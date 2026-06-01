Hijos de inmigrantes sí podrán acceder a las nuevas “Cuentas Trump” aunque sus padres no tengan documentos
Publicado el01/06/2026 a las 07:14
- Hijos de inmigrantes califican
- Gobierno aporta $1,000 iniciales
- Debate por beneficios económicos
Miles de familias inmigrantes en Estados Unidos recibieron una aclaración importante sobre uno de los programas económicos más comentados de la administración del presidente Donald Trump.
Los menores nacidos en territorio estadounidense podrán beneficiarse de las nuevas “Cuentas Trump”, incluso cuando sus padres carezcan de estatus migratorio legal.
¿Por qué es importante?: La medida podría impactar a millones de niños que viven en hogares de estatus migratorio mixto, donde los hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pero sus padres son inmigrantes indocumentados.
Los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. sí califican para el beneficio
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Las dudas sobre quiénes podrían acceder al programa crecieron después de la aprobación de la llamada Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), especialmente entre comunidades inmigrantes que temían quedar excluidas.
Sin embargo, especialistas en inmigración han confirmado que el estatus migratorio de los padres no representa un obstáculo para que los menores reciban el beneficio.
La abogada de inmigración Kathia Quirós dijo a NBC que el requisito principal es que el menor haya nacido en territorio estadounidense entre 2025 y 2028. El estatus migratorio de los padres no impediría el acceso a la cuenta.
La aclaración ha generado expectativas entre familias que buscan oportunidades de ahorro para sus hijos, particularmente en un contexto donde muchas ayudas gubernamentales suelen estar condicionadas por criterios migratorios.
Las “Cuentas Trump” buscan crear ahorros desde el nacimiento
Las llamadas “Cuentas Trump” forman parte del paquete económico promovido por Trump y están diseñadas como una herramienta de ahorro e inversión a largo plazo para niños estadounidenses.
El programa contempla un depósito inicial de $1,000 por parte del gobierno federal para cada menor elegible. A partir de ese momento, los padres, familiares e incluso empleadores podrán realizar aportaciones adicionales de hasta $5,000 anuales, una cifra que se ajustará con la inflación.
Los recursos podrán invertirse en fondos vinculados al índice S&P 500 o en empresas estadounidenses, con la intención de que el capital crezca durante la infancia y adolescencia del beneficiario.
Según el Consejo de Asesores Económicos (CEA), una cuenta que reciba contribuciones constantes podría acumular hasta $303,000 para cuando el beneficiario alcance la adultez.
Incluso sin aportaciones adicionales, las proyecciones gubernamentales estiman que el depósito inicial de $1,000 podría crecer hasta aproximadamente $5,800 cuando el menor cumpla 18 años.
Economistas cuestionan quién obtendrá realmente las mayores ventajas
Aunque la iniciativa ha recibido respaldo de empresarios y sectores conservadores, también ha provocado cuestionamientos sobre sus beneficios reales para las familias de menores ingresos.
Expertos citados por Tax Foundation y Urban Institute consideran que las cuentas favorecerán principalmente a familias con mayores ingresos, ya que son quienes tienen más posibilidades de realizar aportaciones constantes.
“El problema es que las familias con más recursos siempre tendrán ventaja para acumular patrimonio”, han advertido analistas financieros.
Las observaciones también señalan que las “Cuentas Trump” ofrecen menos incentivos fiscales que otras herramientas de ahorro ya existentes, como los planes universitarios 529 o las cuentas Roth IRA, ampliamente utilizadas por familias estadounidenses para planificar gastos futuros.
A pesar de ello, defensores de la propuesta sostienen que el programa representa una oportunidad para que millones de niños comiencen a construir patrimonio desde una edad temprana.
El programa reaviva el debate frente a los llamados “Baby Bonds”
La aprobación de las “Cuentas Trump” también ha reabierto el debate sobre otras propuestas enfocadas en la reducción de desigualdades económicas.
Entre ellas destacan los llamados “Baby Bonds”, impulsados por legisladores demócratas como el senador Cory Booker.
A diferencia del modelo promovido por Trump, esta iniciativa busca otorgar mayores aportaciones a niños provenientes de hogares con menores ingresos.
Programas similares ya funcionan en algunos estados, incluido Connecticut, donde se realizan depósitos para bebés nacidos en familias elegibles para Medicaid.
Mientras los Baby Bonds priorizan la reducción de brechas económicas y raciales, las “Cuentas Trump” operan bajo un esquema abierto que depende en gran medida de las contribuciones familiares y privadas.
Lo que viene: Para las familias inmigrantes, el mensaje principal es claro. Los niños nacidos en Estados Unidos entre 2025 y 2028 podrán acceder a las “Cuentas Trump” independientemente de la situación migratoria de sus padres, una disposición que podría beneficiar a millones de ciudadanos estadounidenses que crecen en hogares inmigrantes.
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FUENTE: La Opinion