Política esta semana: encuestas en Texas, voto anticipado en Georgia y boletas en California
Publicado el 17/10/2026 a las 09:19
Las elecciones 2026 entraron en su recta final: a menos de tres semanas del martes 3 de noviembre de 2026, esta semana llegaron nuevas encuestas en Texas, empezó el voto anticipado en Georgia y los votantes de California empezaron a recibir su boleta por correo. Este es el resumen del sábado 17 de octubre de 2026. Es una cobertura parcial: solo incluye elecciones y únicamente esos tres estados, porque son los hechos que pudimos confirmar con fuente y fecha entre el sábado 10 y el viernes 16 de octubre.
Por qué importa
Lo que se vota el 3 de noviembre toca el día a día de las familias latinas. En la encuesta de la Universidad de Texas y el Texas Politics Project, el costo de vida fue el tema más importante para el 21% de los encuestados, seguido del estado de la economía con 15%, según KSAT. En California, según el PPIC, los latinos son el 38% de los adultos, pero el 29% de los votantes probables (siete encuestas de octubre de 2025 a julio de 2026). La cifra de adultos incluye a residentes que no son ciudadanos y no pueden votar. En Texas, el sitio de la Secretaría de Estado, citado por Spectrum News, indica que había más de 18 millones de votantes registrados a marzo de 2026, frente a más de 17 millones en 2022.
Texas: Talarico y Paxton, dos visiones opuestas en un estado dividido
Texas se ha convertido en otro escenario de fuertes tensiones políticas, incluso dentro del propio Partido Republicano. El presidente Donald Trump respalda al fiscal general Ken Paxton en su enfrentamiento por un escaño del Senado contra el demócrata James Talarico, a pesar de las controversias que han acompañado a Paxton y de la oposición que encontró entre importantes figuras de su propio partido.
Pero en Texas, donde los republicanos llevan más de tres décadas ganando todas las elecciones estatales, la lealtad partidista sigue teniendo un peso considerable. La gran incógnita es si los republicanos que desconfían de Paxton estarán dispuestos a votar por un demócrata, abstenerse o terminarán apoyando al candidato de su partido. Las encuestas muestran una contienda muy ajustada, convirtiendo esta elección en una prueba tanto de la influencia de Trump como de la importancia de la lealtad partidista entre los votantes texanos.
Una encuesta de Marist, con entrevistas del 8 al 11 de octubre de 2026 y margen de error de ±4.9 puntos, da al demócrata James Talarico 47% y al republicano Ken Paxton 45% entre votantes probables en la carrera por el Senado de EE. UU. La diferencia de 2 puntos está dentro del margen de error. Entre votantes registrados, Talarico lidera por 4 puntos, frente a 6 puntos el mes anterior.
En la carrera por la gobernación, la misma encuesta de Marist muestra al gobernador republicano Greg Abbott con 4 puntos de ventaja sobre la demócrata Gina Hinojosa entre votantes probables. Entre votantes registrados, la diferencia es de solo 1 punto. En la boleta genérica para el Congreso, los republicanos aventajan por 5 puntos entre votantes probables (51% a 46%) y por 3 entre votantes registrados.
En Texas, apoyar a un candidato y confiar en él no siempre parecen ser la misma cosa. Para muchos votantes, la lealtad al partido podría pesar más que su opinión personal sobre quien lo representa.
Georgia: Campo de Batalla Político (y personal)
Georgia se ha convertido en un campo de batalla político y personal para el presidente Donald Trump. En 2020, perdió el estado frente a Joe Biden por apenas 11,779 votos y cuestionó repetidamente la legitimidad de los resultados. Sin embargo, dos recuentos confirmaron su derrota y las impugnaciones judiciales para revertirla no prosperaron.
