Trump acelera deportaciones con ‘mega audiencias’ que citan a más de 100 migrantes a la vez

Trump acelera deportaciones

Citas masivas en cortes

Alertan fallas al debido proceso

Los tribunales de inmigración de Estados Unidos comenzaron a realizar audiencias masivas con más de 100 personas citadas al mismo tiempo para atender sus casos migratorios.

La medida, ya aplicada en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis y Boston, rompe con la práctica habitual de convocar entre 20 y 30 personas por jornada.

Además, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración advirtió que esta medida busca reducir el rezago de 3.5 millones de casos pendientes en las cortes migratorias.

Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de AILA, señaló que los nuevos “mega calendarios” han generado audiencias multitudinarias sin precedentes recientes en los tribunales migratorios.

Abogados alertan sobre riesgos al debido proceso

La implementación acelerada de estas audiencias ha despertado inquietud entre organizaciones legales que consideran que el formato podría afectar garantías básicas de defensa.

Dojaquez-Torres expresó “serias preocupaciones” porque, según indicó, estas sesiones podrían estar “pasando por alto” el debido proceso al programarse con tal rapidez que algunos inmigrantes ni siquiera reciban notificación adecuada.

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La consecuencia de no asistir, incluso por desconocimiento, sería una orden de deportación automática “en ausencia”, lo que deja a los afectados con opciones limitadas para revertir la decisión.

Asimismo, la abogada denunció que algunos jueces realizan audiencias grupales y solicitan respuestas colectivas, una práctica que podría reducir la evaluación individual de cada caso.