Gobernador de Florida 2026: Donalds v Jolly
Publicado el 17/10/2026 a las 17:27
La elección para gobernador de Florida se decide el martes 3 de noviembre de 2026, y el puesto está abierto: el gobernador Ron DeSantis no puede buscar otro mandato tras ocho años en el cargo. Compiten el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly, después de las primarias del martes 18 de agosto de 2026. En Florida, gobernador y vicegobernador se eligen en una sola papeleta.
Por qué te importa
Según Pew Research Center (10 de septiembre de 2026), los hispanos son el 22.6% de los votantes elegibles de Florida. Otro análisis de Pew (10 de enero de 2024) ubica al estado como el tercero con más votantes latinos elegibles, 3.5 millones, después de California y Texas. ClickOrlando (14 de octubre de 2026) los describe como alrededor de uno de cada cuatro votantes en el electorado y señala que ambos partidos se los disputan, con choques por la economía y la aplicación de la ley migratoria. Las estimaciones varían según la fuente y lo que mide cada una.
En la encuesta NBC 6/Telemundo realizada por Mason-Dixon, los impuestos a la propiedad fueron el tercer tema más importante entre los hispanos (13%) y la aplicación de la ley migratoria, el cuarto (12%). Son asuntos que tocan el bolsillo y a la familia: el costo de la vivienda, el seguro del hogar y la situación migratoria.
Los candidatos y sus propuestas
Byron Donalds (republicano) fue elegido en 2020 y representa al Distrito Congresional 19 desde enero de 2021. El 25 de agosto de 2026 nombró como compañero de fórmula al senador estatal Bryan Avila, de Hialeah. Según AP/PBS (19 de agosto de 2026), ha prometido recortes de impuestos, una reforma de la regulación de seguros para bajar costos al consumidor y más transparencia de precios en los proveedores de salud.
Sobre los centros de datos, según News4JAX (5 de octubre de 2026), dice que la decisión corresponde a los gobiernos locales y ofrece dos garantías: que las facturas de servicios públicos no suban por ellos y que se proteja el agua dulce. Su campaña presentó el martes 6 de octubre de 2026 anuncios que destacan los respaldos de DeSantis y del presidente Donald Trump. El jueves 15 de octubre de 2026 dijo que su campaña ha hablado con grupos hispanos, votantes negros, grupos religiosos y votantes judíos. En las fuentes revisadas no aparece una postura detallada suya sobre inmigración.
David Jolly (demócrata) fue representante federal por el Distrito 13 de Florida de 2014 a 2017, como republicano. Luego fue crítico de Trump y comentarista político, y dejó el Partido Republicano en septiembre de 2018. Su compañera de fórmula es Gwen Graham. Según WFLA (15 de octubre de 2026), opina que la reacción a los niveles actuales de aplicación de la ley migratoria inclinará más votantes hacia los demócratas, y afirma que los republicanos pasaron de la seguridad fronteriza a la crueldad. Es una valoración política, no un plan detallado.
Ese día abrió en Tampa “Casa Jolly”, una oficina de alcance hispano. Según WWSB (3 de octubre de 2026), centra buena parte de su mensaje en la educación pública: pide más inversión y revisar cómo usa el estado los impuestos turísticos para que más dinero llegue a las escuelas. Sobre los centros de datos, según News4JAX (5 de octubre de 2026), dice que emitiría una moratoria a los de gran escala desde su primer día en el cargo.
Lo que dicen las encuestas
Los sondeos recientes no coinciden del todo:
- Stetson University (1 al 9 de octubre de 2026, 716 votantes probables, ±4.2), según el cuadro de RealClearPolling (no se halló el comunicado de Stetson de esta ronda): Donalds 52%, Jolly 41%. En su ronda anterior (14 al 21 de septiembre), Donalds 51% y Jolly 39%.
- St. Pete Polls, para Florida Politics (5 al 7 de octubre, 836 votantes probables, ±3.4): Donalds 45%, Jolly 45%. Entre hispanos, Jolly 54% y Donalds 38%.
- YouGov, según Newsweek (28 de septiembre al 5 de octubre, 3,813 votantes probables, ±2.7): Donalds 47%, Jolly 45%, 7% indecisos. Entre hispanos, Jolly 49% y Donalds 44%.
- NBC 6/Telemundo-Mason-Dixon (28 de septiembre al 1 de octubre, 625 votantes registrados, ±4.0): entre hispanos, Donalds 48% y Jolly 43%.
