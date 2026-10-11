Trump exige devolver la estatua de Cristóbal Colón y desata nueva controversia en Ohio

El presidente Donald Trump reavivó la controversia sobre los monumentos históricos al exigir que Columbus, Ohio, reinstale una estatua de Cristóbal Colón retirada en 2020.

Durante una ceremonia del viernes en la Casa Blanca, Trump defendió al explorador y reclamó que su figura vuelva a ocupar un espacio público destacado.

“Exigimos que Cristóbal Colón regrese al corazón de Columbus, Ohio”, declaró el mandatario durante el acto relacionado con el Día de Colón.

Sin embargo, la administración municipal respondió que el monumento enfrenta un litigio pendiente y evitó pronunciarse sobre su posible reinstalación.

¿Por qué Columbus retiró la estatua de Cristóbal Colón en 2020?

Trump: "We demand that Christopher Columbus be put back into the heart of Columbus, Ohio. We want it back. I see my Italian lawyer over here. We gonna win the case? The monument! We're building a military complex, uh, it's a arch. A triumphal arch." https://t.co/BL3ujuYX2O — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2026

La estatua desapareció de los exteriores del Ayuntamiento en julio de 2020, cuando las protestas contra el racismo impulsaron una revisión de los monumentos públicos.

El alcalde Andrew Ginther ordenó retirarla al considerar que numerosos residentes la asociaban con opresión, desigualdad y divisiones históricas.

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El monumento había llegado a Columbus en 1955 como obsequio de Génova, Italia, ciudad vinculada con los orígenes del navegante.

Desde entonces, permanece bajo resguardo municipal, mientras continúan las diferencias sobre su significado histórico y el lugar que debería ocupar.