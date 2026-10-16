«Mamá, puedo faltar!»: Maestro amenaza con llamar a ICE contra estudiantes en Texas
Publicado el 15/10/2026 a las 21:13
- Maestro amenaza con llamar a ICE.
- Distrito escolar suspende al docente.
- Madre exige proteger a estudiantes.
Un maestro sustituto fue suspendido tras presuntamente amenazar con llamar a ICE para controlar a estudiantes de una secundaria de San Antonio, Texas.
La denuncia surgió en la escuela Sam Rayburn, perteneciente al Distrito Escolar Independiente del Norte de San Antonio (Northside ISD).
El incidente provocó preocupación entre las familias, especialmente por el temor que las amenazas migratorias pueden generar entre menores de origen latino.
Amanda San Miguel, madre de uno de los estudiantes afectados, denunció lo ocurrido y pidió que el docente no regrese a las aulas.
Maestro amenaza con llamar a ICE en secundaria de San Antonio
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Northside ISD suspendió al maestro sustituto señalado por presuntamente amenazar a alumnos con llamar a ICE, la madre que lo denunció aplaude la decisión.
— N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) October 16, 2026
La controversia comenzó cuando un estudiante envió un mensaje a su madre para pedirle permiso de ausentarse de una actividad escolar.
Según el testimonio difundido por N+ Univision, el menor explicó que un maestro sustituto había mencionado a las autoridades migratorias y policiales.
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"Mamá, puedo faltar a la clase porque un maestro sustituto dijo que iba a marcar ICE y a la policía", escribió el estudiante.
El mensaje encendió las alarmas familiares y convirtió una situación disciplinaria en una denuncia sobre el trato que reciben los alumnos.
Madre denuncia ansiedad de su hijo tras amenaza migratoria
Amanda San Miguel explicó que su hijo enfrenta problemas de ansiedad y que las palabras del profesor aumentaron su preocupación.
"Mi hijo está bien asustado y aparte, él tiene mucha ansiedad; él sufre de ansiedad", declaró a N+ Univision.
La madre cuestionó que un adulto responsable de supervisar menores recurriera a posibles intervenciones policiales o migratorias como mecanismo de disciplina.
Su exigencia principal es que el maestro sustituto no vuelva a trabajar frente a estudiantes, independientemente de las medidas administrativas iniciales.
Suspenden a maestro sustituto tras denuncia en escuela Sam Rayburn
Teacher threatens to call ICE on 12 year old boy—during class.
He text his mom: "Can I miss practice?"
"Because a teacher said he was going to call ICE and the police."
Mom says he came home terrified and asked not to return to school.
86% of students in school are Latino—an entire classroom of kids were traumatized that day.
School district says the teacher works as a substitute and they are conducting an investigation.
Incident occurred at Sam Rayburn Middle School, San Antonio, Texas.
Antonio Guillén doesn't have an active account on this platform—so posting first full length and credited video here to help raise awareness.
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) October 7, 2026
El Distrito Escolar Independiente del Norte de San Antonio suspendió al docente sustituto después de conocerse las acusaciones relacionadas con su comportamiento.
La medida representa una respuesta administrativa al incidente, aunque la información proporcionada no precisa si habrá otras sanciones o decisiones definitivas.
Según Univision, más del 86% del alumnado de Sam Rayburn es de origen latino, un dato relevante para comprender la preocupación comunitaria.
Sin embargo, la composición demográfica no determina la situación migratoria de los estudiantes ni permite asumir que sus familias carezcan de documentos.
Amenazas de ICE en escuelas reabren debate sobre seguridad estudiantil
El caso también plantea interrogantes sobre los límites de las estrategias disciplinarias y la responsabilidad de los adultos dentro de los centros educativos.
Las referencias a ICE pueden provocar temor entre estudiantes, particularmente cuando desconocen las facultades de las autoridades o las circunstancias de una intervención.
Además, las políticas federales sobre actuaciones migratorias en escuelas han experimentado cambios, por lo que no debe asumirse una protección absoluta de estos espacios.
Mientras tanto, la familia espera que las autoridades escolares garanticen un entorno educativo seguro y eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.