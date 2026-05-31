Washington confirma 11 muertos tras explosión química en planta industrial

Explosión deja 11 muertos

Identifican a todas víctimas

Rescate duró varios días

La cifra de fallecidos por la explosión ocurrida en una planta papelera de Washington aumentó a 11 después de que las autoridades recuperaran e identificaran los cuerpos de los nueve trabajadores que permanecían desaparecidos tras el incidente registrado el 26 de mayo.

La tragedia ha sido considerada por las autoridades como uno de los peores desastres industriales de la historia moderna del estado de Washington.

Los equipos de emergencia tardaron varios días en completar las labores de búsqueda debido a las condiciones peligrosas generadas por la liberación masiva de productos químicos cáusticos.

Recuperan e identifican a los trabajadores desaparecidos

Ver este video en su propia página →

Segun USATODAY , las autoridades informaron el 30 de mayo que los cuerpos de los nueve empleados desaparecidos fueron recuperados e identificados tras varios días de operaciones de rescate.

La explosión ocurrió en la planta de Nippon Dynawave Packaging Company, ubicada en Longview, Washington.

Inicialmente, las autoridades reportaron una persona fallecida y nueve lesionadas, algunas de ellas con quemaduras químicas.

Posteriormente, una de las personas heridas murió, mientras que el paradero de otros nueve trabajadores seguía sin conocerse.

TE ´PUEDE INTERESAR: Trump encabezará la feria del 250 aniversario tras ola de cancelaciones artísticas

Los equipos de rescate enfrentaron dificultades para acceder a varias áreas de la planta debido a la inestabilidad de la estructura y a la presencia de sustancias químicas peligrosas.

Las labores incluyeron el desvío del material derramado para evitar que alcanzara el suministro de agua de la comunidad y la descontaminación de los cuerpos recuperados.

«Espero que hoy les brinde a las familias tan afectadas por este incidente el cierre necesario para comenzar el largo proceso de sanación», declaró Brad Hannig, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, durante una conferencia de prensa realizada el 30 de mayo.

Funcionarios indicaron que muchos de los trabajadores se encontraban en la sala de descanso durante el cambio de turno cuando ocurrió la explosión.