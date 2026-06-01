Trump acelera deportaciones con ‘mega audiencias’ que citan a más de 100 migrantes a la vez
Publicado el01/06/2026 a las 06:39
- Trump acelera deportaciones
- Citas masivas en cortes
- Alertan fallas al debido proceso
Los tribunales de inmigración de Estados Unidos comenzaron a realizar audiencias masivas con más de 100 personas citadas al mismo tiempo para atender sus casos migratorios.
La medida, ya aplicada en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis y Boston, rompe con la práctica habitual de convocar entre 20 y 30 personas por jornada.
Además, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración advirtió que esta medida busca reducir el rezago de 3.5 millones de casos pendientes en las cortes migratorias.
Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de AILA, señaló que los nuevos “mega calendarios” han generado audiencias multitudinarias sin precedentes recientes en los tribunales migratorios.
Abogados alertan sobre riesgos al debido proceso
La implementación acelerada de estas audiencias ha despertado inquietud entre organizaciones legales que consideran que el formato podría afectar garantías básicas de defensa.
Dojaquez-Torres expresó “serias preocupaciones” porque, según indicó, estas sesiones podrían estar “pasando por alto” el debido proceso al programarse con tal rapidez que algunos inmigrantes ni siquiera reciban notificación adecuada.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
La consecuencia de no asistir, incluso por desconocimiento, sería una orden de deportación automática “en ausencia”, lo que deja a los afectados con opciones limitadas para revertir la decisión.
Asimismo, la abogada denunció que algunos jueces realizan audiencias grupales y solicitan respuestas colectivas, una práctica que podría reducir la evaluación individual de cada caso.
Migrantes sin abogado, los más expuestos
El formato colectivo impacta especialmente a quienes no cuentan con representación legal, un sector amplio dentro del sistema migratorio estadounidense.
En audiencias con decenas de personas, aumenta la posibilidad de que no haya intérpretes suficientes o que los migrantes no tengan espacio real para explicar su situación particular ante el juez.
“Las leyes de inmigración y los procesos judiciales ya son de por sí muy complejos”, advirtió Dojaquez-Torres, quien añadió que estos procesos pueden intimidar a las personas y dificultar que conozcan o ejerzan sus derechos.
Además, muchas cortes de inmigración carecen de la capacidad para atender a más de cien personas simultáneamente, lo que podría provocar retrasos y problemas logísticos.
Parte de la estrategia de deportaciones masivas
Las cortes migratorias dependen del Ejecutivo federal y no del poder judicial, lo que ha permitido a la Administración del presidente Donald Trump realizar cambios internos significativos.
Más de 100 jueces fueron despedidos y, paralelamente, se eliminaron requisitos para acceder al cargo, permitiendo que abogados sin experiencia en derecho migratorio asuman funciones judiciales.
Priscilla Olivarez, del Immigrant Legal Resource Center, afirmó que las audiencias masivas y los despidos buscan dificultar que los migrantes defiendan adecuadamente sus casos, detalló ‘EFE’.
Las ‘mega audiencias’ surgen tras un año con cientos de miles de deportaciones, una cifra por debajo de la meta fijada por Trump, lo que ha llevado al Gobierno a implementar nuevas medidas para acelerar las expulsiones, según ‘SWI‘.