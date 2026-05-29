Fatal choque en Virginia: autobús impacta seis vehículos y deja cinco muertos
Publicado el29/05/2026 a las 08:36
- Cinco muertos en Virginia
- Autobús chocó seis vehículos
- Investigan posibles cargos
Al menos cinco personas murieron y 34 resultaron heridas luego de que un autobús chocara contra seis vehículos en la Interestatal 95 (I-95) en dirección sur, en el condado de Stafford, Virginia, durante la madrugada del viernes.
Por qué importa: El accidente provocó una emergencia de gran magnitud en una de las principales autopistas de la costa este de Estados Unidos, dejando múltiples víctimas y afectando de forma significativa la circulación vehicular en la zona.
De acuerdo con la Policía Estatal de Virginia, la investigación preliminar señala que el tráfico en dirección sur se estaba reduciendo debido a una zona de obras.
Según las autoridades, el autobús involucrado no disminuyó la velocidad al aproximarse al congestionamiento, según Telemundo.
Accidente de autobús en Virginia deja cinco muertos
Five people were killed and 34 others injured after a bus crashed into six vehicles on Interstate 95 in Virginia early Friday morning.
• Authorities said traffic had slowed for a work zone when the bus failed to slow down and struck the vehicles.
• Thirty-four… pic.twitter.com/V3kt14BDHV
— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 29, 2026
Como resultado, terminó chocando contra seis vehículos que se encontraban delante de él.
Un portavoz de la Policía Estatal de Virginia explicó que cinco personas murieron en los vehículos impactados por el autobús.
Las autoridades precisaron que el accidente ocurrió aproximadamente a las 2:35 de la madrugada.
El choque se registró en el kilómetro 146 de la I-95, cerca de la salida 610-Garrisonville.
Decenas de personas fueron hospitalizadas
Five people are dead and dozens are injured after a multi-vehicle crash early Friday morning on Interstate 95 southbound in Stafford County, Virginia.https://t.co/XdPzXBKXyL
— FOX26 News (@KMPHFOX26) May 29, 2026
Además de las víctimas mortales, decenas de personas resultaron lesionadas.
La Policía Estatal de Virginia informó que 34 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.
Entre los heridos, tres personas sufrieron lesiones graves.
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Las autoridades no dieron a conocer de inmediato la identidad de las víctimas.
Tampoco se proporcionaron detalles adicionales sobre las condiciones de los demás lesionados.
Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados y gestionar la situación tras el impacto múltiple.
Continúan los desvíos y la investigación
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El Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) informó que todo el tráfico en dirección sur continúa siendo desviado en la salida 148, correspondiente a Quantico.
Los conductores son enviados hacia la Ruta 1 Sur como ruta alterna.
Posteriormente, pueden reincorporarse a la I-95 Sur en la salida 143, identificada como Aquia/Garrisonville.
Según VDOT, las demoras en dirección sur comienzan en el kilómetro 154.
La congestión se extiende antes de la salida 152, ubicada en Dumfries, dentro del condado de Prince William.
Mientras continúan las labores relacionadas con el accidente, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar todos los factores involucrados.
La Policía Estatal de Virginia señaló que el caso sigue bajo investigación.
Asimismo, indicó que actualmente se encuentran en proceso los trámites correspondientes para presentar cargos relacionados con el accidente.