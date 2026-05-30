Suplementos comercializados por Amazon y Walmart son retirados por posible riesgo sanitario

Retiran suplementos con moringa

Posible contaminación por salmonela

FDA emite alerta sanitaria

Dos marcas de suplementos de superalimentos comercializadas en línea a través de plataformas como Amazon, Walmart, TikTok Shop y Target están siendo retiradas del mercado debido a una posible contaminación con salmonela, según un aviso publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Las autoridades vinculan los productos retirados con un brote multiestatal de salmonela que ha provocado decenas de hospitalizaciones y más de un centenar de casos de enfermedad en Estados Unidos.

FDA anuncia retiro de suplementos con moringa

Two brands of superfood supplements sold online across the country through Amazon, Walmart, TikTok Shop and Target are being recalled. See products. https://t.co/wrk6GYMEgK — USA TODAY (@USATODAY) May 30, 2026



Segun USATODAY, la FDA publicó el aviso de retirada el pasado 26 de mayo.

Los productos afectados son los suplementos TNVitamins Ultra Potent Complete Green Superfood Moringa y Doctor’s Pride Complete Green Superfood Ultra Potent Moringa.

De acuerdo con la información oficial, ambos productos se vendían en frascos blancos con tapas blancas.

Cada envase contenía 120 cápsulas.

Las autoridades indicaron que los suplementos podrían estar relacionados con un brote de salmonela registrado en varios estados.

Según el aviso, la investigación apunta a suplementos dietéticos que contenían polvo de hojas de moringa importadas.

Los productos retirados corresponden a lotes específicos identificados por las autoridades sanitarias.

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Entre ellos figuran los suplementos TNVitamins Superfood Green Complete Ultra Potent Moringa de 10,000 miligramos.

Los lotes afectados son el 2507199 con fecha de caducidad 09/2027.

También el lote 2512-304 con fecha de vencimiento 02/2028.

Además, se incluye el lote 2793 con fecha de expiración 02/2028.

En el caso de Doctor’s Pride Complete Green Superfood Moringa Ultra Potent de 10,000 miligramos, el lote afectado es el 2507199 con fecha de vencimiento 09/2027.