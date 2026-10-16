Nuevo Hampshire lleva a la Corte Suprema disputa por identificaciones estudiantiles antes de las elecciones

El estado busca impedir que las credenciales universitarias se utilicen como parte de la verificación de votantes. Un fallo judicial mantiene abierta esa posibilidad bajo determinadas condiciones.

Nuevo Hampshire solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender de emergencia un fallo que permite utilizar identificaciones estudiantiles acompañadas de otras pruebas para votar el 3 de noviembre.

– Por qué importa: La decisión podría modificar qué documentos pueden presentar los estudiantes universitarios para acreditar su elegibilidad electoral, a pocas semanas de las elecciones legislativas.

Nuevo Hampshire busca frenar el uso de identificaciones estudiantiles

BREAKING: New Hampshire asked the U.S. Supreme Court to block a ruling that lets election officials consider student IDs as proof of a voter’s identity when they register or cast a ballot. This is the latest GOP push to make it harder for students to vote ahead of Election Day. https://t.co/Bmu11mXplx — Democracy Docket (@DemocracyDocket) October 15, 2026

La solicitud llegó después de que un tribunal federal de apelaciones en Boston rechazara, por una votación de 2-1, suspender una decisión favorable a los estudiantes.

El secretario de Estado, David Scanlan, sostiene que las autoridades electorales necesitan instrucciones uniformes para aplicar la legislación vigente.

– El dato: La ley HB 323, firmada por la gobernadora republicana Kelly Ayotte, eliminó las identificaciones estudiantiles como prueba suficiente por sí sola para acreditar la elegibilidad electoral.

Sin embargo, el juez federal Joseph Laplante determinó que esa modificación no prohibía presentar las credenciales universitarias junto con otros documentos.

El magistrado concluyó que Scanlan había interpretado la legislación de manera demasiado restrictiva al impedir completamente su utilización en los centros de votación.