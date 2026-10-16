Nuevo Hampshire lleva a la Corte Suprema disputa por identificaciones estudiantiles antes de las elecciones
Publicado el 15/10/2026 a las 20:19
El estado busca impedir que las credenciales universitarias se utilicen como parte de la verificación de votantes. Un fallo judicial mantiene abierta esa posibilidad bajo determinadas condiciones.
Nuevo Hampshire solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender de emergencia un fallo que permite utilizar identificaciones estudiantiles acompañadas de otras pruebas para votar el 3 de noviembre.
– Por qué importa: La decisión podría modificar qué documentos pueden presentar los estudiantes universitarios para acreditar su elegibilidad electoral, a pocas semanas de las elecciones legislativas.
Nuevo Hampshire busca frenar el uso de identificaciones estudiantiles
BREAKING: New Hampshire asked the U.S. Supreme Court to block a ruling that lets election officials consider student IDs as proof of a voter’s identity when they register or cast a ballot.
This is the latest GOP push to make it harder for students to vote ahead of Election Day. https://t.co/Bmu11mXplx
— Democracy Docket (@DemocracyDocket) October 15, 2026
La solicitud llegó después de que un tribunal federal de apelaciones en Boston rechazara, por una votación de 2-1, suspender una decisión favorable a los estudiantes.
El secretario de Estado, David Scanlan, sostiene que las autoridades electorales necesitan instrucciones uniformes para aplicar la legislación vigente.
– El dato: La ley HB 323, firmada por la gobernadora republicana Kelly Ayotte, eliminó las identificaciones estudiantiles como prueba suficiente por sí sola para acreditar la elegibilidad electoral.
Sin embargo, el juez federal Joseph Laplante determinó que esa modificación no prohibía presentar las credenciales universitarias junto con otros documentos.
El magistrado concluyó que Scanlan había interpretado la legislación de manera demasiado restrictiva al impedir completamente su utilización en los centros de votación.
La disputa enfrenta al estado con defensores del voto juvenil
La Coalición por la Democracia Abierta, organización no partidista, impugnó la legislación argumentando que perjudica a los votantes jóvenes y vulnera garantías constitucionales.
Sus representantes legales consideran que la decisión judicial protege a estudiantes elegibles que carecen de otras identificaciones o enfrentan dificultades económicas para obtenerlas.
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– La diferencia: El fallo no convierte las credenciales estudiantiles en documentos suficientes por sí solos. Permite presentarlas junto con otras pruebas admitidas legalmente.
El Departamento de Justicia estatal defendió su solicitud de emergencia y subrayó la importancia de ofrecer instrucciones claras a los funcionarios electorales locales.
Michael Garrity, portavoz del departamento, confirmó que el estado acudió al máximo tribunal para solicitar la suspensión del fallo.
Republicanos defienden restricciones y demócratas denuncian obstáculos
El Comité Nacional Republicano respaldó la posición de Scanlan mediante un escrito judicial presentado como parte del litigio.
Ross Berry, legislador republicano, argumentó que las identificaciones estudiantiles no siempre contienen información suficiente para demostrar que una persona reúne los requisitos electorales.
Berry también cuestionó que los tribunales modifiquen la aplicación de las reglas cuando faltan pocas semanas para las elecciones.
– La postura demócrata: Los críticos sostienen que la legislación dificulta la participación universitaria y afecta especialmente a un sector del electorado que suele respaldar a candidatos demócratas.
La controversia enfrenta dos interpretaciones: la necesidad de verificar adecuadamente la elegibilidad y el derecho de los estudiantes a presentar documentación complementaria.
La Corte Suprema tiene pendiente una decisión antes del 3 de noviembre
La solicitud de emergencia busca suspender los efectos de las decisiones judiciales inferiores mientras continúa la disputa sobre la aplicación de HB 323.
Una suspensión permitiría al estado aplicar su interpretación restrictiva mientras se resuelve el litigio. Si se rechaza, seguiría vigente el fallo impugnado.
– Qué sigue: La Corte Suprema deberá decidir si concede la suspensión solicitada. La petición no significa que los magistrados ya hayan resuelto el fondo del caso.
Para los estudiantes, la diferencia práctica está en los documentos que podrán presentar ante los funcionarios electorales.
La resolución también determinará qué instrucciones deberán seguir las autoridades locales al verificar la elegibilidad de los votantes durante los comicios.
Fuente: Union Leader.