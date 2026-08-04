Incendios forestales baten récord en Oregón mientras Washington enfrenta evacuaciones masivas

Oregón rompe récord histórico.

Washington evacúa 65,000 personas.

Incendios siguen fuera de control.

Los incendios forestales continúan agravándose en el noroeste de Estados Unidos y ya dejan un panorama histórico en Oregón, donde las llamas han consumido más terreno que en cualquier otra temporada registrada.

Mientras tanto, el estado de Washington enfrenta una emergencia sin precedentes por varios incendios fuera de control que han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares y amenazan con complicar incluso el desarrollo de las elecciones primarias previstas para este martes.

Oregón rompe un récord histórico por la magnitud de los incendios forestales

Oregón alcanzó este lunes la peor temporada de incendios forestales de su historia al superar el récord de superficie quemada registrado apenas el año pasado.

El Departamento Forestal de Oregón confirmó que el estado ya suma cerca de 809.000 hectáreas devastadas por el fuego, rebasando las aproximadamente 769.000 hectáreas que se habían quemado durante 2024.

Las autoridades explicaron que el territorio ha registrado más de 1.300 incendios desde el inicio del año, una cifra que podría seguir aumentando porque aún restan alrededor de tres meses para que concluya oficialmente la temporada de incendios.

Actualmente, Oregón concentra 20 incendios activos, la mayor cantidad de todo Estados Unidos, reflejando la gravedad de una situación que mantiene en alerta permanente a los equipos de emergencia.

Las condiciones meteorológicas han complicado las labores de contención debido a las altas temperaturas, la baja humedad y fuertes ráfagas de viento.

Durante el fin de semana se reportaron vientos de hasta 80 kilómetros por hora, un factor que favoreció la rápida propagación de las llamas y generó nuevos focos de incendio.