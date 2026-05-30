EE.UU. elimina a tres presuntos narcoterroristas en nuevo ataque militar
Publicado el30/05/2026 a las 07:26
- Tres muertos en operativo.
- Tercer ataque de la semana.
- Comando Sur intensifica ofensiva.
Estados Unidos realizó un nuevo ataque militar en aguas internacionales del Pacífico que dejó tres personas muertas, según informó este viernes el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Por qué importa: La acción forma parte de la operación “Lanza del Sur”, una campaña militar que Washington mantiene en la región y que ha sumado varios ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
El Comando Sur detalló que una fuerza conjunta militar ejecutó un ataque letal contra una embaración relacionada con organizaciones que Estados Unidos considera terroristas.
Comando Sur ejecuta operación cerca de Colombia
Golpe al tráfico de drogas en el Pacífico. El #SOUTHCOM informó sobre la destrucción de una embarcación sospechosa tras una persecución militar. El operativo, basado en reportes de inteligencia, escaló hasta dejar tres personas fallecidas. pic.twitter.com/SBGIHAv82b
— IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) May 30, 2026
La acción se desarrolló mientras la lancha navegaba por aguas internacionales del océano Pacífico, en una zona cercana a Colombia.
De acuerdo con el reporte oficial, los tres tripulantes de la embarcación murieron durante la operación.
Las autoridades militares estadounidenses identificaron a los fallecidos como “narcoterroristas”.
El Comando Sur también confirmó que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses que participaron en la misión.
Tercer ataque reportado en la semana
🚨#IMPORTANTE | El Ejército de EE.UU. abate a tres presuntos narcotraficantes vinculados a Organizaciones Terroristas Designadas en aguas del Pacífico Oriental en una operación de alto impacto pic.twitter.com/zLmJfpDuZm
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 30, 2026
La operación anunciada este viernes representa el tercer ataque de este tipo realizado durante la misma semana.
El primer operativo fue informado el martes y dejó dos sobrevivientes, según Efe.
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Según los datos difundidos sobre la campaña militar, los sobrevivientes son poco frecuentes en este tipo de acciones.
Desde el inicio de la misión, en agosto, los operativos han dejado menos de diez sobrevivientes y más de 190 personas fallecidas.
Las acciones forman parte de una estrategia impulsada por Washington para interceptar embarcaciones que, según sus servicios de inteligencia, participan en rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas.
Lanza del Sur mantiene presencia militar en la región
Estados Unidos puso en marcha esta misión el pasado septiembre dentro del área de responsabilidad del Comando Sur.
La operación fue activada con el objetivo principal de incrementar la presión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El despliegue militar se mantiene en distintas zonas del Caribe y el Pacífico bajo coordinación del Comando Sur.
La campaña ha sido presentada por Washington como parte de su estrategia contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense.