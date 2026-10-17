La elección para gobernador de Florida se decide el martes 3 de noviembre de 2026, y el puesto está abierto: el gobernador Ron DeSantis no puede buscar otro mandato tras ocho años en el cargo. Compiten el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly, después de las primarias del martes 18 de agosto de 2026. En Florida, gobernador y vicegobernador se eligen en una sola papeleta.

Por qué te importa

Según Pew Research Center (10 de septiembre de 2026), los hispanos son el 22.6% de los votantes elegibles de Florida. Otro análisis de Pew (10 de enero de 2024) ubica al estado como el tercero con más votantes latinos elegibles, 3.5 millones, después de California y Texas. ClickOrlando (14 de octubre de 2026) los describe como alrededor de uno de cada cuatro votantes en el electorado y señala que ambos partidos se los disputan, con choques por la economía y la aplicación de la ley migratoria. Las estimaciones varían según la fuente y lo que mide cada una.

En la encuesta NBC 6/Telemundo realizada por Mason-Dixon, los impuestos a la propiedad fueron el tercer tema más importante entre los hispanos (13%) y la aplicación de la ley migratoria, el cuarto (12%). Son asuntos que tocan el bolsillo y a la familia: el costo de la vivienda, el seguro del hogar y la situación migratoria.

Los candidatos y sus propuestas

Byron Donalds (republicano) fue elegido en 2020 y representa al Distrito Congresional 19 desde enero de 2021. El 25 de agosto de 2026 nombró como compañero de fórmula al senador estatal Bryan Avila, de Hialeah. Según AP/PBS (19 de agosto de 2026), ha prometido recortes de impuestos, una reforma de la regulación de seguros para bajar costos al consumidor y más transparencia de precios en los proveedores de salud.

Sobre los centros de datos, según News4JAX (5 de octubre de 2026), dice que la decisión corresponde a los gobiernos locales y ofrece dos garantías: que las facturas de servicios públicos no suban por ellos y que se proteja el agua dulce. Su campaña presentó el martes 6 de octubre de 2026 anuncios que destacan los respaldos de DeSantis y del presidente Donald Trump. El jueves 15 de octubre de 2026 dijo que su campaña ha hablado con grupos hispanos, votantes negros, grupos religiosos y votantes judíos. En las fuentes revisadas no aparece una postura detallada suya sobre inmigración.

David Jolly (demócrata) fue representante federal por el Distrito 13 de Florida de 2014 a 2017, como republicano. Luego fue crítico de Trump y comentarista político, y dejó el Partido Republicano en septiembre de 2018. Su compañera de fórmula es Gwen Graham. Según WFLA (15 de octubre de 2026), opina que la reacción a los niveles actuales de aplicación de la ley migratoria inclinará más votantes hacia los demócratas, y afirma que los republicanos pasaron de la seguridad fronteriza a la crueldad. Es una valoración política, no un plan detallado.

Ese día abrió en Tampa “Casa Jolly”, una oficina de alcance hispano. Según WWSB (3 de octubre de 2026), centra buena parte de su mensaje en la educación pública: pide más inversión y revisar cómo usa el estado los impuestos turísticos para que más dinero llegue a las escuelas. Sobre los centros de datos, según News4JAX (5 de octubre de 2026), dice que emitiría una moratoria a los de gran escala desde su primer día en el cargo.

Lo que dicen las encuestas