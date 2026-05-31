Retiran bebidas populares por posible contaminación: alerta en más de 20 estados

Retiran bebidas populares por riesgo

Distribución en 20 estados

Posible riesgo de Salmonella

Una empresa con sede en Cerritos, California, anunció el retiro voluntario de múltiples bebidas especiales tras detectarse un posible riesgo de contaminación con Salmonella, una bacteria que puede provocar infecciones graves en ciertos grupos de la población.

La medida se adoptó luego de que la compañía fuera notificada por uno de sus proveedores sobre un lote específico de leche descremada en polvo que presentó resultados positivos en pruebas rutinarias.

A raíz de esta advertencia, el fabricante decidió suspender de inmediato la distribución de los productos potencialmente afectados mientras colabora con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad relacionados con estos artículos, pero la retirada se mantiene como una acción preventiva para proteger la salud pública.

Riesgos asociados a la Salmonella

La Salmonella es un microorganismo que puede causar infecciones que van desde leves hasta severas, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, diarrea —que en algunos casos puede ser sanguinolenta— náuseas, vómitos y dolor abdominal, manifestaciones que suelen aparecer pocas horas o días después del consumo del producto contaminado.

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En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y derivar en complicaciones más graves, como infecciones arteriales, inflamación del revestimiento del corazón o problemas articulares.

Las autoridades sanitarias recuerdan que, aunque la mayoría de las personas sanas se recuperan sin tratamiento específico, es fundamental acudir al médico si los síntomas son intensos o persistentes.