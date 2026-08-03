Revelan cómo murió el atacante del tiroteo en un In-N-Out de Idaho que dejó tres muertos

Atacante de In-N-Out

Tres muertos en Idaho

Investigación sigue abierta

Las autoridades de Idaho confirmaron nuevos detalles sobre el tiroteo ocurrido en un restaurante In-N-Out de Twin Falls, donde tres personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas.

La investigación avanza mientras la policía reconstruye los momentos que precedieron al ataque y busca determinar qué motivó al agresor a abrir fuego contra varias personas.

El jefe de policía de Twin Falls confirmó que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida tras abandonar el lugar donde ocurrió la balacera.

Las autoridades también reiteraron que, hasta el momento, no existen indicios de que otras personas hayan participado en el ataque ocurrido la tarde del sábado.

Policía confirma que el atacante actuó solo

Durante una conferencia de prensa, el jefe de policía Matthew Hicks identificó al presunto responsable como Chad Williams, de 24 años.

El funcionario explicó que el joven falleció a consecuencia de una herida de bala que él mismo se provocó después del tiroteo.

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Los investigadores continúan revisando evidencia y entrevistas para esclarecer qué llevó al sospechoso a cometer el ataque en el concurrido restaurante.

Hicks indicó que la familia del atacante ha colaborado con las autoridades durante la investigación y expresó que también enfrenta las consecuencias de la tragedia.

«Ellos también tienen el corazón roto», añadió.