entiendo que los artistas están sufriendo de ‘bloqueo mental’ con respecto a sus actuaciones”, escribió.
En el mismo mensaje, afirmó que podría sustituir a los músicos que abandonaron el programa y ofrecer un discurso durante el evento.
Además, se describió como una atracción capaz de reunir grandes audiencias.
La publicación incluyó referencias a su gestión presidencial y a su visión sobre el futuro del país.
Hasta el momento, Freedom 250 ha confirmado únicamente su participación en la ceremonia de apertura.
Varias figuras musicales se retiraron del programa
La organización anunció la semana pasada una lista de artistas que participarían en una serie de conciertos programados entre el 24 de junio y el 10 de julio.
Las presentaciones están previstas para realizarse en el National Mall.
Sin embargo, poco después de difundirse la programación, varios músicos comunicaron que no actuarán en el evento.
Según la información disponible, los artistas expresaron preocupación porque consideraban que la celebración podía tener un enfoque demasiado político.
Entre quienes anunciaron su retiro figuran Morris Day and the Time.
También cancelaron su participación Young MC, los Commodores, Martina McBride y Bret Michaels.
A pesar de esas bajas, algunos artistas continúan dentro del cartel anunciado por los organizadores.
Fab Morvan, integrante de Milli Vanilli, sigue programado para presentarse.
También permanecen en la programación Vanilla Ice.
El rapero Freedom Williams, de C+C Music Factory, continúa previsto para actuar.
Flo Rida también figura entre los artistas que mantienen su participación.
La Gran Feria Estatal Americana se desarrollará en medio de estos cambios en la programación artística y con la presencia confirmada del presidente Donald Trump para encabezar el acto inaugural de la celebración por los 250 años de Estados Unidos.