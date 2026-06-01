Pasajeros son evacuados tras amenaza de secuestro detectada en vuelo de United Airlines a España

Vuelo regresó por alerta.

Evacúan a 190 pasajeros.

United suma incidentes recientes.

Un viaje transatlántico con destino a España terminó convirtiéndose en una inesperada operación de seguridad para cientos de pasajeros.

Un avión de United Airlines que había partido desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty rumbo a Palma de Mallorca tuvo que regresar a Nueva Jersey pocas horas después del despegue debido a una posible amenaza detectada durante el trayecto.

Por qué es importante: El incidente obligó a activar protocolos de seguridad, evacuar a todos los pasajeros y realizar nuevas inspecciones antes de permitir que el vuelo continuara hacia su destino final.

Una alerta durante el vuelo provocó el regreso del avión

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El vuelo había despegado alrededor de las 6:00 p.m. del sábado con destino a Palma de Mallorca, España. Sin embargo, cuando la aeronave ya se encontraba en ruta sobre el Atlántico, surgió una situación que llevó a la tripulación a tomar la decisión de regresar a Newark.

Según información proporcionada por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el Boeing 767 aterrizó nuevamente en el aeropuerto a las 9:37 p.m.

United Airlines informó que a bordo viajaban 190 pasajeros junto con 12 miembros de la tripulación.