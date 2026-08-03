Revelan cómo murió el atacante del tiroteo en un In-N-Out de Idaho que dejó tres muertos
Publicado el03/08/2026 a las 11:06
- Atacante de In-N-Out
- Tres muertos en Idaho
- Investigación sigue abierta
Las autoridades de Idaho confirmaron nuevos detalles sobre el tiroteo ocurrido en un restaurante In-N-Out de Twin Falls, donde tres personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas.
La investigación avanza mientras la policía reconstruye los momentos que precedieron al ataque y busca determinar qué motivó al agresor a abrir fuego contra varias personas.
El jefe de policía de Twin Falls confirmó que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida tras abandonar el lugar donde ocurrió la balacera.
Las autoridades también reiteraron que, hasta el momento, no existen indicios de que otras personas hayan participado en el ataque ocurrido la tarde del sábado.
Policía confirma que el atacante actuó solo
Durante una conferencia de prensa, el jefe de policía Matthew Hicks identificó al presunto responsable como Chad Williams, de 24 años.
El funcionario explicó que el joven falleció a consecuencia de una herida de bala que él mismo se provocó después del tiroteo.
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Los investigadores continúan revisando evidencia y entrevistas para esclarecer qué llevó al sospechoso a cometer el ataque en el concurrido restaurante.
Hicks indicó que la familia del atacante ha colaborado con las autoridades durante la investigación y expresó que también enfrenta las consecuencias de la tragedia.
«Ellos también tienen el corazón roto», añadió.
Video muestra el momento de pánico en el estacionamiento
El tiroteo ocurrió poco antes de las 2:30 de la tarde, cuando clientes y trabajadores se encontraban en el restaurante y en el estacionamiento del centro comercial.
Un video difundido en redes sociales y obtenido por CBS News muestra a varias personas corriendo para ponerse a salvo mientras se escuchan repetidas detonaciones.
En las imágenes también aparece una persona que porta lo que parece ser un arma de fuego mientras abre las puertas de un sedán estacionado frente al establecimiento.
Las autoridades analizan ese y otros materiales audiovisuales como parte de la reconstrucción cronológica de los hechos ocurridos durante el ataque.
Un agente y un civil enfrentaron al sospechoso
El jefe de policía describió la emergencia como uno de los escenarios más complejos que puede enfrentar cualquier corporación policial.
«Los servicios de emergencia se enfrentaron a lo que se describió como uno de los incidentes más caóticos a los que puede enfrentarse un agente de la ley en su carrera», declaró Hicks.
Durante la respuesta, un agente que se encontraba fuera de servicio y un civil decidieron intervenir para detener al atacante mientras continuaban los disparos.
La policía considera que esa acción fue determinante para impedir que el número de víctimas fuera aún mayor.
La investigación sigue abierta para esclarecer el motivo
Las autoridades mantienen abierta la investigación y trabajan para establecer qué motivó a Chad Williams a perpetrar el ataque.
Los detectives continúan analizando pruebas físicas, grabaciones y testimonios para reconstruir cada uno de los movimientos del sospechoso antes y después del tiroteo.
«Creemos que sus acciones hicieron que el sospechoso huyera del lugar, evitando así más víctimas», añadió Hicks al referirse a la intervención del agente fuera de servicio y del civil.
Aunque la policía afirma estar convencida de que el atacante actuó solo, las investigaciones continuarán hasta esclarecer completamente las circunstancias del tiroteo que conmocionó a la comunidad de Twin Falls y dejó un saldo de tres fallecidos y siete personas heridas, señaló ‘CBS News‘.