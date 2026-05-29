Fatal choque en Virginia: autobús impacta seis vehículos y deja cinco muertos

Cinco muertos en Virginia

Autobús chocó seis vehículos

Investigan posibles cargos

Al menos cinco personas murieron y 34 resultaron heridas luego de que un autobús chocara contra seis vehículos en la Interestatal 95 (I-95) en dirección sur, en el condado de Stafford, Virginia, durante la madrugada del viernes.

Por qué importa: El accidente provocó una emergencia de gran magnitud en una de las principales autopistas de la costa este de Estados Unidos, dejando múltiples víctimas y afectando de forma significativa la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con la Policía Estatal de Virginia, la investigación preliminar señala que el tráfico en dirección sur se estaba reduciendo debido a una zona de obras.

Según las autoridades, el autobús involucrado no disminuyó la velocidad al aproximarse al congestionamiento, según Telemundo.

Accidente de autobús en Virginia deja cinco muertos

Five people were killed and 34 others injured after a bus crashed into six vehicles on Interstate 95 in Virginia early Friday morning. •⁠ ⁠Authorities said traffic had slowed for a work zone when the bus failed to slow down and struck the vehicles. •⁠ ⁠Thirty-four… pic.twitter.com/V3kt14BDHV — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 29, 2026

Como resultado, terminó chocando contra seis vehículos que se encontraban delante de él.

Un portavoz de la Policía Estatal de Virginia explicó que cinco personas murieron en los vehículos impactados por el autobús.

Las autoridades precisaron que el accidente ocurrió aproximadamente a las 2:35 de la madrugada.

El choque se registró en el kilómetro 146 de la I-95, cerca de la salida 610-Garrisonville.