Seis años después, Trump vuelve a concentrar su atención en Georgia, esta vez con un objetivo electoral claro: ayudar al republicano Mike Collins a derrotar al senador demócrata Jon Ossoff. El presidente incluso encabezó un mitin en Dalton el 16 de octubre, donde respaldó a Collins y volvió a cuestionar, sin pruebas, los resultados de 2020. La disputa por Georgia no solo podría influir en el equilibrio de poder del Senado, sino que también reabre un capítulo de la historia electoral que Trump nunca ha dejado atrás.
Según Ballotpedia, el voto anticipado en persona para las elecciones del 3 de noviembre comenzó en Georgia el martes 13 de octubre y se extiende hasta el viernes 30 de octubre de 2026. En la boleta están el Senado de EE. UU. y la gobernación.
Como contexto de la semana anterior, WABE informó que la demócrata Keisha Lance Bottoms y el republicano Rick Jackson, candidatos a gobernador, se enfrentaron el martes 6 de octubre en un debate en formato de asamblea, que probablemente será el único antes del 3 de noviembre. El jueves 8 de octubre, el senador demócrata Jon Ossoff y el republicano Mike Collins tuvieron su primer debate, con momentos tensos, según el mismo medio.
California: dos visiones de gobierno frente a una misma crisis
California enfrenta una elección para gobernador que va mucho más allá de las diferencias entre demócratas y republicanos. Xavier Becerra, ex-secretario de Salud de Estados Unidos y exfiscal general de California, propone ampliar el acceso a la salud, impulsar viviendas asequibles y mantener las protecciones estatales para los inmigrantes. Su contrincante, Steve Hilton, respaldado por Donald Trump, plantea reducir impuestos, eliminar regulaciones y disminuir el tamaño del gobierno para aliviar los costos de familias y empresas.
Pero para millones de californianos, especialmente los hispanos, el debate tiene consecuencias mucho más inmediatas: ¿quién puede ofrecer soluciones concretas al precio de la vivienda, la gasolina, los alimentos y la atención médica? Una encuesta de septiembre del Public Policy Institute of California encontró que el 52% de los latinos considera que los costos de vivienda representan una carga económica para su familia.
La inmigración también marca una diferencia importante entre los candidatos: mientras Becerra defiende las protecciones estatales y la cobertura médica para inmigrantes indocumentados, Hilton propone eliminar esa cobertura y ampliar la cooperación policial con las autoridades federales de inmigración. En un estado donde los latinos representan aproximadamente el 40% de la población, la elección plantea una pregunta fundamental: ¿De qué sirve vivir en una de las economías más grandes del mundo si trabajar, pagar el alquiler y ahorrar para comprar una casa se vuelve cada vez más difícil?
Según Yahoo News, los votantes registrados empezaron a recibir sus boletas por correo a principios de octubre de 2026. La elección general es el 3 de noviembre. Los candidatos a gobernador son el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton. Esta semana no incluimos encuestas de California porque no pudimos confirmar la encuestadora ni las fechas de las entrevistas.
Qué puedes hacer
- Texas, voto anticipado: empieza el lunes 19 de octubre y termina el viernes 30 de octubre de 2026. En la página de CBS News Texas (enlace al final) puedes consultar fechas, horarios y lugares de votación.
- Texas, voto por correo: si cumples los requisitos para votar por correo, el condado debe recibir tu solicitud de boleta a más tardar el viernes 23 de octubre.
- Texas, registro: la fecha límite para registrarse fue el 5 de octubre, así que ya pasó.
- Georgia: el voto anticipado en persona está abierto desde el martes 13 hasta el viernes 30 de octubre.
- California: si estás registrado, revisa tu correo: las boletas empezaron a llegar a principios de octubre.
- Para todos: el día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026.
Nota: las encuestas son mediciones de un momento y tienen margen de error. No anticipan el resultado del 3 de noviembre.
Fuentes: Marist Poll; KSAT; Pollsmax; CBS News Texas; Spectrum News; Ballotpedia; WABE; Yahoo News; PPIC