Veinticinco estados demandan a Trump por nuevos aranceles

Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para impugnar la nueva ronda de aranceles impuesta a las importaciones procedentes de 60 países y economías.

Los demandantes sostienen que la medida es ilegal y advierten que provocará un aumento en los precios para consumidores y empresas en todo el país.

¿Qué estados presentaron la demanda?

La querella fue presentada por los fiscales generales de estados como Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, entre otros.

¿Qué cuestionan los estados?

Los demandantes argumentan que los nuevos aranceles no cumplen con los requisitos establecidos en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, utilizada por el Gobierno para justificar la medida.

Según la demanda, la Administración utiliza las investigaciones sobre presunto trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales como una justificación para aplicar aranceles de manera generalizada.

«No existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales», señala el documento judicial.

¿A qué países afectan los aranceles?