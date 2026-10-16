«Mamá, puedo faltar!»: Maestro amenaza con llamar a ICE contra estudiantes en Texas

Maestro amenaza con llamar a ICE.

Distrito escolar suspende al docente.

Madre exige proteger a estudiantes.

Un maestro sustituto fue suspendido tras presuntamente amenazar con llamar a ICE para controlar a estudiantes de una secundaria de San Antonio, Texas.

La denuncia surgió en la escuela Sam Rayburn, perteneciente al Distrito Escolar Independiente del Norte de San Antonio (Northside ISD).

El incidente provocó preocupación entre las familias, especialmente por el temor que las amenazas migratorias pueden generar entre menores de origen latino.

Amanda San Miguel, madre de uno de los estudiantes afectados, denunció lo ocurrido y pidió que el docente no regrese a las aulas.

Maestro amenaza con llamar a ICE en secundaria de San Antonio

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Northside ISD suspendió al maestro sustituto señalado por presuntamente amenazar a alumnos con llamar a ICE, la madre que lo denunció aplaude la decisión. — N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) October 16, 2026

La controversia comenzó cuando un estudiante envió un mensaje a su madre para pedirle permiso de ausentarse de una actividad escolar.

Según el testimonio difundido por N+ Univision, el menor explicó que un maestro sustituto había mencionado a las autoridades migratorias y policiales.

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"Mamá, puedo faltar a la clase porque un maestro sustituto dijo que iba a marcar ICE y a la policía", escribió el estudiante.

El mensaje encendió las alarmas familiares y convirtió una situación disciplinaria en una denuncia sobre el trato que reciben los alumnos.