El promedio de RealClearPolling (del 24 de septiembre al 9 de octubre) da a Donalds 48% y a Jolly 43%, y clasifica la carrera como “Toss Up”, es decir, sin favorito claro. Las cifras entre votantes hispanos varían según la encuestadora y cada muestra tiene su propio margen de error.
Opinión:
Byron Donalds se ha consolidado como un firme aliado del presidente Donald Trump, una cercanía política que plantea interrogantes sobre su disposición a tomar decisiones independientes cuando los intereses de Florida entren en conflicto con las prioridades de la Casa Blanca. David Jolly, por su parte, representa una alternativa distinta: un exrepublicano que se presenta como una voz más moderada y pragmática, con propuestas enfocadas en el costo de vida, la inmigración, los derechos civiles y el cambio climático.
La diferencia de fondo no es solamente ideológica, sino también de liderazgo: Donalds apuesta por la continuidad de la agenda de Trump, mientras que Jolly busca proyectar una visión más independiente y centrada en los desafíos cotidianos de los floridanos. La pregunta es cuál de los dos podrá convertir sus promesas en soluciones concretas para el estado.
Lo último de la semana
- Debates: Telemundo y NBC 6 propusieron un debate en el sur de Florida para el jueves 22 de octubre de 2026. Donalds aceptó la invitación. Jolly declinó todos los debates de la elección general el 20 de septiembre de 2026. En las fuentes revisadas no hay debate confirmado entre ambos, y el de FAMU, previsto antes, se canceló.
- Agenda del jueves 15 de octubre: mientras Jolly abría Casa Jolly en Tampa, Donalds encabezó un evento en la escuela Northside Christian, parte de su gira “Defending the Florida Dream”, centrado en los deportes femeninos.
- Dinero: según Florida Phoenix (14 de octubre), Jolly recibió $241,431 en financiamiento público en la semana que terminó el 9 de octubre y Donalds, $38,888. Jolly estima que podría tener unos $15 millones para las últimas tres semanas, frente a entre $30 y $35 millones que, según él, tendría Donalds. Esas proyecciones de gasto son estimados del propio Jolly, no cifras confirmadas.
- Contexto migratorio: según ClickOrlando, el Departamento de Seguridad Nacional reporta más de 985,000 deportaciones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y la administración ha movido para terminar el TPS de venezolanos y haitianos.
Los temas que más importan a los hispanos: dónde está cada candidato
Resumimos el historial de votos y acciones de Byron Donalds y David Jolly, y lo que proponen en seis temas que tocan el bolsillo, la familia y la comunidad. Los candidatos aparecen en el mismo orden y con el mismo tratamiento. Donde hay menos información disponible sobre uno de ellos, lo decimos. Las elecciones son el martes 3 de noviembre de 2026.
Inmigración
- Byron Donalds: Votó "sí" a la Ley Laken Riley (S. 5) el 22 de enero de 2025 (Clerk) y a la Ley Secure the Border (H.R. 2) el 11 de mayo de 2023 (Clerk). El informe del inspector general del DHS (lunes 14 de septiembre de 2026) halló que "Alligator Alcatraz", cerrado en junio de 2026, mantuvo a detenidos en condiciones de hacinamiento que podían dañar su salud. Donalds dijo que pedir una investigación de una instalación que ya no opera suena más a trabajo burocrático, según Spectrum News 13. Florida Politics reporta que dijo no haber leído el informe y que su prioridad como gobernador serían servicios como la respuesta a huracanes. No encontramos un plan migratorio detallado de Donalds ni pudimos confirmar su postura sobre 287(g), E-Verify o los Dreamers.
- David Jolly: Votó "sí" al proyecto H.R. 3009, que retiraba ciertos fondos federales a gobiernos locales que limitan la cooperación migratoria. Se aprobó 241-179 el 23 de julio de 2015, según el Clerk de la Cámara. Su sitio de campaña propone seguridad fronteriza junto con vías legales para trabajar y obtener estatus, y apoyo a los Dreamers. Dijo a WOKV que cambiaría las reglas estatales que obligan a los gobiernos locales a colaborar con ICE, y a Tallahassee Reports, que no obligaría a firmar acuerdos 287(g). El miércoles 7 de octubre de 2026 prometió ante la comunidad haitiana de North Miami defender a inmigrantes que enfrentan deportación, según WLRN. La fuente recoge dudas de residentes sobre su autoridad para cumplirlo, porque el gobierno federal controla la inmigración.
