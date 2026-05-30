EE.UU. elimina a tres presuntos narcoterroristas en nuevo ataque militar

Tres muertos en operativo.

Tercer ataque de la semana.

Comando Sur intensifica ofensiva.

Estados Unidos realizó un nuevo ataque militar en aguas internacionales del Pacífico que dejó tres personas muertas, según informó este viernes el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Por qué importa: La acción forma parte de la operación “Lanza del Sur”, una campaña militar que Washington mantiene en la región y que ha sumado varios ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

El Comando Sur detalló que una fuerza conjunta militar ejecutó un ataque letal contra una embaración relacionada con organizaciones que Estados Unidos considera terroristas.

Comando Sur ejecuta operación cerca de Colombia

Golpe al tráfico de drogas en el Pacífico. El #SOUTHCOM informó sobre la destrucción de una embarcación sospechosa tras una persecución militar. El operativo, basado en reportes de inteligencia, escaló hasta dejar tres personas fallecidas. pic.twitter.com/SBGIHAv82b — IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) May 30, 2026

La acción se desarrolló mientras la lancha navegaba por aguas internacionales del océano Pacífico, en una zona cercana a Colombia.

De acuerdo con el reporte oficial, los tres tripulantes de la embarcación murieron durante la operación.

Las autoridades militares estadounidenses identificaron a los fallecidos como “narcoterroristas”.

El Comando Sur también confirmó que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses que participaron en la misión.