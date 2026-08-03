Hombre desnudo escala el Puente de Brooklyn y salta al río con una mochila como paracaídas
Publicado el03/08/2026 a las 17:40
- Hombre Escaló 85 metros.
- Saltó al río East.
- Enfrenta múltiples cargos.
Un insólito incidente ocurrido en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York terminó con un hombre arrestado y enfrentando múltiples cargos luego de escalar el Puente de Brooklyn, desnudarse y lanzarse al río East utilizando una mochila y unas telas que aparentaban funcionar como un paracaídas improvisado.
El protagonista fue identificado por la Policía de Nueva York (NYPD) como Galymzhan Abaildayev, de 44 años, quien sobrevivió al salto tras ser rescatado por la Unidad Portuaria y trasladado a un hospital en condición estable.
Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde decenas de turistas y transeúntes captaron cómo el hombre ascendía por la estructura del histórico puente antes de protagonizar el peligroso salto.
El incidente obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el paso peatonal del Puente de Brooklyn mientras los equipos de emergencia desplegaban un operativo para controlar la situación.
Escaló más de 80 metros, se desnudó y se lanzó ante decenas de testigos
HOMBRE DESNUDO SALTA DESDE PUENTE DE BROOKLYN DE 83 METROS Y SOBREVIVE. pic.twitter.com/rVA3UMP3JX
— Noticias RD MSM (@noticias_msm) August 2, 2026
De acuerdo con las autoridades, todo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde del domingo, cuando la policía recibió reportes de que un hombre estaba escalando el puente de 143 años de antigüedad llevando una mochila.
Abaildayev logró llegar hasta la parte superior de la torre norte del puente, donde presuntamente se desnudó frente a las personas que observaban la escena desde abajo.
Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el hombre portaba una mochila cuadrada similar a las utilizadas por repartidores de comida y llevaba además dos telas.
Las grabaciones muestran que utilizó esas telas a modo de paracaídas improvisado, aparentemente una bandera de Kazajistán y una sábana con algún tipo de mensaje, antes de lanzarse al vacío.
El hombre cayó sobre las aguas del río East, donde fue localizado y rescatado por agentes de la Unidad Portuaria del Departamento de Policía de Nueva York.
Posteriormente fue trasladado al Hospital Bellevue, donde quedó internado en condición estable y fuera de peligro.
La Policía presentó múltiples cargos tras el peligroso incidente
El Departamento de Policía de Nueva York informó que Galymzhan Abaildayev enfrenta cargos por poner en peligro la seguridad de otras personas de manera imprudente, realizar grafitis, exhibicionismo público, allanamiento criminal y alteración del orden público.
Hasta el momento, las autoridades indicaron que no está claro si el acusado cuenta con representación legal.
La imputación más grave corresponde al delito de imprudencia temeraria, el cual podría derivar en una pena de hasta 364 días de prisión, además de multas, libertad condicional y trabajos comunitarios, conforme al artículo 120.20 del Código Penal del estado de Nueva York.
La policía también confirmó que el hombre llevaba una mochila y dos banderas, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los símbolos o mensajes que contenían.
Las autoridades señalaron que el rescate fue realizado por la unidad marítima del NYPD poco después del salto.
El Puente de Brooklyn volvió a ser escenario de un hecho extraordinario
UN HOMBRE SALTÓ DESNUDO DEL PUENTE DE BROOKLYN
Un hombre de 44 años se lanzó desnudo desde el puente de Brooklyn con una mochila y unas telas que utilizó a modo de paracaídas. Cayó al río, fue rescatado por la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York y trasladado a un… pic.twitter.com/zLum69yNFQ
— Clarín (@clarincom) August 4, 2026
El Puente de Brooklyn cruza el río East y conecta los distritos de Brooklyn y Manhattan, siendo uno de los monumentos más representativos de Nueva York.
La estructura fue construida entre 1869 y 1883 y, cuando fue inaugurada, era el puente colgante más grande del mundo, con una longitud aproximada de 1,825 metros.
Según el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, el puente cuenta con una altura libre de 135 pies (unos 41 metros) sobre el agua en su parte central, mientras que empresas que participaron en su restauración indican que sus torres alcanzan aproximadamente 272 pies (83 metros) de altura.
Con el paso de los años se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad y en un referente de la ingeniería del siglo XIX.
En septiembre de 2021 fue inaugurado un carril bidireccional protegido para bicicletas como respuesta al crecimiento del uso de este medio de transporte en la ciudad.
El espectacular salto, captado desde distintos ángulos por turistas y peatones, volvió a colocar al histórico puente en el centro de la atención pública, aunque esta vez por un episodio que terminó con un rescate de emergencia y un proceso penal contra el hombre que protagonizó la peligrosa maniobra.
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FUENTE: NBC News / Clarin