Costo de vida
- Byron Donalds: Según el Tampa Bay Times, defiende la ley "One Big Beautiful Bill" (firmada el 4 de julio de 2025), que incluyó deducciones para horas extra y propinas y redujo la ayuda de alimentos (SNAP); la fuente calcula que 247,000 niños de Florida dejarían de recibirla. Donalds votó "sí" a H.R. 1 el 22 de mayo de 2025 y a la versión final el 3 de julio de 2025 (Clerk de la Cámara). Votará a favor de la Enmienda 3, que sube la exención de impuestos de la vivienda principal de $50,000 a $150,000 en 2027 y a $250,000 en 2028; necesita 60% de los votos, según CBS Miami. En Ocala (miércoles 14 de octubre de 2026) propuso impuestos a la propiedad por niveles y alivio para personas mayores y familias trabajadoras, según Florida Politics. Su campaña cita un estudio de Florida State University para hablar de un impuesto de $1,000 por familia por el plan de seguro de Jolly; WUFT señala que ese estudio no tiene resultados públicos y analizaba otra propuesta.
- David Jolly: Propone un fondo estatal que asuma el riesgo de huracán y viento y, según CBS Miami, afirma que bajaría las primas de 60% a 70%. Dijo a WUSF que presentó en el Congreso un proyecto similar; las fuentes no identifican el número. Se opone a la Enmienda 3, pero dijo que respetaría el resultado si los votantes la aprueban. WUFT señala que el plan solo cambia quién carga el riesgo y que, si un huracán grande agotara el fondo, la deuda podría recaer en los contribuyentes. Jolly niega que haya un impuesto de $1,000 y dice que su equipo no ha publicado un plan detallado para analizar.
Derechos civiles para todos
- Byron Donalds: Votó "no" a la Ley de Promoción del Derecho al Voto John R. Lewis (H.R. 4) el 24 de agosto de 2021 (Clerk) y "no" a la Ley CROWN (H.R. 2116), que protege contra la discriminación por peinados populares entre personas negras, el 18 de marzo de 2022 (Clerk), según U.S. News (AP). En un evento en Florida A&M dijo que ser republicano no equivale a ser antinegro. Dice a WFLA que su enfoque es crear oportunidades mediante el mérito y la educación. En agosto criticó a Jolly por apoyar el acceso de menores trans a atención médica y la participación de atletas trans en deportes femeninos; dijo que no se retractará, según Orlando Weekly.
- David Jolly: El 7 de octubre de 2015 fue el único republicano que votó en contra de crear un panel especial de la Cámara para investigar prácticas de aborto y manejo de tejido fetal (H.R. 451, aprobado 242-184), según PolitiFact. Explicó que ya había tres comités investigando el tema. Defiende el derecho de los padres a decidir sobre atención de afirmación de género para sus hijos; The Advocate reporta que eso le valió el respaldo de Equality Florida Action PAC y que sus posturas son más matizadas de lo que describe Donalds. Acusó a Donalds de votar contra protecciones del derecho al voto. Un anuncio de su campaña fue criticado por parte del Partido Demócrata y por expertos, que consideran que refuerza un estereotipo racial; Jolly lo defendió, según Florida Politics (vía AOL).
Salud
- Byron Donalds: Según el Tampa Bay Times, defiende la ley "One Big Beautiful Bill", que incluyó requisitos de trabajo para Medicaid. Votó "sí" el 22 de mayo y el 3 de julio de 2025 (Clerk). Los análisis de la ley (CBO, citados por ASTHO) estiman que sus disposiciones de salud harían perder cobertura a 11.8 millones de personas hasta 2034; es una estimación de la ley en conjunto. Se opone a ampliar Medicaid en Florida y propone bajar costos con transparencia de precios y prevención del fraude.
- David Jolly: Votó "sí" el 3 de febrero de 2015 al proyecto H.R. 596 para derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, aprobado 239-186 en la Cámara; no se convirtió en ley (Clerk). Apoya ampliar Medicaid. No está claro cómo pagaría la expansión al inicio; sostiene que a la larga se pagaría sola por una población más sana. Dijo a WLRN que la salud, la vivienda y la educación son tres pilares de la economía personal, y que el sector privado debe liderar y el gobierno "llenar los vacíos".
Posibles conflictos de interés
- Byron Donalds: El Campaign Legal Center presentó el 5 de septiembre de 2024 una queja ante la Oficina de Ética del Congreso. Alega que Donalds y su esposa hicieron 108 operaciones de acciones en 2022 y 2023 sin presentar a tiempo los reportes que exige la ley STOCK. Su oficina respondió que las operaciones las hacen profesionales financieros externos sin su dirección ni aprobación, según Business Insider (vía Yahoo News). El resultado de la queja no es público. En octubre de 2026, Florida Bulldog reportó que presentó documentos para reconocer que sus informes de 2021 a 2024 omitían préstamos estudiantiles federales y una hipoteca. Su vocero dijo que actualiza sus informes de manera voluntaria y no contestó por qué ocurrieron las omisiones. En PolitiFact consta que dijo en diciembre de 2025 que apoya prohibir que los legisladores negocien acciones, con margen para quienes autorizan a un profesional externo.
