Hijos de inmigrantes sí podrán acceder a las nuevas “Cuentas Trump” aunque sus padres no tengan documentos

Hijos de inmigrantes califican

Gobierno aporta $1,000 iniciales

Debate por beneficios económicos

Miles de familias inmigrantes en Estados Unidos recibieron una aclaración importante sobre uno de los programas económicos más comentados de la administración del presidente Donald Trump.

Los menores nacidos en territorio estadounidense podrán beneficiarse de las nuevas “Cuentas Trump”, incluso cuando sus padres carezcan de estatus migratorio legal.

¿Por qué es importante?: La medida podría impactar a millones de niños que viven en hogares de estatus migratorio mixto, donde los hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pero sus padres son inmigrantes indocumentados.

Los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. sí califican para el beneficio

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Las dudas sobre quiénes podrían acceder al programa crecieron después de la aprobación de la llamada Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), especialmente entre comunidades inmigrantes que temían quedar excluidas.

Sin embargo, especialistas en inmigración han confirmado que el estatus migratorio de los padres no representa un obstáculo para que los menores reciban el beneficio.

La abogada de inmigración Kathia Quirós dijo a NBC que el requisito principal es que el menor haya nacido en territorio estadounidense entre 2025 y 2028. El estatus migratorio de los padres no impediría el acceso a la cuenta.

La aclaración ha generado expectativas entre familias que buscan oportunidades de ahorro para sus hijos, particularmente en un contexto donde muchas ayudas gubernamentales suelen estar condicionadas por criterios migratorios.