Nuevo retiro masivo de alimentos afecta a Costco, Walmart y Kroger

Amplían retiro por salmonela.

Costco y Walmart afectados.

No consumir productos retirados.

La lista de productos retirados del mercado por posible contaminación con salmonela continúa creciendo en Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió un primer aviso el 20 de abril relacionado con productos elaborados con leche en polvo potencialmente contaminada.

Posteriormente, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura emitió un segundo aviso el 30 de abril.

Crece el retiro de alimentos por salmonela

Cheese bread sold at Costco, Walmart recalled over salmonella concernshttps://t.co/gp1ktp1pWh — The Hill (@thehill) June 2, 2026

Las autoridades señalaron que, conforme avanzara el proceso de retiro, se incorporarían nuevos productos fabricados con la leche en polvo afectada.

La lista inicial incluía pizzas congeladas vendidas en tiendas Aldi de todo el país.

Sin embargo, con el paso de las semanas se agregaron más productos comercializados en cadenas como Walmart, Target, QVC y Williams Sonoma.

La actualización más reciente sumó productos distribuidos en establecimientos como Kroger, Publix y Costco.