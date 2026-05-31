Washington confirma 11 muertos tras explosión química en planta industrial
Publicado el31/05/2026 a las 08:30
- Explosión deja 11 muertos
- Identifican a todas víctimas
- Rescate duró varios días
La cifra de fallecidos por la explosión ocurrida en una planta papelera de Washington aumentó a 11 después de que las autoridades recuperaran e identificaran los cuerpos de los nueve trabajadores que permanecían desaparecidos tras el incidente registrado el 26 de mayo.
La tragedia ha sido considerada por las autoridades como uno de los peores desastres industriales de la historia moderna del estado de Washington.
Los equipos de emergencia tardaron varios días en completar las labores de búsqueda debido a las condiciones peligrosas generadas por la liberación masiva de productos químicos cáusticos.
Recuperan e identifican a los trabajadores desaparecidos
Ver este video en su propia página →
Segun USATODAY, las autoridades informaron el 30 de mayo que los cuerpos de los nueve empleados desaparecidos fueron recuperados e identificados tras varios días de operaciones de rescate.
La explosión ocurrió en la planta de Nippon Dynawave Packaging Company, ubicada en Longview, Washington.
Inicialmente, las autoridades reportaron una persona fallecida y nueve lesionadas, algunas de ellas con quemaduras químicas.
Posteriormente, una de las personas heridas murió, mientras que el paradero de otros nueve trabajadores seguía sin conocerse.
TE ´PUEDE INTERESAR: Trump encabezará la feria del 250 aniversario tras ola de cancelaciones artísticas
Los equipos de rescate enfrentaron dificultades para acceder a varias áreas de la planta debido a la inestabilidad de la estructura y a la presencia de sustancias químicas peligrosas.
Las labores incluyeron el desvío del material derramado para evitar que alcanzara el suministro de agua de la comunidad y la descontaminación de los cuerpos recuperados.
«Espero que hoy les brinde a las familias tan afectadas por este incidente el cierre necesario para comenzar el largo proceso de sanación», declaró Brad Hannig, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, durante una conferencia de prensa realizada el 30 de mayo.
Funcionarios indicaron que muchos de los trabajadores se encontraban en la sala de descanso durante el cambio de turno cuando ocurrió la explosión.
Estas fueron las 11 víctimas identificadas
Ver este video en su propia página →
La oficina forense del condado de Cowlitz publicó los nombres de las víctimas fallecidas en el accidente.
Las personas identificadas son Gilbert Bernal, de 52 años.
Tyler Covington, de 29 años.
Bradley Covington, de 27 años.
Robert “Robb” Wilson, de 48 años.
Dale Miller, de 54 años.
Jared Ammons, de 35 años.
Braydon Finkas, de 38 años.
Clinton “CJ” Doran, de 26 años.
John Forsberg, de 51 años.
Norman Barlow, de 58 años.
Y Dillon Miller, cuya edad no fue especificada por las autoridades.
La publicación de los nombres se produjo después de concluir las tareas de recuperación e identificación de las víctimas.
Qué ocurrió en la planta de Nippon Dynawave
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Longview, la explosión ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana del 26 de mayo.
El incidente se produjo cuando se rompió un tanque que contenía cientos de miles de galones de productos químicos.
La ruptura provocó el derrame de una sustancia conocida como licor blanco en gran parte de la instalación.
Las autoridades explicaron que el licor blanco es un producto cáustico utilizado en la fabricación de papel.
Nippon Dynawave emplea a cientos de personas en la producción de cartón blanqueado utilizado para fabricar envases y recipientes destinados a productos como zumos y leche.
Según la información proporcionada, la empresa y sus instalaciones han registrado en el pasado infracciones de seguridad laboral e incendios.
Las autoridades señalaron que la peligrosidad de los productos químicos y las condiciones del tanque impidieron que los rescatistas accedieran de inmediato a todas las zonas afectadas.
Para el 28 de mayo ya se habían confirmado ocho fallecimientos, mientras tres trabajadores permanecían en sectores que seguían siendo inaccesibles por razones de seguridad.
Los funcionarios también informaron que parte del material derramado llegó al río Columbia y a canales y diques cercanos.
Sin embargo, aseguraron que el incidente no afectó el suministro de agua potable de la comunidad.
Asimismo, indicaron que no se registró contaminación aérea.