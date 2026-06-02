Nuevo retiro masivo de alimentos afecta a Costco, Walmart y Kroger
Publicado el02/06/2026 a las 07:23
- Amplían retiro por salmonela.
- Costco y Walmart afectados.
- No consumir productos retirados.
La lista de productos retirados del mercado por posible contaminación con salmonela continúa creciendo en Estados Unidos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió un primer aviso el 20 de abril relacionado con productos elaborados con leche en polvo potencialmente contaminada.
Posteriormente, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura emitió un segundo aviso el 30 de abril.
Crece el retiro de alimentos por salmonela
Cheese bread sold at Costco, Walmart recalled over salmonella concernshttps://t.co/gp1ktp1pWh
— The Hill (@thehill) June 2, 2026
Las autoridades señalaron que, conforme avanzara el proceso de retiro, se incorporarían nuevos productos fabricados con la leche en polvo afectada.
La lista inicial incluía pizzas congeladas vendidas en tiendas Aldi de todo el país.
Sin embargo, con el paso de las semanas se agregaron más productos comercializados en cadenas como Walmart, Target, QVC y Williams Sonoma.
La actualización más reciente sumó productos distribuidos en establecimientos como Kroger, Publix y Costco.
Nuevos productos añadidos al retiro
Recall alert: Cheese bread sold at Costco, Walmart recalled amid salmonella concerns https://t.co/mKsqnoGdwQ
— Boston 25 News (@boston25) June 2, 2026
Champion Foods LLC anunció un retiro voluntario de pan de queso de la marca Motor City el pasado 29 de mayo.
La empresa informó la medida directamente a USA TODAY.
Aunque la retirada aún no aparece en la lista pública de la FDA, se realiza en coordinación con la agencia.
La medida afecta algunos productos de Motor City Pizza Co. distribuidos en múltiples tiendas de Estados Unidos.
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Entre los establecimientos mencionados se encuentran Costco, Walmart, Giant Landover, Grocery Outlet, Jewel, Kroger, Schnucks y Target.
También incluye productos vendidos a través de C&S, Bozzuto’s, Brookshire Grocery, Meijer, Food City, KeHe, Lipari, Publix, Merchants Dis Hickory, PDI/Hy-Vee, River Valley, SpartanNash, Supervalu y UNFI.
Los productos afectados son:
Motor City Pizza Co. Pan de 5 quesos, paquete individual.
Código UPC: 87037500511. Fecha de caducidad entre el 4 de febrero de 2027 y el 21 de abril de 2027.
Motor City Pizza Co. Pan de 5 quesos, paquete de dos unidades.
Código UPC: 870375005098. Fecha de caducidad entre el 2 de marzo de 2027 y el 25 de marzo de 2027.
¿Qué deben hacer los consumidores?
Las autoridades recomiendan no consumir los productos incluidos en la retirada.
Los consumidores que los hayan comprado deben contactar al fabricante.
También pueden devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos.
De acuerdo con la información proporcionada, es posible obtener un reembolso completo o un producto de reemplazo.
Las agencias federales indicaron previamente que podrían añadirse más artículos a medida que continúe el proceso de investigación y retiro.
Por ello, los consumidores deben mantenerse atentos a futuras actualizaciones oficiales.
Síntomas asociados a la salmonela
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de ingerir la bacteria.
Los síntomas más comunes incluyen diarrea, fiebre y calambres estomacales.
La mayoría de las personas sanas se recupera entre cuatro y siete días sin necesidad de tratamiento.
Sin embargo, algunos grupos pueden enfrentar complicaciones más graves.
Entre ellos se encuentran los niños menores de cinco años. También los adultos de 65 años o más.
Las personas con sistemas inmunitarios debilitados igualmente presentan mayor riesgo.
Los CDC recomiendan buscar atención médica si se presentan síntomas severos.
Entre ellos figuran diarrea acompañada de fiebre superior a 102 grados.
También diarrea que dura más de tres días sin mostrar mejoría.
La diarrea con sangre es otro signo de alerta.
Los especialistas también recomiendan consultar a un profesional de la salud cuando los vómitos impiden retener líquidos.
Asimismo, se debe prestar atención a señales de deshidratación.
Estas incluyen disminución de la micción, sequedad en la boca y garganta, así como mareos al ponerse de pie.