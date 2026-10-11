Gatorade retira más de 122.000 cajas en EE.UU.: el problema está en lo que no dice la etiqueta
Publicado el 11/10/2026 a las 13:42
- Retiran más de 122.000 cajas.
- Cuatro variedades contienen colorantes undeclarados.
- Revisa los lotes antes de consumir.
PepsiCo inició un retiro voluntario de 122.021 cajas de Gatorade distribuidas en 37 estados, por contener colorantes que no aparecen declarados en las etiquetas.
La medida comenzó el 25 de septiembre de 2026 y recibió la clasificación de clase II el 2 de octubre, según reportó People.
El motivo señalado es la presencia de Amarillo n.º 5 y/o Amarillo n.º 6 sin identificar correctamente en la información del producto.
Para los compradores, la omisión importa: quienes evitan determinados ingredientes necesitan una etiqueta completa para decidir qué bebidas pueden consumir.
Cuáles son los sabores de Gatorade afectados
Retiran más de 122,000 cajas de Gatorade en 37 estados de EEUU https://t.co/lsNjrVCRxr
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) October 11, 2026
El retiro comprende botellas de 28 onzas, aproximadamente 828 mililitros, de cuatro variedades: Lemon Lime, Lemon Lime Zero, Orange y Orange Zero.
En español, corresponden a limón-lima y naranja, tanto en sus versiones regulares como Zero. El nombre comercial facilita identificarlas al revisar el envase.
La revisión debe incluir presentación, código de lote y fecha de consumo preferente. El sabor, por sí solo, no identifica una botella afectada.
Entre los códigos reportados figuran 091026 DL, con fecha del 7 de junio de 2027, y 091126 DL, del 8 de junio de 2027.
Qué significa que el retiro sea de clase II[caption id="attachment_1696337" align="alignnone" width="1200"] Retiro de Gatorade en 37 estados: revisa sabores y lotes afectados FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
La FDA utiliza esta categoría cuando un producto puede ocasionar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, o cuando la probabilidad de consecuencias graves es remota.
La clasificación describe el nivel de riesgo del retiro; no significa que todas las personas que hayan consumido la bebida desarrollarán problemas.
La advertencia merece especial atención entre consumidores con sensibilidad conocida a los colorantes mencionados, porque la etiqueta puede impedir reconocer su presencia.
El problema señalado es de declaración de ingredientes. La información disponible no permite atribuir el retiro a contaminación bacteriana ni extenderlo a toda la marca.
En qué estados se distribuyó el Gatorade retirado
La distribución incluye California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona, Nevada y Nueva Jersey, entre otros estados con numerosas comunidades hispanas.
También figuran Alaska, Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Hawái, Iowa, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Nebraska y Nuevo México.
Completan la lista Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wisconsin.
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La distribución en un estado no permite identificar por sí sola las tiendas involucradas. Los consumidores deben comprobar los datos de cada botella.
Qué hacer si tienes una botella afectada
Revisa las bebidas guardadas en casa y compara sus códigos con el registro del retiro de la FDA.
Si coinciden, separa el producto mientras consultas las instrucciones correspondientes. Si tienes sensibilidad conocida a esos colorantes, evita consumirlo.
Conserva fotografías del envase, lote y comprobante de compra para solicitar orientación al comercio o al fabricante sobre devolución o reemplazo.
No des por garantizado un reembolso: CBS News señaló que su disponibilidad para los compradores no estaba confirmada
FUENTE: theguardian , cbsnews