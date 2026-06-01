Pasajeros son evacuados tras amenaza de secuestro detectada en vuelo de United Airlines a España
Publicado el01/06/2026 a las 07:34
- Vuelo regresó por alerta.
- Evacúan a 190 pasajeros.
- United suma incidentes recientes.
Un viaje transatlántico con destino a España terminó convirtiéndose en una inesperada operación de seguridad para cientos de pasajeros.
Un avión de United Airlines que había partido desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty rumbo a Palma de Mallorca tuvo que regresar a Nueva Jersey pocas horas después del despegue debido a una posible amenaza detectada durante el trayecto.
Por qué es importante: El incidente obligó a activar protocolos de seguridad, evacuar a todos los pasajeros y realizar nuevas inspecciones antes de permitir que el vuelo continuara hacia su destino final.
Una alerta durante el vuelo provocó el regreso del avión
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El vuelo había despegado alrededor de las 6:00 p.m. del sábado con destino a Palma de Mallorca, España. Sin embargo, cuando la aeronave ya se encontraba en ruta sobre el Atlántico, surgió una situación que llevó a la tripulación a tomar la decisión de regresar a Newark.
Según información proporcionada por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el Boeing 767 aterrizó nuevamente en el aeropuerto a las 9:37 p.m.
United Airlines informó que a bordo viajaban 190 pasajeros junto con 12 miembros de la tripulación.
El nombre de un dispositivo Bluetooth encendió las alarmas
De acuerdo con grabaciones del control de tráfico aéreo, la situación se originó después de que alguien nombrara su dispositivo Bluetooth utilizando una “determinada palabra de cuatro letras”, lo que generó preocupación suficiente para que las autoridades realizaran una inspección exhaustiva de la aeronave.
Un pasajero que compartió detalles del incidente en redes sociales afirmó que los miembros de la tripulación solicitaron en repetidas ocasiones que todos los viajeros apagaran sus dispositivos Bluetooth.
Sin embargo, según ese relato, dos dispositivos continuaron apareciendo activos a pesar de las solicitudes realizadas por la tripulación.
Tras intercambiar información con la sede de United Airlines en Chicago, se tomó la decisión de que el avión regresara al aeropuerto de origen como medida preventiva.
Pasajeros evacuados y sometidos nuevamente a controles
Una vez en tierra, las autoridades activaron los procedimientos correspondientes para este tipo de incidentes.
Los pasajeros tuvieron que abandonar la aeronave mientras agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria realizaban una revisión completa del avión.
Además, todos los viajeros fueron sometidos nuevamente a inspecciones por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
United Airlines no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la amenaza ni sobre el término que apareció asociado al dispositivo Bluetooth.
Un nuevo avión permitió continuar el viaje hacia España
🔴 Un vuelo de United Airlines de Newark a España tuvo que dar la vuelta sobre el Atlántico Norte y regresar tras una alerta de seguridad provocada por un dispositivo Bluetooth cuyo nombre visible era «BOMB».
Las investigaciones en tierra revelaron que el dueño del altavoz… pic.twitter.com/9qmwSIFGLY
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026
Después de completarse las inspecciones de seguridad, los pasajeros pudieron retomar su itinerario.
La aerolínea organizó un vuelo de reemplazo con una nueva tripulación para trasladar a los viajeros hasta Palma de Mallorca.
La nueva aeronave despegó durante la madrugada del domingo y logró aterrizar en España durante la tarde, completando finalmente el trayecto que había sido interrumpido horas antes por la alerta de seguridad.
United Airlines suma otro incidente en un mes complicado
Este episodio se suma a otros incidentes recientes relacionados con United Airlines.
El viernes anterior, un vuelo nacional de la compañía tuvo que ser desviado debido a preocupaciones de seguridad vinculadas a un pasajero conflictivo.
Además, a principios de este mismo mes, otra aeronave de United Airlines que aterrizaba en el aeropuerto de Newark impactó contra un camión semirremolque y un poste de luz. Aunque el accidente generó preocupación, las autoridades informaron que ninguna persona resultó herida.
Por ahora, United Airlines mantiene reserva sobre los detalles específicos que provocaron el retorno del vuelo hacia Newark, mientras continúan las revisiones correspondientes del incidente.
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FUENTE: NBC News