Hipana es asesinada a tiros presuntamente por su esposo afuera de un restaurante Denny’s

Una mujer identificada como Brittney Moreno murió luego de ser baleada presuntamente por su esposo afuera de un restaurante Denny’s en Madera, California.

El asesinato ocurrió la tarde del domingo 30 de agosto, alrededor de las 3:45 pm, en el establecimiento ubicado cerca de Avenue 18 ½ y Golden State Boulevard.

La Oficina del Sheriff del Condado de Madera identificó como sospechoso a David Moreno, esposo de la víctima, de quien Brittney se encontraba separada al momento del crimen.

Se reunieron para comer en un Denny’s

De acuerdo con las autoridades, Brittney y David se encontraron en el restaurante y comieron juntos antes de que se produjera una discusión.

Después de terminar de comer, ambos salieron del Denny’s y Brittney se dirigió hacia su vehículo.

“Los dos fueron y comieron adentro, y en un momento, ya cuando acabaron los dos salieron pa’ afuera y ella se subió al carro, y entonces, David caminó ahí con ella en el carro y le disparó múltiples veces”, explicó el teniente Manuel Ramírez a N+ Univision 21.

Brittney fue trasladada de emergencia a un hospital local, pero posteriormente fue declarada muerta.

Existía una orden de restricción