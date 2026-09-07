Hipana es asesinada a tiros presuntamente por su esposo afuera de un restaurante Denny’s
Publicado el07/09/2026 a las 08:16
Una mujer identificada como Brittney Moreno murió luego de ser baleada presuntamente por su esposo afuera de un restaurante Denny’s en Madera, California.
El asesinato ocurrió la tarde del domingo 30 de agosto, alrededor de las 3:45 pm, en el establecimiento ubicado cerca de Avenue 18 ½ y Golden State Boulevard.
La Oficina del Sheriff del Condado de Madera identificó como sospechoso a David Moreno, esposo de la víctima, de quien Brittney se encontraba separada al momento del crimen.
Se reunieron para comer en un Denny’s
De acuerdo con las autoridades, Brittney y David se encontraron en el restaurante y comieron juntos antes de que se produjera una discusión.
Después de terminar de comer, ambos salieron del Denny’s y Brittney se dirigió hacia su vehículo.
“Los dos fueron y comieron adentro, y en un momento, ya cuando acabaron los dos salieron pa’ afuera y ella se subió al carro, y entonces, David caminó ahí con ella en el carro y le disparó múltiples veces”, explicó el teniente Manuel Ramírez a N+ Univision 21.
Brittney fue trasladada de emergencia a un hospital local, pero posteriormente fue declarada muerta.
Existía una orden de restricción
Las autoridades informaron que David y Brittney estaban separados y que existía una orden de restricción, además de antecedentes relacionados con presunta violencia doméstica.
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Los investigadores intentan determinar por qué ambos decidieron reunirse pese a esas circunstancias.
El caso está siendo investigado como un incidente de violencia doméstica.
Sospechoso huyó después del tiroteo
Después del ataque, David Moreno presuntamente abandonó el lugar en una camioneta y se dirigió hacia Fresno.
“Las personas que estaba ahí cerca reportaron que él se fue. Se subió a su carro y de ahí se fue pal rumbo a Fresno”, señaló Ramírez.
Aproximadamente cuatro horas después del crimen, las autoridades lograron detener al sospechoso cerca de Highway 41 y Manning Avenue.
Los investigadores también analizan indicios que apuntarían a que David pudo haber estado acechando a Brittney antes del asesinato.