Las elecciones 2026 entraron en su recta final: a menos de tres semanas del martes 3 de noviembre de 2026, esta semana llegaron nuevas encuestas en Texas, empezó el voto anticipado en Georgia y los votantes de California empezaron a recibir su boleta por correo. Este es el resumen del sábado 17 de octubre de 2026. Es una cobertura parcial: solo incluye elecciones y únicamente esos tres estados, porque son los hechos que pudimos confirmar con fuente y fecha entre el sábado 10 y el viernes 16 de octubre.

Por qué importa

Lo que se vota el 3 de noviembre toca el día a día de las familias latinas. En la encuesta de la Universidad de Texas y el Texas Politics Project, el costo de vida fue el tema más importante para el 21% de los encuestados, seguido del estado de la economía con 15%, según KSAT. En California, según el PPIC, los latinos son el 38% de los adultos, pero el 29% de los votantes probables (siete encuestas de octubre de 2025 a julio de 2026). La cifra de adultos incluye a residentes que no son ciudadanos y no pueden votar. En Texas, el sitio de la Secretaría de Estado, citado por Spectrum News, indica que había más de 18 millones de votantes registrados a marzo de 2026, frente a más de 17 millones en 2022.

Texas: Talarico y Paxton, dos visiones opuestas en un estado dividido

Texas se ha convertido en otro escenario de fuertes tensiones políticas, incluso dentro del propio Partido Republicano. El presidente Donald Trump respalda al fiscal general Ken Paxton en su enfrentamiento por un escaño del Senado contra el demócrata James Talarico, a pesar de las controversias que han acompañado a Paxton y de la oposición que encontró entre importantes figuras de su propio partido.

Pero en Texas, donde los republicanos llevan más de tres décadas ganando todas las elecciones estatales, la lealtad partidista sigue teniendo un peso considerable. La gran incógnita es si los republicanos que desconfían de Paxton estarán dispuestos a votar por un demócrata, abstenerse o terminarán apoyando al candidato de su partido. Las encuestas muestran una contienda muy ajustada, convirtiendo esta elección en una prueba tanto de la influencia de Trump como de la importancia de la lealtad partidista entre los votantes texanos.

Una encuesta de Marist, con entrevistas del 8 al 11 de octubre de 2026 y margen de error de ±4.9 puntos, da al demócrata James Talarico 47% y al republicano Ken Paxton 45% entre votantes probables en la carrera por el Senado de EE. UU. La diferencia de 2 puntos está dentro del margen de error. Entre votantes registrados, Talarico lidera por 4 puntos, frente a 6 puntos el mes anterior.

En la carrera por la gobernación, la misma encuesta de Marist muestra al gobernador republicano Greg Abbott con 4 puntos de ventaja sobre la demócrata Gina Hinojosa entre votantes probables. Entre votantes registrados, la diferencia es de solo 1 punto. En la boleta genérica para el Congreso, los republicanos aventajan por 5 puntos entre votantes probables (51% a 46%) y por 3 entre votantes registrados.

En Texas, apoyar a un candidato y confiar en él no siempre parecen ser la misma cosa. Para muchos votantes, la lealtad al partido podría pesar más que su opinión personal sobre quien lo representa.

Georgia: Campo de Batalla Político (y personal)