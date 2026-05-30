Suplementos comercializados por Amazon y Walmart son retirados por posible riesgo sanitario
Publicado el30/05/2026 a las 12:05
- Retiran suplementos con moringa
- Posible contaminación por salmonela
- FDA emite alerta sanitaria
Dos marcas de suplementos de superalimentos comercializadas en línea a través de plataformas como Amazon, Walmart, TikTok Shop y Target están siendo retiradas del mercado debido a una posible contaminación con salmonela, según un aviso publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Las autoridades vinculan los productos retirados con un brote multiestatal de salmonela que ha provocado decenas de hospitalizaciones y más de un centenar de casos de enfermedad en Estados Unidos.
FDA anuncia retiro de suplementos con moringa
Two brands of superfood supplements sold online across the country through Amazon, Walmart, TikTok Shop and Target are being recalled. See products. https://t.co/wrk6GYMEgK
— USA TODAY (@USATODAY) May 30, 2026
Segun USATODAY, la FDA publicó el aviso de retirada el pasado 26 de mayo.
Los productos afectados son los suplementos TNVitamins Ultra Potent Complete Green Superfood Moringa y Doctor’s Pride Complete Green Superfood Ultra Potent Moringa.
De acuerdo con la información oficial, ambos productos se vendían en frascos blancos con tapas blancas.
Cada envase contenía 120 cápsulas.
Las autoridades indicaron que los suplementos podrían estar relacionados con un brote de salmonela registrado en varios estados.
Según el aviso, la investigación apunta a suplementos dietéticos que contenían polvo de hojas de moringa importadas.
Los productos retirados corresponden a lotes específicos identificados por las autoridades sanitarias.
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Entre ellos figuran los suplementos TNVitamins Superfood Green Complete Ultra Potent Moringa de 10,000 miligramos.
Los lotes afectados son el 2507199 con fecha de caducidad 09/2027.
También el lote 2512-304 con fecha de vencimiento 02/2028.
Además, se incluye el lote 2793 con fecha de expiración 02/2028.
En el caso de Doctor’s Pride Complete Green Superfood Moringa Ultra Potent de 10,000 miligramos, el lote afectado es el 2507199 con fecha de vencimiento 09/2027.
Brote de salmonela suma más de cien casos
La FDA informó que el brote asociado a estos productos ha provocado 119 casos de enfermedad.
De ese total, 32 personas requirieron hospitalización.
Las autoridades continúan investigando la relación entre los suplementos retirados y los contagios reportados.
La salmonela es una bacteria que puede causar enfermedades gastrointestinales.
Según la información citada en el aviso, los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los síntomas más frecuentes incluyen diarrea, fiebre y calambres estomacales.
La mayoría de las personas sanas puede recuperarse sin tratamiento en un periodo de cuatro a siete días.
Sin embargo, algunas poblaciones enfrentan mayores riesgos de desarrollar complicaciones.
Autoridades alertan sobre síntomas graves
Los CDC identifican como grupos vulnerables a los niños menores de 5 años.
También a los adultos de 65 años o más.
Las personas con sistemas inmunitarios debilitados igualmente presentan un mayor riesgo de enfermedad grave.
En esos casos, la infección puede requerir atención médica o incluso hospitalización.
Las autoridades sanitarias recomiendan buscar ayuda profesional si se presentan síntomas severos.
Entre ellos se encuentran diarrea acompañada de fiebre superior a 102 grados Fahrenheit.
También diarrea que persiste durante más de tres días sin mejoría.
Otro signo de alerta es la presencia de sangre en las evacuaciones.
Los CDC incluyen además los vómitos que impiden retener líquidos.
La deshidratación también puede representar una señal de gravedad.
Los síntomas de deshidratación mencionados incluyen disminución en la frecuencia urinaria.
Asimismo, sequedad en la boca y la garganta.
También mareos al ponerse de pie.
Las autoridades continúan monitoreando el brote mientras avanza el retiro de los productos afectados del mercado estadounidense.