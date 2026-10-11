Trump exige devolver la estatua de Cristóbal Colón y desata nueva controversia en Ohio
Publicado el 11/10/2026 a las 14:34
El presidente Donald Trump reavivó la controversia sobre los monumentos históricos al exigir que Columbus, Ohio, reinstale una estatua de Cristóbal Colón retirada en 2020.
Durante una ceremonia del viernes en la Casa Blanca, Trump defendió al explorador y reclamó que su figura vuelva a ocupar un espacio público destacado.
“Exigimos que Cristóbal Colón regrese al corazón de Columbus, Ohio”, declaró el mandatario durante el acto relacionado con el Día de Colón.
Sin embargo, la administración municipal respondió que el monumento enfrenta un litigio pendiente y evitó pronunciarse sobre su posible reinstalación.
¿Por qué Columbus retiró la estatua de Cristóbal Colón en 2020?
Trump: "We demand that Christopher Columbus be put back into the heart of Columbus, Ohio. We want it back. I see my Italian lawyer over here. We gonna win the case? The monument! We're building a military complex, uh, it's a arch. A triumphal arch." https://t.co/BL3ujuYX2O
— Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2026
La estatua desapareció de los exteriores del Ayuntamiento en julio de 2020, cuando las protestas contra el racismo impulsaron una revisión de los monumentos públicos.
El alcalde Andrew Ginther ordenó retirarla al considerar que numerosos residentes la asociaban con opresión, desigualdad y divisiones históricas.
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El monumento había llegado a Columbus en 1955 como obsequio de Génova, Italia, ciudad vinculada con los orígenes del navegante.
Desde entonces, permanece bajo resguardo municipal, mientras continúan las diferencias sobre su significado histórico y el lugar que debería ocupar.
Demanda judicial complica el regreso del monumento a Ohio
Trump’s Columbus Day proclamation declares Oct. 12 as Columbus Day and praises the Italian explorer’s “valor, adventure, and ingenuity.”
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— KRCG 13 (@KRCG13) October 10, 2026
Organizaciones y ciudadanos italoamericanos presentaron una demanda contra Columbus durante la primavera de 2026 para cuestionar la legalidad de su retirada.
Los demandantes consideran que la decisión fue discriminatoria y buscan que la escultura regrese a su ubicación original frente al Ayuntamiento.
Para algunos integrantes de esa comunidad, Colón representa un símbolo de identidad cultural y del reconocimiento de los inmigrantes italianos en Estados Unidos.
Sus críticos recuerdan que la expansión colonial iniciada tras sus viajes estuvo acompañada de esclavitud, explotación y violencia contra los pueblos indígenas.
¿Qué pasará con la estatua de Cristóbal Colón en Columbus?
President Donald Trump is hosting a Columbus Day celebration at the White House on Friday, underscoring his administration’s effort to honor Christopher Columbus as a hero and elevate the holiday ahead of Monday’s observance.
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— CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) October 9, 2026
La ciudad desarrolló el proyecto Reimaginando a Columbus, una iniciativa de participación comunitaria que concluyó en 2025 después de dos años de trabajo.
La propuesta contempla un parque y un centro comunitario donde el monumento pueda mostrarse acompañado de información sobre su contexto histórico.
La Fundación Mellon concedió dos millones de dólares para apoyar la planificación y las consultas, pero esos recursos no financian la construcción propuesta.
Por ahora, el proyecto carece de terreno asignado y presupuesto de ejecución, mientras la demanda judicial mantiene incierto el destino de la estatua.