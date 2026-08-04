Incendios forestales baten récord en Oregón mientras Washington enfrenta evacuaciones masivas
Publicado el03/08/2026 a las 20:54
- Oregón rompe récord histórico.
- Washington evacúa 65,000 personas.
- Incendios siguen fuera de control.
Los incendios forestales continúan agravándose en el noroeste de Estados Unidos y ya dejan un panorama histórico en Oregón, donde las llamas han consumido más terreno que en cualquier otra temporada registrada.
Mientras tanto, el estado de Washington enfrenta una emergencia sin precedentes por varios incendios fuera de control que han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares y amenazan con complicar incluso el desarrollo de las elecciones primarias previstas para este martes.
Oregón rompe un récord histórico por la magnitud de los incendios forestales
Oregón alcanzó este lunes la peor temporada de incendios forestales de su historia al superar el récord de superficie quemada registrado apenas el año pasado.
El Departamento Forestal de Oregón confirmó que el estado ya suma cerca de 809.000 hectáreas devastadas por el fuego, rebasando las aproximadamente 769.000 hectáreas que se habían quemado durante 2024.
Las autoridades explicaron que el territorio ha registrado más de 1.300 incendios desde el inicio del año, una cifra que podría seguir aumentando porque aún restan alrededor de tres meses para que concluya oficialmente la temporada de incendios.
Actualmente, Oregón concentra 20 incendios activos, la mayor cantidad de todo Estados Unidos, reflejando la gravedad de una situación que mantiene en alerta permanente a los equipos de emergencia.
Las condiciones meteorológicas han complicado las labores de contención debido a las altas temperaturas, la baja humedad y fuertes ráfagas de viento.
Durante el fin de semana se reportaron vientos de hasta 80 kilómetros por hora, un factor que favoreció la rápida propagación de las llamas y generó nuevos focos de incendio.
Nuevos incendios obligan a evacuar comunidades y destruyen viviendas
#Viral I Un imponente «tornado de fuego» fue captado en video durante un voraz incendio forestal en Oregón 🔥🌪️
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Las condiciones extremas favorecieron la aparición de al menos tres nuevos incendios durante el fin de semana.
Como consecuencia, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para diversas comunidades ubicadas en el sur y el centro de Oregón.
El Departamento de Gestión de Emergencias estatal informó que más de veinte viviendas ya fueron destruidas por el avance del fuego.
Los equipos de emergencia continúan evaluando daños mientras intentan proteger otras zonas residenciales que permanecen bajo amenaza.
Las autoridades mantienen el llamado a seguir las instrucciones de evacuación y evitar ingresar a las áreas restringidas para facilitar el trabajo de los bomberos.
Aunque el número de estructuras destruidas continúa creciendo, las labores de respuesta se mantienen activas en distintos puntos del estado.
Washington concentra la mayor emergencia y mantiene a miles de personas fuera de sus hogares
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Pese al récord alcanzado por Oregón, la atención nacional permanece centrada en el vecino estado de Washington.
Allí, varios incendios forestales continúan fuera de control y ya provocaron la evacuación de más de 65.000 personas, una de las mayores movilizaciones por incendios registradas recientemente en la región.
La ciudad de Spokane, la segunda más poblada del estado, figura entre las zonas más golpeadas por la emergencia.
Las autoridades informaron que alrededor de 700 viviendas fueron destruidas por el avance de las llamas.
Ante la magnitud de la crisis, el gobernador demócrata Bob Ferguson declaró el estado de emergencia el pasado sábado para acelerar la movilización de recursos y apoyar las tareas de respuesta.
Hasta ahora no se han reportado personas fallecidas ni heridas, aunque las autoridades advierten que todavía existen sectores devastados a los que los equipos de rescate no han logrado acceder debido a la intensidad de los incendios.
Las elecciones primarias también enfrentan el impacto de los incendios forestales
La emergencia ocurre en un momento especialmente delicado para Washington.
El estado celebrará este martes sus elecciones primarias, por lo que las autoridades electorales trabajan para garantizar que las personas evacuadas puedan ejercer su derecho al voto.
La situación representa un desafío logístico adicional, ya que miles de residentes permanecen desplazados y muchas comunidades continúan bajo órdenes de evacuación.
El humo, las carreteras cerradas y el riesgo de nuevos incendios también dificultan el desplazamiento de funcionarios y votantes hacia los centros habilitados.
Mientras los bomberos combaten varios incendios simultáneamente, las autoridades continúan monitoreando las condiciones meteorológicas, conscientes de que las altas temperaturas y los fuertes vientos podrían seguir favoreciendo la expansión del fuego durante los próximos días.
De acuerdo con EFE, los equipos de emergencia mantienen las operaciones de combate y evaluación de daños, mientras miles de familias permanecen pendientes de la evolución de una temporada que ya hizo historia en Oregón y mantiene bajo presión a gran parte del noroeste de Estados Unidos.
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FUENTE: EFE