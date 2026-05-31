Retiran bebidas populares por posible contaminación: alerta en más de 20 estados
Publicado el31/05/2026 a las 08:16
- Retiran bebidas populares por riesgo
- Distribución en 20 estados
- Posible riesgo de Salmonella
Una empresa con sede en Cerritos, California, anunció el retiro voluntario de múltiples bebidas especiales tras detectarse un posible riesgo de contaminación con Salmonella, una bacteria que puede provocar infecciones graves en ciertos grupos de la población.
La medida se adoptó luego de que la compañía fuera notificada por uno de sus proveedores sobre un lote específico de leche descremada en polvo que presentó resultados positivos en pruebas rutinarias.
A raíz de esta advertencia, el fabricante decidió suspender de inmediato la distribución de los productos potencialmente afectados mientras colabora con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
Hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad relacionados con estos artículos, pero la retirada se mantiene como una acción preventiva para proteger la salud pública.
Riesgos asociados a la Salmonella
La Salmonella es un microorganismo que puede causar infecciones que van desde leves hasta severas, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, diarrea —que en algunos casos puede ser sanguinolenta— náuseas, vómitos y dolor abdominal, manifestaciones que suelen aparecer pocas horas o días después del consumo del producto contaminado.
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En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y derivar en complicaciones más graves, como infecciones arteriales, inflamación del revestimiento del corazón o problemas articulares.
Las autoridades sanitarias recuerdan que, aunque la mayoría de las personas sanas se recuperan sin tratamiento específico, es fundamental acudir al médico si los síntomas son intensos o persistentes.
Productos y estados involucrados
Los artículos retirados incluyen diversas bases y polvos utilizados para preparar bebidas como té verde matcha, taro, latte de caramelo, coco, horchata, chocolate blanco, té con leche y mezclas para batidos, entre otros.
También figuran productos comercializados bajo distintas marcas que se distribuyeron principalmente a cafeterías, restaurantes y mediante entrega directa a establecimientos en múltiples estados del país.
La distribución abarcó territorios como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Georgia y otros más, superando las dos decenas de estados impactados por la medida.
Los consumidores pueden identificar los productos afectados revisando los códigos de lote impresos en la parte posterior del envase, junto con las fechas de consumo preferente indicadas en cada presentación.
Recomendaciones a consumidores y comercios
La empresa instó a quienes hayan adquirido los productos incluidos en la lista de retiro a no consumirlos y devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.
Asimismo, puso a disposición una línea telefónica de atención al cliente para resolver dudas relacionadas con los artículos afectados y el proceso de devolución.
El lote del ingrediente implicado fue puesto en cuarentena y la compañía aseguró que continuará cooperando con las autoridades regulatorias mientras avanza la investigación sobre el origen de la posible contaminación.
Este retiro, realizado con conocimiento de la FDA, subraya la importancia de los controles de calidad en la cadena de suministro y de la rápida respuesta empresarial ante cualquier señal de riesgo sanitario.