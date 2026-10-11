Retiran más de 122.000 cajas.

Cuatro variedades contienen colorantes undeclarados.

Revisa los lotes antes de consumir.

PepsiCo inició un retiro voluntario de 122.021 cajas de Gatorade distribuidas en 37 estados, por contener colorantes que no aparecen declarados en las etiquetas.

La medida comenzó el 25 de septiembre de 2026 y recibió la clasificación de clase II el 2 de octubre, según reportó People.

El motivo señalado es la presencia de Amarillo n.º 5 y/o Amarillo n.º 6 sin identificar correctamente en la información del producto.

Para los compradores, la omisión importa: quienes evitan determinados ingredientes necesitan una etiqueta completa para decidir qué bebidas pueden consumir.

Cuáles son los sabores de Gatorade afectados

Retiran más de 122,000 cajas de Gatorade en 37 estados de EEUU https://t.co/lsNjrVCRxr — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) October 11, 2026



El retiro comprende botellas de 28 onzas, aproximadamente 828 mililitros, de cuatro variedades: Lemon Lime, Lemon Lime Zero, Orange y Orange Zero.

En español, corresponden a limón-lima y naranja, tanto en sus versiones regulares como Zero. El nombre comercial facilita identificarlas al revisar el envase.

La revisión debe incluir presentación, código de lote y fecha de consumo preferente. El sabor, por sí solo, no identifica una botella afectada.

Entre los códigos reportados figuran 091026 DL, con fecha del 7 de junio de 2027, y 091126 DL, del 8 de junio de 2027.