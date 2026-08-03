Hombre desnudo escala el Puente de Brooklyn y salta al río con una mochila como paracaídas

Hombre Escaló 85 metros.

Saltó al río East.

Enfrenta múltiples cargos.

Un insólito incidente ocurrido en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York terminó con un hombre arrestado y enfrentando múltiples cargos luego de escalar el Puente de Brooklyn, desnudarse y lanzarse al río East utilizando una mochila y unas telas que aparentaban funcionar como un paracaídas improvisado.

El protagonista fue identificado por la Policía de Nueva York (NYPD) como Galymzhan Abaildayev, de 44 años, quien sobrevivió al salto tras ser rescatado por la Unidad Portuaria y trasladado a un hospital en condición estable.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde decenas de turistas y transeúntes captaron cómo el hombre ascendía por la estructura del histórico puente antes de protagonizar el peligroso salto.

El incidente obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el paso peatonal del Puente de Brooklyn mientras los equipos de emergencia desplegaban un operativo para controlar la situación.

Escaló más de 80 metros, se desnudó y se lanzó ante decenas de testigos

HOMBRE DESNUDO SALTA DESDE PUENTE DE BROOKLYN DE 83 METROS Y SOBREVIVE. pic.twitter.com/rVA3UMP3JX — Noticias RD MSM (@noticias_msm) August 2, 2026

De acuerdo con las autoridades, todo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde del domingo, cuando la policía recibió reportes de que un hombre estaba escalando el puente de 143 años de antigüedad llevando una mochila.

Abaildayev logró llegar hasta la parte superior de la torre norte del puente, donde presuntamente se desnudó frente a las personas que observaban la escena desde abajo.

Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el hombre portaba una mochila cuadrada similar a las utilizadas por repartidores de comida y llevaba además dos telas.

Las grabaciones muestran que utilizó esas telas a modo de paracaídas improvisado, aparentemente una bandera de Kazajistán y una sábana con algún tipo de mensaje, antes de lanzarse al vacío.

El hombre cayó sobre las aguas del río East, donde fue localizado y rescatado por agentes de la Unidad Portuaria del Departamento de Policía de Nueva York.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Bellevue, donde quedó internado en condición estable y fuera de peligro.