- David Jolly: Fue cabildero con su propia firma, Three Bridges Advisors; en su declaración de 2013 reportó honorarios de al menos $155,000 de 30 clientes, según el Tampa Bay Times. Trabajó en Boston Finance Group, de Leo Govoni, de 2012 a inicios de 2014 y ganó $250,000 en 2013, según CBS News. Un gran jurado acusó a Govoni de sustraer más de $100 millones de una organización sin fines de lucro. CBS reporta que nada en los documentos judiciales sugiere que Jolly supiera del esquema y que no ha sido acusado. Su campaña dice que era uno de más de 100 empleados, sin cargo fiduciario ni acceso a las finanzas. Un anuncio de Donalds dice que Jolly presionó para ampliar la perforación petrolera costa afuera; PolitiFact y WUFT concluyen que asistió a una reunión de 2011 donde se discutió un proyecto así, pero según el formulario de cabildeo no abogó por él. En las fuentes revisadas no aparece una propuesta suya sobre normas de ética.
Crimen y corrupción
- Byron Donalds: Como legislador estatal votó contra la ley de seguridad escolar Marjory Stoneman Douglas de 2018, tras Parkland. Esa ley subió a 21 años la edad mínima para comprar un rifle, prohibió los "bump stocks", exigió tres días de espera y creó las órdenes de riesgo ("bandera roja"), según el Tampa Bay Times. Él ha dicho que fue parte de la minoría republicana que se opuso; la Cámara estatal la aprobó 67-50 el 7 de marzo de 2018. Considera derogar partes de la ley, incluida la bandera roja, y dijo que quiere proteger los derechos constitucionales. Lo apoya el alguacil de Pinellas, Bob Gualtieri, según Florida Phoenix. No se halló ninguna investigación penal ni acusación en su contra; lo documentado son los temas de ética y divulgación financiera descritos arriba.
- David Jolly: Propone prohibir la venta de armas de asalto, verificación universal de antecedentes, explorar licencias para poseer armas, y preservar y ampliar las leyes de bandera roja. Dice que la ley de Parkland fue bipartidista y debe seguir, según Florida Phoenix. Su campaña no respondió cómo ampliaría la bandera roja. La campaña de Donalds usó un clip en que Jolly dijo que había que "aplastar la cultura de las armas". Plantea una policía local centrada en la seguridad pública y no en la deportación, según WLRN. Su antiguo jefe Leo Govoni enfrenta una acusación federal por fraude (ver Posibles conflictos de interés); Jolly no ha sido acusado y no se halló ninguna investigación en su contra.
Qué puedes hacer
- Registro: el plazo para registrarse y votar en esta elección venció el lunes 5 de octubre de 2026.
- Voto por correo: el último día para pedir que te envíen la boleta es el jueves 22 de octubre de 2026, a las 5 p. m. (ET), según los condados oficiales. Una fuente menciona el 25 de octubre, así que confirma con tu supervisor de elecciones.
- Voto anticipado: es obligatorio en todos los condados del sábado 24 al sábado 31 de octubre de 2026. Los condados pueden ofrecerlo de forma opcional desde el lunes 19 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre; Pinellas y Palm Beach lo hacen del 19 de octubre al 1 de noviembre. Cada condado fija sus horarios y sitios, así que consulta a tu supervisor local.
- Día de la elección, martes 3 de noviembre: las urnas abren de 7 a. m. a 7 p. m. (ET) y debes acudir a tu precinto asignado. Las boletas por correo deben estar en la oficina del supervisor a más tardar a las 7 p. m.
- Dónde informarte: consulta las fechas oficiales en electionsfla.com y los detalles de tu condado en la página de tu supervisor local de elecciones.
Fuentes: Wikipedia; AP/PBS; News4JAX; WFLA; WWSB; RealClearPolling; Florida Politics; Newsweek; NBC News; Florida Phoenix; ClickOrlando; Tallahassee Reports; Pew Research Center; Pew Research Center (2024); División de Elecciones de Florida; Supervisor de Elecciones de Hillsborough; Supervisor de Elecciones de Pinellas; WPTV; Clerk de la Cámara de Representantes de EE. UU.