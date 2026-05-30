Trump encabezará la feria del 250 aniversario tras ola de cancelaciones artísticas

Trump abrirá la feria

Artistas cancelan presentaciones

Evento celebra aniversario nacional

El presidente Donald Trump encabezará la ceremonia de apertura de la Gran Feria Estatal Americana en Washington, D.C., después de que varios artistas anunciaron que no participarán en el evento programado para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

La celebración ha enfrentado cambios en su programación luego de que varios músicos cancelaran sus presentaciones por preocupaciones relacionadas con el carácter político del evento.

Trump abrirá oficialmente la Gran Feria Estatal Americana

Trump set to headline ‘Great American State Fair’ after artists drop out over ties https://t.co/9K8wgzbY4D — ABC13 Houston (@abc13houston) May 30, 2026



Segun CBS, Freedom 250, la organización responsable de la feria, anunció este sábado que Trump participará en la inauguración del evento el próximo 24 de junio.

La ceremonia de apertura marcará el inicio de una serie de actividades organizadas para celebrar el aniversario número 250 de Estados Unidos.

Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, confirmó la participación del mandatario.

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“Como creadores de la Gran Feria Estatal Americana, nos complace anunciar que el presidente Trump inaugurará personalmente esta celebración histórica el miércoles 24 de junio en una ceremonia de apertura que conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos”, señaló.

La feria ha sido descrita como una celebración nacional vinculada al aniversario del país.

Las actividades se desarrollarán en Washington, D.C.

El evento incluye una programación artística y cultural organizada por Freedom 250.